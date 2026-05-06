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Шухов Владимир

СОБЫТИЯ


06.05.2026 YADRO и «Москва глазами инженера» представляют программу экскурсий о конструктивизме и современных технологиях 1
14.03.2012 Шуховская башня: хватит ли 2 млн евро дотянуть до 100 лет? 2
14.03.2012 Шуховская башня: хватит ли 2 млн евро дотянуть до 100 лет? 2
09.09.2011 Определен победитель конкурса на разработку проектной документации по реконструкции Радиобашни Шухова 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Шухов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 1
ИКС 538 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
ВГТРК - Шаболовский телецентр - Технический Центр Шаболовка 8 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 2
Астрономия - Космос - Космороботы - роботы, приспособленные работать в космическом пространстве 60 2
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 253 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Microsoft Windows 2000 8678 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 136 1
Татлин Владимир 1 1
Багаутдинов Айрат 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж - Эйфелева башня 50 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Радиобашня Шухова - Шуховская башня 8 3
Гражданская война 170 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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