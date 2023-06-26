Выпущен самый мощный в мире смартфон. Он в полтора раза быстрее iPhone 14 Pro Max

Vivo разработала смартфон на новом процессоре Dimensity 9200+ - самом быстром, по версии бенчмарка AnTuTu. По количеству баллов он намного опережает чип в iPhone 14 Pro Max – флагманском смартфоне Apple.

Китай смог

Компания Vivo анонсировала новый флагманский смартфон X90s на передовом процессоре MediaTek Dimensity 9200+. К концу июня 2023 г. это был самый производительный мобильный чип в мире – в бенчмарке AnTuTu о набирает около 1,37 млн баллов, а сам смартфон получил около 1,6 млн баллов в том же синтетическом тесте. Для сравнения, результат процессора Apple A16 Bionic в iPhone 14 Pro Max – около 950 тыс. баллов.

Сам Dimensity 9200+ представляет собой разогнанную версию чипа Dimensity 9200, который появился в ноябре 2022 г. – у процессоров одинаковые компоновка и техпроцесс (4 нм, одно ядро Cortex-X3, три Cortex-A715 и четыре Cortex-A510), но разные тактовые частоты.

Что до смартфона X90s, то это улучшенная версия модели X90 с небольшими отличиями во внешности. Главное изменение – это более продвинутый процессор.

Пока что Vivo, входящая в холдинг ВВК вместе с OnePlus, Realme и Oppo, показала X90s только в Китае, но ее смартфоны продаются и в России. В КНР она предлагает его покупателям в черном, зеленом и белом исполнениях со стеклянной задней крышкой, а также в красном цвете с тыльной панелью из эко-кожи.

Фото: Vivo Не все флагманы предлагают такое разнообразие оттенков корпуса

Старт продаж в Китае запланирован на 30 июня 2023 г. Покупателям будет доступна базовая модель с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти за 3999 юаней (46,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 июня 2023 г.) а также в модификациях 12/256 ГБ (4299 юаней, 50,2 тыс. руб.) и 12/512 ГБ (4699 юаней, 54,9 тыс. руб.).

Процессор, дисплей и память

Центральный процессор в X90s может разгоняться до 3,35 ГГц на основном ядре Cortex-X3 против 3,05 ГГц в обычном Dimensity 9200 частоты других ядер тоже выросли – с 2,85 до 3 ГГц на Cortex-A715 и с 1,8 до 2 ГГц на Cortex-A510. Видеоподсистема осталась прежней – Immortalis-G715 MC11.

В качестве модулей памяти в новинке Vivo используются LPDDR5 (оперативная) и UFS 4.0 (встроенная), а в качестве модуля экрана – панель AMOLED Q9 производства крупнейшего китайского вендора матриц – компании BOE. Дисплей в смартфоне имеет диагональ 6,78 дюйма и соотношение сторон 20:9 при частоте обновления 120 Гц, 10-битном представлении цвета и пиковой яркости 130 нит.

К характеристикам экрана также относится его нестандартное разрешение – 2800х1260 пикселей, что где-то посередине между Full HD+ и Quad HD+. Плотность дисплея – 452 пикселя на дюйм.

Корейско-китайская фотокамера

Владельцы X90s смогут делать фотографии на четыре фотокамеры, хотя и не одновременно. Так, сфотографировать себя у них получится на фронтальный модуль производства Samsung – это S5KGD2 на 32 МП с диафрагмой f/2.45, поддержкой HDR и алгоритмами искусственного интеллекта для улучшения качества снимков.

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Оставшиеся три модуля выведены на тыльную панель и произведены компанией Sony. Флагманский сенсор – 50-мегапиксельный IMX866 размерами 1/1,49 дюйма, с диафрагмой f/1.75 и оптической стабилизацией изображения., в паре с которым работает широкоугольник на 12 МП (Sony IMX663, размер пикселя 1,22 мкм, размер датчика 1/2,93 дюйма, f/2.0, угол обзора 108 градусов). Завершает композицию портретная камера (Sony IMX663, 12 МП, диафрагма f/1.98, эквивалентное фокусное расстояние 50 мм).

Сравнение Vivo X90 и X90s

Основная камера снимает видео в 4К.

Почти мгновенная подзарядка

Vivo X90s укомплектован батареей на 4810 мАч, что не является рекордным показателем. Впрочем, сравнительно небольшая емкость здесь компенсируется очень быстрой зарядкой – до 120 Вт по USB-C. Вместе с аккумулятором смартфон весит около 204 граммов в версии со стеклянной крышкой и 198 граммов с панелью из эко-кожи. Толщина корпуса – 8,5 и 8,9 мм соответственно.

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Чтобы владелец X90s не остался без связи, в Vivo встроила в смартфон поддержку сетей GSM, 3G, LTE и 5G, модули Wi-Fi 6 (802.11ax) на 2,4 и 5 ГГц и Bluetooth 5.3, а также ресиверы GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou. Дополнительно присутствуют NFC для бесконтактной оплаты, ИК-пульт для управления техникой (как в смартфонах Xiaomi) и сканер отпечатков пальцев а дисплее.

Все «железо» смартфона управляется новой операционной системой Android 13 с установленной поверх нее прошивкой OriginOS 3. В Vivo X90s также присутствует хорошая защита от внешних воздействий – максимальная от пыли и номинальная от воды (IP64).