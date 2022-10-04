Caviar создала телефон с встроенными часами Rolex Daytona и приборной панелью гоночного автомобиля

Бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar презентовал на своем сайте новую коллекцию Grand Complications («Грандиозные усложнения», англ.) на базе iPhone 14 Pro, посвященную легендарным часам Daytona от Rolex. Теперь поклонники часового бренда смогут пополнить коллекцию первыми смартфонами с Cosmograph Daytona, вмонтированными прямиком в корпус iPhone 14 Pro Max. Стоимость модели составит почти 8 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar – бренд, который занимается созданием дизайнерских версий гаджетов Apple и Samsung. Мастера Caviar уже не первый раз вдохновляются часами Rolex. Так, еще совсем недавно компания выпустила коллекцию Pair of Kings, в которой были представлены телефоны, повторяющие дизайн самых известных моделей часового бренда.

Обновленная коллекция от Caviar на базе iPhone 14 Pro носит название Grand Complications. Каждый телефон из этой линейки в буквальном смысле усложнен при помощи механических часов. Именно поэтому они настолько сложны в исполнении. Новый флагман 2022 г. получил встроенный в корпус Rolex вместе с декоративными датчиками панели управления гоночного автомобиля.

Caviar Grand Complications

Обновление Grand Complications состоит из двух уникальных смартфонов: Daytona и Skeleton Booster.

Хронограф Daytona компания Rolex был назван в честь гоночной трассы в городе Дейтона-Бич, США. Там до 1960-х годов проводились автогонки, которые стали известными на весь мир благодаря скоростному рекорду Малкольма Кэмпбелла, который смог разогнать свой автомобиль до скорости 438 км/ч 22 февраля 1933 г. Ганс Вильсдорф, основатель компании Rolex, предложил рекордсмену сотрудничество, поэтому в 1962 г. компания Rolex официально стала спонсором автомобильных гонок Daytona и стала выпускать одноименные часы.

Daytona от Caviar – модель, выполненная в единственном экземпляре. Корпус телефона выполнен в стиле гоночных автомобилей 30-х годов XX века, таких как Blue Bird Кэмпбелла: той самой машины, установившей на трассе Daytona мировой рекорд скорости. Декоративные спидометры и переключатели, выполненные из золота, создают образ приборной панели суперкара, чей подвиг положил начало великой часовой коллекции Rolex Daytona.

Skeleton Booster – это телефон, в корпус которого были имплантированы часы-скелетоны. В сочетании с черными армированными решетками и холодным сиянием титановых болтов они придают телефону брутальный вид внутреннего наполнения спортивного суперкара.

Цена моделей начинается от 589 тыс. руб. за iPhone 14 Pro Grand Complications 128 ГБ Skeleton Booster. Модификация с Rolex существенно дороже – iPhone 14 Pro Max Grand Complications Daytona 1 ТБ будет представлена в единственном экземпляре за 7,9 млн руб.