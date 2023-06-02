Caviar показал первый iPhone 14 Pro со встроенным Rolex Daytona

Российская компания Caviar представила живые фото- и видеоматериалы первого в мире iPhone, инкрустированного Rolex Daytona. Это первый экземпляр лимитированной серии, всего будет создано три таких телефона. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Мастерам Caviar удалось объединить швейцарский шарм Rolex и передовые технологии Apple. На этот раз они интегрировали часы Rolex Daytona (Ref: 116518LN – 0078) в корпус iPhone 14 Pro Max.

Caviar показал первый iPhone 14 Pro со встроенным Rolex Daytona

Полтора месяца – именно столько нужно для создания iPhone 14 Pro Daytona. Смартфон стал частью коллекции Caviar Grand Complications (рус.- «Грандиозные усложнения»). Смартфон собран вручную.

Корпус телефона выполнен в стиле гоночных автомобилей 1930-х годов. Декоративные элементы в виде спидометров и переключателей из 18-каратного золота на корпусе iPhone создают визуальную отсылку к приборной панели суперкара, знаменуя рождение коллекции Rolex Daytona.

Цены на шедевр компании начинаются с отметки 10 млн руб. Уже можно оформить предзаказ на iPhone 15 Pro Max Daytona, его цена не изменится с выходом iPhone 15 в сентябре 2023 г.