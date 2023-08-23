Опасный конкурент Xiaomi выпустил дешевый смартфон с большой батареей и экраном как у iPhone 14 Pro Max. Видео

Realme выпустила смартфон приблизительно за 17 тыс. руб. с характеристиками лучше, чем у Xiaomi Redmi Note 12 примерно за ту же цену. Экран новинки по своим габаритам схож с iPhone 14 Pro Max.

Недорогая новинка Realme

Китайская компания Realme анонсировала смартфон 11x 5G из среднего ценового сегмента, получивший экран, по размерам не уступающий дисплею в iPhone 14 Pro Max. Премьера аппарата состоялась в Индии, где он и поступит в продажу в первую очередь. Существует вероятность появления 11x 5G и в России – смартфоны Realme весьма успешно продаются на российском рынке, хотя Realme в последнее время удаленно блокирует их без предупреждения владельцев.

В Индии продажи Realme 11x 5G начнутся 30 августа 2023 г. Смартфон будет предложен покупателям в двух цветах (черном и фиолетовом) и в двух комплектациях, младшая из которых стоит 15 тыс. рупий или около 17 тыс. руб. по курсу ЦБ на момент выпуска материала. В эту цену входят 6 ГБ оперативной памяти и флеш-память объемом 128 ГБ.

Топовая комплектация Realme 11x 5G отличается только увеличенным до 8 ГБ объемом ОЗУ. Встроенный накопитель может хранить те же 128 ГБ информации, и в такой версии 11x 5G стоит 16 тыс. рупий или 18,1 тыс. руб. Обе версии позволяют добавить до 8 ГБ виртуальной оперативной памяти, отняв этот объем у встроенного хранилища.

Фото: Realme Realme 11x 5G

Для сравнения, в российской рознице на 23 августа 2023 г. был доступен смартфон Xiaomi Redmi Note 12 в комплектации со 128 ГБ ROM и 4 ГБ ОЗУ, с более компактным экраном и меньшим разрешением основной камеры.

Экран и процессор

Realme 11x 5G укомплектован экраном на 6,72 дюйма по диагонали против 6,71 дюйма у iPhone 14 Pro Max. В смартфоне установлена матрица IPS с углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали и пиковой яркостью 680 нит при стандартном для устройств данной ценовой категории разрешении Full HD+ или 2400х1080 пикселей. Производитель заявляет о наличии в Realme 11x 5G адаптивной регулировки частоты обновления экрана – до 120 Гц. Экран занимает 91,4% площади лицевой панели

В основе смартфона Realme лежит один из новейших процессоров тайваньской компании MediaTek – Dimensity 6100 Plus, дебют которого состоялся в июле 2023 г. Чип с самого начала разрабатывался для устройств среднебюджетного уровня, но при этом выпускается он по относительно современному техпроцессу – 6 нанометров.

Фото: Realme Из классических оттенков корпуса здесь доступен только черный

Внутри кристалла скрыты восемь ядер в двух кластерах и двухъядерная графическая подсистема Mali-G57 MP2. Основные вычисления берут на себя два высокопроизводительных ядра Cortex A76 на частоте 2,2 ГГц, а когда вся мощь процессора не требуется, работают шесть энергоэффективных ядер Cortex A55, тактовая частота которых – 2 ГГц.

Камеры и питание

В Realme 11x 5G производитель предусмотрел двойную основную камеру с разительным отличием в возможностях встроенных в нее сенсоров. Первый – это 64-мегапиксельный датчик размерами 1/2.0 дюйма, углом обзора 80,7 градуса, оптикой из шести линз и с диафрагмой f/1.8, за счет которой он способен снимать даже в темное время суток. Вторая камера – это, как пишет портал GSM Arena, сомнительной полезности датчик глубины сцены с разрешением всего 2 МП для размытия фона при портретной съемке. Диафрагма – f/2.4, три линзы в объективе, угол обзора – 89,1 градуса. Этот дуэт умеет записывать видео в разрешении до Full HD на скорости не выше 30 кадров в секунду.

Фото: Realme Вариантов цветов корпуса у Realme 11х 5G совсем немного

Фронтальная камера, предназначенная для селфи-снимков и разблокировки по лицу, имеет разрешение 8 МП. Прочие ее параметры: апертура f/2.05, угол обзора 80 градусов, четыре линзы в объективе, запись Full HD-роликов на 30 кадрах.

Работает Realme 11x 5G от аккумулятора на 5000 мАч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки по USB-C. Производитель уверяет, что 29 минут на зарядке восполнят аккумулятор на 50%, а полного его заряда хватит на 36 часов музыки, 34 часа звонков или 16 часов видео.

Прочие спецификации

Realme 11x 5G поставляется с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, двух SIM-карт и накопителей microSD до 2 ТБ (предусмотрен отдельный лоток). Его корпус имеет толщину 7,9 мм, а весит смартфон 190 граммов. В его стоимость входят миниджек для наушников, модули Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11ac на 2,4 и 5 ГГц и прошивка Android 13 с оболочкой RealmeUI 4.0.

Фото: Realme Основные достоинства смартфона

Комплект поставки включает в себя защитный силиконовый чехол-бампер и пленку на дисплей. Также в коробке находится 33-ваттный блок питания – его не потребуется приобретать отдельно.

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