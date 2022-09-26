Ювелиры Caviar раскололи метеорит возрастом 4,5 млрд лет и перекрасили iPhone 14 Pro в более фиолетовый для своей новой коллекции

Международный бренд премиальных смартфонов и аксессуаров Caviar сделал редизайн всех цветов iPhone 14 Pro в своей новой линейке Unity. Самый дорогой смартфон будет инкрустирован метеоритным железом, его цена составит чуть более 500 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar – ателье, которое создает люкс-версии гаджетов Apple и Samsung. В этот раз дизайнеры и ювелиры ателье решили отметить выход новой флагманской линейки iPhone 14 Pro и переосмыслить все ее цвета – Space Black, Silver, Gold и Deep Purple – в своей собственной интерпретации.

Caviar представила новую коллекцию Unity (рус. – «Единство»), в которой эксперты Caviar собрали самые редкие материалы, включая осколки настоящего метеорита Muonionalusta – одного из самых древних, известных науке. Каждый смартфон из этой серии обладает оформлением из вертикальных линий, устремленных вверх.

Caviar Unity

Самая заметная модель коллекции – Deep Purple – является переосмыслением Caviar нового корпуса iPhone 14 Pro. Глубокий фиолетовый цвет смартфона усилен черными вставками из карбона, который часто используется в отделке премиальных спортивных автомобилей.

Для фанатов черного цвета создан смартфон на базе корпуса Space Black. В версии Caviar эта модель приобрела по-настоящему космический дизайн, поэтому ее назвали Black Meteorite. Наряду с кожей, титаном и золотым покрытием, Black Meteorite украшают цельные метеоритные пластины. Каждая из них имеет свой уникальный рисунок, формировавшийся в открытом космосе в течение миллионов лет. Еще более роскошная версия «метеоритного» iPhone c использованием золотого покрытия – это Golden Meteorite, который получил статус самого дорогого смартфона в линейке Unity.

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В модели «Пурпурное золото» (англ. – Purple Gold) мастера Caviar воссоздали цветовой эффект очень редкого вида золота – пурпурного. Этого удалось достигнуть благодаря сочетанию 24-каратного золотого покрытия, натуральной кожи питона фиолетового цвета и титана с пурпурным покрытием.

А для тех, кто предпочитает умеренность во всем, у нас есть Dark Silver – практичный смартфон с титановыми вставками на базе серебристого iPhone 14 Pro.

Стоимость моделей начинается от 389 тыс. руб. за Dark Silver 128 ГБ. Самая дорогая модификация – iPhone 14 Pro Max Golden Meteorite 1 ТБ, стоит 534 тыс. руб.