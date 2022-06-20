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Конкурент Xiaomi выпустил ультрабюджетный телефон с огромным аккумулятором дешевле 6000 рублей

Realme создала смартфон C30 стоимостью около 5500 руб. с батареей на 5000 мАч и большим экраном на 6,5 дюйма. Снизить цену удалось за счет уменьшения объема оперативной памяти (всего 2 ГБ) и количества камер (лишь один сенсор на тыльной панели).

Антикризисный смартфон

Компания Realme анонсировала смартфон C30 ультрабюджетного сегмента. Он открывает мир в экосистему Android тем, кто не готов платить за мобильник дороже $100.

Премьера Realme C30 прошла в Индии, где на него установили цену на уровне 7499 рупий. Это около 5500 руб. по курсу ЦБ на 20 июня 2022 г. или приблизительно $96,4. На индийском рынке Realme C30 появится 27 июня 2022 г. Когда компания намерена привезти его в другие страны, на момент публикации материала известно не было.

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Внешне в С30 почти ничего не выдает его невысокую стоимость

Вероятно, Realme выпустит C30 и в России. Компания представлена на российском мобильном рынке, в том числе и недорогими смартфонами С-серии. С другой стороны, не исключено, что при пересечении российской границы его цена значительно вырастет, как это случилось с Realme 9i. CNews писал, что в России он стоит вдвое дороже, чем в КНР.

Realme – китайская компания, образованная весной 2018 г. Является частью холдинга ВВК вместе с OnePlus, Oppo и Vivo и конкурирует в первую очередь с Redmi – дочерним брендом Xiaomi, под которым выпускаются недорогие гаджеты.

Чудес не бывает

Чтобы удержать стоимость C30 на уровне 5500 руб., Realme пришлось пойти на несколько компромиссов. Первый – это уменьшение объема оперативной памяти до 2 ГБ, что сразу указывает на очень вероятное отсутствие в смартфоне полноценной ОС Android. Вместо нее будет установлена упрощенная Android Go, так как обычной Android требуется 3 ГБ ОЗУ.

Такой объем можно получить в старшей версии C30 стоимостью 8299 рупий (6050 руб.). В ней, вероятно, можно будет рассчитывать на стандартную версию Android.

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Камер в C30 явно меньше, чем обычно

Также Realme отказалась здесь от многомодульной тыльной камеры. В С30 на тыльной панели установлен один сенсор на 8 МП с диафрагмой f/2.0, как на Android-смартфонах 2015 г. Впрочем, компания Apple в 2022 г. тоже выпускает смартфоны с одной камерой – iPhone SE третьего поколения, созданный на базе iPhone 8 пятилетней давности.

Преимущества перекрывают недостатки

Оставив C30 без дополнительных модулей камеры и большого объема ОЗУ, Realme оснастила его батареей на 5000 мАч, заряда которой, с учетом характеристик смартфона, должно хватать на несколько дней. Однако быстрой зарядки здесь нет – максимум 10 Вт ввиду отсутствия разъема USB-C. Его заменяет microUSB 2.0.

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Бизнес

В Realme C30 в качестве модуля ОЗУ используется LPDDR4X, а флеш-память объемом 32 ГБ в обеих комплектациях базируется на быстром чипе UFS 2.2, плюс есть выделенный лоток под карты microSD до 1 ТБ.

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Основные достоинства C30, по мнению Realme

Упрощать экран в C30 Realme тоже не стала. Это IPS-матрица с диагональю 6,5 дюйма и разрешением 1600х720 точек (HD+), пиковая яркость которой составляет 400 нит. На лицевой панели дисплей занимает 88,7% площади, а в его каплевидном вырезе скрывается 5-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2,2.

Также к преимуществам С30 относится расположение сканера отпечатков пальцев. Realme встроила его в кнопку включения, тогда как у подавляющего большинства бюджетных смартфонов его следует искать, как и в далеком прошлом, на тыльной панели. В некоторых моделях его и вовсе нет.

Прочие спецификации

Отдав 5500 руб. за Realme C30, покупатель получит поддержку двух SIM-карт и сотовых сетей 4G на каждой из них. Для любителей проводных наушников предусмотрен 3,5-миллиметровый вход, а те, кто предпочитает беспроводные гарнитуры, смогут воспользоваться Bluetooth 5.0. Доступ в интернет возможен по Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4, только 2,4 ГГц) а, навигация осуществляется по GPS и российскому ГЛОНАСС.

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Недорогие смартфоны Realme C-серии доступны и в России

В основе смартфона лежит процессор Unisoc T612, анонсированный в январе 2022 г. это 12-нанометровое решение, выдающее частоту 1,82 ГГц на двух ядрах Cortex A75 и 1,8 ГГц на шести Cortex A55. В составе есть графический ускоритель Mali G57 MP1. Результат в AnTuTu 9 – около 209 тыс. баллов, в GeekBench 5 в пределах 350/1320 баллов в одноядерном/многоядерном режиме соответственно.

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С учетом батареи Realme C30 весит 182 грамма. Его толщина не превышает 8,5 мм.

Эльяс Касми

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