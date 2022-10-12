Российский блогер специально разбил машину о бетонный блок, чтобы убедиться: Определение ДТП в iPhone 14 не работает

Функция определения ДТП и вызова экстренных служб в iPhone 14 не сработала в России. Это было доказано в ходе эксперимента, хотя точно такое же испытание, дважды проведенное в США, показало, что смартфон умеет фиксировать столкновения. Apple ушла из России более полугода назад.

Смартфон в ДТП не поможет

Новая функция смартфонов Apple iPhone 14 в лице автоматического уведомления экстренных служб об аварии в случае реального ДТП оказалась неработоспособной на территории России. Это доказал отечественный блогер Hudakov по результатам эксперимента.

В рамках тестирования новой функции современных смартфонов Apple блогер сымитировал аварию, притом такую, какую хитрые датчики в iPhone 14 просто не могли бы не зафиксировать. В эксперименте участвовал базовый представитель серии iPhone 14 – смартфон с одноименным названием, без приставок Plus, Pro и Pro Max.

Доказательств того, что новая функция iPhone 14 действительно не работает конкретно в России, пока нет

Чтобы проверить, как же iPhone 14 будет сообщать российским экстренным службам о дорожно-транспортном происшествии, Hudakov поместил мобильник в салон отечественного автомобиля ВАЗ-2108 и направил машину в бетонный блок. «Восьмерка» достигла цели, успев разогнаться до 40 км/ч.

Ничего не работает

Во время разгона и непосредственно в момент столкновения с препятствием iPhone 14 был закреплен на лобовом стекле. После встречи с бетонным блоком, на месте которого в реальной обстановке мог быть другой автомобиль, жилой дом, дерево или даже пешеход, машина получила значительные повреждения. Не исключено, что если бы в салоне находился водитель и/или пассажир, то ему бы тоже досталось.

Однако iPhone 14 в итоге никак не отреагировал на случившееся. Он словно не заметил, что машина на полном ходу влетела нечто очень прочное, хотя столь резкую остановку чувствительные сенсоры мобильника не могли не зафиксировать.

По словам автора эксперимента, перед проведением испытания он убедился, что функция определения ДТП активирована. Если бы она сработала, то смартфон самостоятельно позвонил бы в экстренные службы, голосом сообщил бы об аварии дополнительно передал бы координаты места столкновения.

Не та геолокация

Свой эксперимент Hudakov проводил, находясь в пределах границ России. Это очень важный момент, поскольку функция определения столкновений хотя и является новшеством не только для iPhone, но и для всех смартфонов в целом, но уже доказала свою работоспособность в других странах.

За мгновение до удара

За пару недель до Hudakov новшество Apple протестировал владелец YouTube-канала TechRax. Он тоже поставил эксперимент, в котором разбил автомобиль с находящимся в его салоне iPhone 14. Но кое в чем разница все же была – свой эксперимент TechRax провел в США. Более того, он испытал новую функцию iPhone 14 дважды, и оба раза смартфон зафиксировал столкновение и начал звонить в службу экстренного реагирования. Правда, оба раза мобильник находился на водительском сиденье, но едва ли это играет существенную роль – и у TechRax, и у Hudakov во время столкновения iPhone физически дислоцировался в салоне попавшего в ДТП автомобиля.

В результате ДТП смартфон не пострадал

Другими словами, главным различием в условиях экспериментов были страны, в которых они проводились. Нельзя со 100-процентной вероятностью утверждать, что эксперимент Hudakov не увенчался успехом именно по этой причине, но факт остается фактом. К тому же в случае с Hudakov его смартфон наверняка «знал», где находится, поскольку блогер активировал GPS-модуль в нем за час до эксперимента.

Ремонт наверняка обойдется дороже еще одной ВАЗ-2108

Также журналисты американского издания The Wall Street Journal отмечали, что функция определения столкновения в iPhone 14 срабатывает даже на американских горках. Едва ли они обнаружили это, находясь в российском парке развлечений.

Как продать один и тот же смартфон дважды

Напомним, что Apple ушла из России еще в марте 2022 г. Она не привозит в страну свои новые устройства, забыла о необходимости обновления официального сайта, мешает пользоваться своей платежной системой Apple Pay и не обеспечивает свои авторизованные сервисные центры запчастями.

Эксперимент TechRax

Тем не менее, новые смартфоны серии iPhone 14 в России все же продаются стараниями тех, кто ввозит их из других стран в частном порядке. Также на эти мобильники распространяется действие параллельного импорта, но в этом случае их цена становится сильно выше.

Как незрячие тестировщики помогают делать портал mos.ru удобным ИТ в госсекторе

На деле iPhone 14 – это прошлогодний iPhone 13 ввиду исчезающе малого количества нововведений. В обычном iPhone 14 ими вовсе можно пренебречь, в iPhone 14 Plus из новшеств только увеличенная диагональ дисплея, и лишь в Pro-серии появились новые камеры и новый интерактивный вырез в экране вместо устаревшей «челки». Также в Pro-линейке есть спутниковая связь, работающая пока только в США и Канаде. Функция определения ДТП есть во всех смартфонах iPhone 14.