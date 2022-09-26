«М.Видео-Эльдорадо» запустила первые официальные розничные продажи iPhone 14

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, реализовала первые поставки смартфонов iPhone 14 в соответствии с действующими требованиями российского законодательства, что позволит обеспечить новинками большинство клиентов, оформивших предзаказ, и запустить первые розничные продажи. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Девайсы из серии iPhone 14 распределяются в хронологическом порядке среди клиентов, совершивших предзаказ, при условии наличия выбранных конфигураций. Скорость получения будет зависеть от местоположения покупателей. Ожидается, что все пользователи, кто оформил покупку заранее, смогут получить ее уже в ближайшее время.

Часть смартфонов из первых поступлений уже находится в открытой продаже. Приобрести доступные модели можно онлайн с получением в одном из розничных магазинов Москвы, либо с экспресс-доставкой. Оплата возможна любым удобным способом, в том числе с помощью акции «рассрочка» без первоначального взноса и переплат или в кредит. Компания планирует увеличивать запасы смартфонов в свободном доступе и расширять их доступность в регионах.

«М.Видео-Эльдорадо» также продолжает использовать механику предзаказа серии iPhone 14, чтобы клиенты могли выбрать и гарантированно получить интересующий девайс. Стоимость смартфонов на данный момент в обеих сетях начинается от 84 999 руб. Чтобы покупателям было удобно, для всего модельного ряда устройств созданы отдельные карточки товара, где указаны варианты доступных цветов, объема встроенной памяти, другие технические характеристики, включая наличие слота под обычную SIM-карту в дополнение к eSIM, либо поддержка только цифровой SIM-карты.

Руководитель департамента «Телеком» «М.Видео-Эльдорадо» Никита Тихвинский: «Как для ведущего продавца электроники Apple в России нам важно создать нашим клиентам привычно комфортные условия для покупки новинок и обеспечить их легальную доступность в наиболее короткие сроки с учетом новых реалий. Уже вчера мы первыми в стране запустили официальные продажи оригинальных смартфонов из серии iPhone 14, которые ввезены в рамках закона, имеют все разрешительные документы и сертификаты, прошли необходимые таможенные процедуры. Мы также берем на себя обязательства по гарантийной поддержке новинок в течение одного года с момента покупки, готовы заменить и обменять товар в течение 30 дней, достаточно обратиться в любой из наших магазинов. Профессионалы в нашей рознице также готовы оказать любую необходимую поддержку при активации, настройке или возникновении других вопросов».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 30 июня 2022 г. группа объединяет 601 магазин под брендом «М.Видео», 647 магазинов под брендом «Эльдорадо» в 369 городах России.