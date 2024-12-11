Популярный в России лютый конкурент Xiaomi выпустил очень дешевый телефон с OLED-экраном и огромной батареей

Realme выпустила смартфон Neo 7, сочетающий в себе OLED-экран и батарею на 7000, но стоящий при этом в пределах 30 тыс. руб. Его аналоги стоят значительно дороже. В стоимость также входит новейший модуль Wi-Fi 7.

Смартфон, который сложно разрядить

Модельный ряд широко известной в России компании Realme пополнил смартфон Neo 7. Это классический недорогой моноблок стоимостью от 2099 юаней или 28,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 декабря 2024 г., но имеющий в своем распоряжении «железо», которое чаще встречается во вдвое более дорогих смартфонах.

Базовая комплектация Neo 7 оснащена 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Также в наличии OLED-экран и аккумулятор емкостью 7000 мАч при том факте, что в этой ценовой категории смартфоны, как правило, укомплектованы IPS-панелями и батареями в пределах 5000 мАч.

Всего для Neo 7 предусмотрено три цвета корпуса (серый, синий и черный) и пять комплектаций, различающихся только объемами памяти. По своим возможностям это прямой конкурент Xiaomi Redmi K80, с которым Realme и сравнивает свою новинку.

Weibo Realme Neo 7

Приобрести Neo 7 можно, помимо базовой версии, с 16 ГБ RAM и 256 ГБ ROM за 2299 юаней (31,4 тыс. руб.). Также доступны модификации с 12/512 ГБ (2499 юаней, 34,1 тыс. руб.) 16/512 ГБ (2799 юаней 38,2 тыс. руб.) и 16/1024 ГБ (3299 юаней, 45 тыс. руб.).

Экран и батарея

Дисплей Neo 7 довольно качественный, с учетом ценовой категории смартфона. Это панель LTPO OLED производства компании ВОЕ с диагональю 6,78 дюйма и нестандартным разрешением 2780х1254 точки, имеющая адаптивную частоту обновления. Она способна варьироваться в диапазоне от 1 до 120 Гц. Ширина рамки экрана – 1,49 мм. Поверх матрицы установлено усиленное стекло Crystal Armor Glass.

Заявленная пиковая яркость экрана Neo 7 – 6000 мАч, хорошей ШИМ (широтно-импульсная модуляция) 2160 Гц. Также экран охватывает 100% цветового пространства DCI-P3.

Что касается аккумулятора смартфона, то его емкость 7000 мАч почти не отразилась на толщине самого устройства – она составляет 8,56 мм. А вот вес все же пострадал – масса Neo 7 выросла до 213 граммов. Есть поддержка очень быстрой 80-ваттной зарядки по USB-C.

Процессор и память

Realme поскупилась на корпус Neo 7, сделав его пластиковым и оставив металл только на блоке камер. Между тем, на памяти она экономить явно не стала – в качестве ОЗУ здесь используется быстрый модуль LPDDR5X, а информацию в себе хранит не менее скоростная флеш-память UFS 4.0.

Процессор для своего нового смартфона Realme выбрала один из самых топовых и современных – это 4-нанометровый MediaTek Dimensity 9300+, вышедший в начале мая 2024 г. Он выдает более 2,11 млн баллов в AnTuTu 10 и почти 7550 баллов в многоядерном режиме в GeekBench 6 – другими словами, он очень производительный. За отвод тепла отвечает развитая система охлаждения, в состав которой входит испарительная камера площадью 7700 мм2.

Weibo Корпус пластиковый, зато модуль камеры - металлический

В составе CPU есть единственное ядро Cortex-X4 на частоте 3,4 ГГц, три таких же ядра, но с частотой 2,85 ГГц и четыре ядра Cortex-A720 на 2 ГГц.

Подводный фотоаппарат

В Neo 7 встроено три камеры – двойная тыльная и одинарная фронтальная. Последняя – это 16 МП с диафрагмой f/2.4.

Сзади расположен 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX882 размером 1/1,953 дюйма с оптической стабилизацией изображения и f/1,88. К нему в дополнение добавлен широкоугольный датчик на 8 МП с f/2,2.

Weibo Воды Neo 7 почти не боится, как и пыли

По заверениям Realme, новый Neo 7 имеет максимальную защиту от воды и пыли, то есть он сертифицирован по стандарту IP68/69. Теоретически, его даже вполне можно использовать для подводной съемки.

Также в списке характеристик смартфона имеется ОС Android 15 с прошивкой Realme UI 6.0. Отдельно стоит обратить внимание на наличие модуля Wi-Fi 7, самого современного и скоростного на момент выпуска материала. CNews писал, что летом 2024 г. в продажу поступили сравнительно недорогие роутеры с поддержкой этого стандарта.

Помимо перечисленного, Neo 7 укомплектован модулем Bluetooth 5.4, ресивером GPS, 5G-модемом, и чипом NFC для бесконтактной оплаты.