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«М.Видео-Эльдорадо» получила разрешительный документ и до конца недели запустит продажи оригинальных iPhone 14

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, первой в числе крупнейших российских ритейлеров, входящих в ассоциацию РАТЭК, получила необходимые для законной продажи смартфонов новой линейки iPhone 14 разрешения уполномоченных органов. Реализация оригинальных устройств из первых поставок, полученных в соответствии с действующим российским законодательством, начнется до конца недели. Раньше всех смартфоны получат клиенты, оформившие предзаказ, при условии наличия нужной модели и конфигурации. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Смартфоны из серии iPhone 14, которые будут доступны в «М.Видео-Эльдорадо», произведены официально, то есть являются оригинальными, имеют подтверждающие документы и сертификаты, заключение ФСБ России (разрешительный документ). Вся техника из ассортимента ритейлера проходит необходимые таможенные процедуры, за нее уплачиваются пошлины и налоги.

Гарантийные обязательства перед покупателями iPhone 14 сроком на один год берет на себя продавец, у покупателей есть также возможность сдать приобретенный товар или обменять в ближайшем магазине «М.Видео» или «Эльдорадо» с чеком и паспортом в течение 30 дней с момента покупки. За каждую покупку традиционно начисляется кэшбэк в рамках программ лояльности каждого из брендов.

Планируется, что за счет первых поставок ритейлер сможет обеспечить новинками большинство клиентов, кто оформил предзаказ как с помощью виртуального сертификата, так и после официальной презентации Apple. Часть смартфонов может поступить в открытую продажу в ближайшее время.

Ритейлеры продолжат также использовать механику предзаказа, чтобы клиенты могли выбрать и гарантированно получить интересующую модель. Стоимость iPhone 14 на данный момент в обеих сетях начинается от 84 999 руб.

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Безопасность

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. Группа объединяет 601 магазин под брендом «М.Видео», 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России.

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