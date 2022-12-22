Россияне создали самый дорогой в мире iPhone. За него просят десятки миллионов рублей

В России создан iPhone 14 Pro Max почти за 32 млн руб. Это самая дорогая модификация смартфона Apple в мире, и таковой ее делают сочетание 511 бриллиантов и 18-каратного белого золота на его корпусе. Над устройством работала компания Caviar, предложившая точно такую же внешне версию смартфона серебром и кристаллами Swarovski по цене в 30 раз дешевле.

С российским размахом

Российская компания Caviar, известная своими люксовыми модификациями смартфонов Apple, создала особую версию флагманского iPhone 14 Pro Max. Она по праву может считаться самой дорогой модификацией iPhone в мире.

Свою интерпретацию iPhone 14 Pro Max разработчики из Caviar окрестили Diamond Snowflake («бриллиантовая снежинка»). Название объясняет главную отличительную особенность смартфона – он усыпан несколькими сотнями бриллиантов и в дополнение к ним украшен белым золотом.

В своем классическом исполнении iPhone 14 Pro Max стоит от $1099 (77,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 декабря 2022 г.) за версию на 128 ГБ. Модификации на 256, 512 и 1024 ГБ стоят $1199 (84,6 тыс. руб.), $1399 (98,7 тыс. руб.) и $1599 (112,8 тыс. руб.) соответственно. Другими словами, разница в цене между модификациями очень существенная.

Каждый камень - это настоящий бриллиант. Хотя иногда это может быть и кристалл Swarovski

В Diamond Snowflake объем встроенного накопителя почти не отражается на итоговой стоимости смартфона. Базовая версия на 18 ГБ оценивается в 31,49 млн руб., а 1 ТБ обойдется покупателю в 31,56 млн руб.

Дефицитные друзья женщин

Чтобы иметь возможность просить за iPhone 14 Pro Max свыше 30 млн руб., Caviar инкрустировала смартфон в общей сложности 511 бриллиантами. Из них 115 камней входят в состав узора и имеют диаметр 3 мм, еще 264 – 2 мм.

Оставшиеся 132 3-миллиметровых бриллианта разместились по всему корпусу. Дополнительно смартфон украшен 18-каратным белым золотом.

Caviar намерена выпустить всего три флагманских iPhone 14 Pro Max в версии Diamond Snowflake. К слову, официально техника Apple не поставляется в Россию с марта 2022 г. Вероятнее всего, Caviar ввозит их на условиях параллельного импорта.

Антикризисный вариант

Для тех, кто не готов тратить почти 32 млн руб. на смартфон с бриллиантами, но очень хочет обладать им, Caviar разработала бюджетное решение, издалека почти не отличимое от оригинальной модификации Diamond Snowflake. Мобильник носит название Diamond Snowflake SE, и, в отличие от Apple, у которой данное сочетание заглавных букв в названиях устройств ничего не означает, здесь это полноценная аббревиатура.

Отличить настоящий драгоценный камень от поддельного можно, при наличии достаточного опыта

SE в данном случае расшифровывается как Swarovski Edition. Смартфон выглядит точь-в-точь как полноценный Diamond Snowflake, но белое золото и бриллианты ему уже не полагаются. Драгоценный металл здесь заменен на серебро, а не менее драгоценные камни – обычными кристаллами Swarovski, коих здесь тоже 511.

Новые правила аккредитации и получения налоговых льгот для ИТ-компаний: что важно знать Поддержка ИТ-отрасли

За счет этого Diamond Snowflake SE стоит в почти в 30 раз дешевле – 1,099 млн руб. Caviar выпустит 20 таких телефонов.

Эталонная электроника

Внутреннее оснащение iPhone 14 Pro Max в случае модификации Diamond Snowflake никак не изменилось. Это классический вариант смартфона, каким его задумала Apple.

Другими словами, под белым золотом и покрывалом из сотен бриллиантов прячется 4-нанометровый процессор Apple A16 с шестью ядрами. CPU работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти и, как и другие компоненты смартфона, работает от аккумулятора на 4323 мАч.

Обычный iPhone 14 Pro Max на фоне детища Caviar выглядит как Android-смартфон за 5000 рублей

За фотовозможности в iPhone 14 Pro Max отвечают фронтальный модуль на 12 МП и тройная камера на тыльной панели – 48+12+12 МП. Дополняет все перечисленное OLED-экран с диагональю 6,7 дюйма, разрешением 2796х1290 точек и без фирменной «моноброви». Этот вырез в экране, появившийся в 2017 г. с релизом iPhone X, в старших моделях линейки iPhone 14 заменен на новый под названием Dynamic Island.

Ефим Климов, «Эттон»: Как мы получили грант на разработку MES-системы Поддержка ИТ-отрасли

iPhone 14 Pro Max – один из двух смартфонов новой линейки Apple, которому удалось не провалиться в продаже. Второй – его уменьшенная версия iPhone 14 Pro с экраном 6,12 дюйма. Обычный iPhone 14 и его Plus-версия спросом у мирового сообщества, мягко говоря, не пользуются.