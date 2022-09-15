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«Ситилинк» выяснил, какие модели нового iPhone наиболее интересны

Российский ритейлер «Ситилинк» открыл сбор заявок на новые модели телефонов Apple – iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и Pro Max. В сети сообщили, что планируют поставить смартфоны после старта продаж на глобальном рынке. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Оставить предзаказ можно на официальном сайте. Компания собирает заявки на смартфоны и планирует первым сообщить о старте продаж оставившим заявку.

За пять дней с момента открытия предзаказа самой популярной моделью стал iPhone 14 Pro Max. Количество заявок на эту модель на 21% больше, чем на iPhone 14 Pro и в четыре раза больше, чем на iPhone 14. На модель iPhone 14 Plus оставлено наименьшее число заявок.

По данным «Ситилинк», Apple стал лидирующим брендом смартфонов по продажам в деньгах за первое полугодие 2022 г. В штучном выражении бренд в продажах ритейлера спустился с третьего места первого полугодия 2021 г. на четвертое место в 2022 г. Топ-3 брендов по продажам в штуках составили Xiaomi, Samsung и Realme. Чаще всего покупатели приобретали среди смартфонов Apple в указанный период iPhone 11 на 128 ГБ в черном и фиолетовом цветах и iPhone 12 на 128 ГБ в черном цвете.

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