Россияне приобрели более 50 тыс. iPhone 14 с момента старта продаж в мире

Компания oneFactor, российский разработчик сервисов искусственного интеллекта для финтеха, e-commerce и других индустрий, подвела итоги продаж всех моделей iPhone 14 в России с момента старта продаж новых смартфонов в мире (c 16 cентября 2022 г. Apple начала официальные продажи iPhone 14, 14 Pro и 14 Pro Max в странах первой волны – одновременно в Европе и США, раньше в первую волну включали Россию). Аналитика проведена с помощью алгоритмов машинного обучения, использующих агрегированные данные о нагрузке на сети мобильных операторов.

«Аналитики oneFactor зафиксировали четырехкратное падение покупок россиянами новых iPhone 14 относительно предыдущего поколения устройств. Если в прошлом году за аналогичный период число зарегистрированных моделей новых iPhone 13 составило более 220 тыс., то в 2022 г. модели новых iPhone 14 купили 53 тыс. жителей нашей страны», - сказал директор по продуктам и аналитике oneFactor Максим Воеводский.

В сетях мобильных операторов было зафиксировано: iPhone 14 – 1500. iPhone 14 Pro – 27 тыс.; iPhone 14 Pro Max – 25 тыс.

Топ-5 регионов проникновения всех моделей новых айфонов

Больше всего новых iPhone зафиксировано в Москве – порядка 15 тыс. На втором месте Московская область – 8000. На третьем месте Санкт-Петербург – 4000. Четвертое место – Краснодарский край, 2300. Пятое место – Дагестан, 2200.

Среднемесячные расходы на связь покупателей новых iPhone 14

Средний чек (ARPU) у владельца iPhone 14 составляет порядка 800 руб., в то время ARPU владельцев iPhone 14 Pro Max составляет около 1200 руб., iPhone 14 Pro – порядка 1000 руб.

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Примерно такие же цифры среднего чека как у покупателей моделей iPhone 13 в 2021 г.: iPhone 13 – более 700 руб., iPhone 13 Pro Max – более 1300 руб., iPhone 13 Pro – порядка 1000 руб.

Средний возраст покупателя iPhone 14 и его модификаций: iPhone 14 – 39 лет; iPhone 14 Pro – 37 лет; iPhone 14 Pro Max – 37 лет.

Большинство покупателей моделей нового iPhone 14 – мужчины 59%, женщины - 41%

Распределение по моделям: iPhone 14 – мужчины 46%, женщины 54%; iPhone 14 Pro – мужчины 61%, женщины 39%; iPhone 14 Pro Max – мужчины 57%, женщины 43%.