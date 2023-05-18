Любимый россиянами конкурент Xiaomi создал супердешевый клон iPhone 14 на свежем Android. Ожидается в России

Под популярной в России маркой Realme вышел смартфон стоимостью менее 9 тыс. руб. Это очень доступный клон iPhone 14 Pro с современной электроникой, который, с высокой степенью вероятности, будет продаваться и на российском рынке. Из преимуществ модели – много памяти (с учетом цены) и большой встроенный аккумулятор с быстрой зарядкой.

Как iPhone, только дешевле

Китайская компания Realme выпустила новый Android-смартфон Narzo N53 из разряда сверхбюджетных. Как пишет портал 91Mobiles, он стоит менее 9 тыс. руб. в базовой комплектации. При этом, в отличие от недорогих моделей двух-трехлетней давности, в Narzo N53 установлено вполне современное «железо», и производитель не стал экономить ни на аккумуляторе, ни на камере.

Внешне Narzo N53 – это полноценный клон iPhone 14 с аналогичным расположением элементов, дизайном тыльного блока камер и очертаниями боковых гранейями. Выдает в нем недорогой китайский смартфон лишь оформление дисплея – большой вырез под фронтальную камеру в форме буквы U и крупная нижняя рамка, характерная для всех смартфонов начального уровня. Знаменитая «челка» Apple здесь имитируется программно.

Фото: 91Mobiles Сходство с новыми iPhone определенно есть

Премьера Narzo N53 состоялась в Индии, и в этой же стране он поступит в продажу в первую очередь. Но бренд Realme продается во многих странах, в том числе и в России, где его мобильники входят в топ-4 по популярности, уступая лишь Xiaomi, Samsung и Honor и опережая саму Apple. Согласно статистике GS Group за I квартал 2023 г., доля Realme на российском мобильном рынке составляет 11% против 11,3% у Honor, 14% у Samsung и 21% у Xiaomi. Притом шансы добраться до второго места у есть: во-первых, годом ранее Samsung удерживала 27,5% рынка, скатившись сейчас до 14%, во-вторых, парк активных смартфонов Realme в России превысил 7,6 млн штук. Кроме того, в пятерке лидирующих брендов на российском рынке это самый молодой парк — менее 15% устройств старше двух лет.

В Индии цены на Narzo N53 начинаются с 9 тыс. рупий или около 8900 руб. по курсу ЦБ на 18 мая 2023 г. за комплектацию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти. Версия на 6/128 ГБ обойдется покупателям в 11 тыс. рупий или около 10,9 тыс. руб.

Релиз смартфона в Индии назначен на 24 мая 2023 г. Narzo N53 будет доступен в двух цветах – золотом и классическом черном. Материал корпуса не указан, но, судя по цене, это обычный пластик.

Представители Realme в России на вопрос CNews о сроках появления Narzo N53 в нашей стране не ответили.

Экран, процессор и память

В Narzo N53 разработчики из Realme вмонтировали IPS-панель с диагональю, как у iPhone 14 Pro Max, – 6,74 дюйма. Разрешение дисплея базовое, HD+, но производитель заявляет о пиковой яркости 450 нит и повышенной до 90 Гц частоте обновления. Также указано, что экран занимает 90,3% площади лицевой панели, но, с учетом размеров нижнего «подбородка», это под большим сомнением. А чего у него точно не отнять, так это углов обзора в 178 градусов по вертикали и горизонтали. Это характерная особенность всех современных матриц IPS.

Фото: Realme Пара строк программного кода, и отличить Narzo N53 от iPhone стало еще сложнее

Основу смартфона составляет процессор Unisoc T612. Это относительно свежий чип, представленный Unisoc (ранее – Spreadtrum) в январе 2022 г. и выпускаемый по топологии 12 нм. Процессор работает на частоте 1,82 ГГц на двух ядрах Cortex A75, а еще шесть ядер Cortex A55 разгоняются до 1,8 ГГц. В составе T612 есть графический ускоритель Mali G57 MP1. В бенчмарке AnTuTu 9 процессор набрал около 209 тыс. баллов, а в GeekBench 5 – в пределах 350/1320 баллов в одноядерном/многоядерном режиме соответственно. Ранее Realme встроила этот CPU в смартфон С30 начального уровня.

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Типы модулей памяти производитель не раскрывает. Но при этом в смартфоне есть возможность увеличения емкости как встроенного накопителя, так и оперативной памяти. Последнюю можно нарастить до 12 ГБ, виртуально «отщипнув» требуемый объем от флеш-модуля, а для хранения файлов можно использовать дополнительную карту microSD.

Фотокамеры и аккумулятор

Недорогая новинка Realme работает от встроенного аккумулятора повышенной емкости – 5000 мАч. Невысокая стоимость Narzo N53 не помешала разработчикам интегрировать в него поддержку высокоскоростной зарядки – до 33 Вт, что говорит о наличии интерфейса USB-C, поскольку древний microUSB 2.0 рассчитан максимум на 10 Вт.

Несмотря на то, что сзади у Narzo N53 три окошко для камер, сенсоров там всего два. Это 50-мегапиксельный датчик с апертурой f/1.8 и светодиодной вспышкой и двухмегапиксельная портретная камера, а в упомянутом вырезе в экране притаился сенсор на 8 МП для селфи и разблокировки по лицу.

Наисвежайший Android

С завода Narzo N53 поставляется с операционной системой Android 13, вышедшей в 2022 г. и пока самой современной из всех доступных – Android 14 выйдет позже в 2023 г. Притом на смартфон установлена именно полноценная ОС – не ее Go-версия для совсем слабых мобильников. Дополнительно Android 13 укомплектован фирменной прошивкой Realme UI 4.0.

Фото: Realme В Narzo N53 есть и USB-C , и вход под наушники

В Narzo N53 имеются два SIM-слота, поддержка Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц, Bluetooth, ресивер GPS и модем 4G – работе в сетях пятого поколения он не обучен. Для дополнительной безопасности в смартфоне предусмотрен сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую кнопку включения.