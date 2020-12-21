Huawei выпускает ноутбук без Intel и Windows: на китайском государственном Linux и собственном ARM-процессоре

Huawei собирается выпустить ноутбук Qingyun L410 на базе фирменном ARM-процессора Kirin 990 и без ОС Windows – ее заменит китайский Linux-дистрибутив UOS. Лэптоп будет собран в корпусе модели MateBook 14, то есть Huawei поступит как Apple – в ноябре 2020 г. она показала новые MacBook Air и Pro 13 на собственном ARM-чипе М1, взяв дизайн от их модификаций на процессорах Intel.

Без Windows и x86

Компания Huawei готовит к релизу новый ноутбук без американского процессора и американского же ПО. По информации портала CnTechPost, мобильный ПК получит фирменный ARM-процессор самой Huawei и UOS – государственный китайский дистрибутив Linux.

По предварительным данным, грядущий ноутбук Huawei получит название Qingyun L410 и 7-нанометровый процессор Kirin 990 – его Huawei выпустила еще в сентябре 2019 г. Чем обусловлен такой выбор чипа, пока неизвестно, поскольку в середине осени 2020 г. у Huawei вышел еще более современный 5-нанометровый Kirin 9000. К тому же, у Kirin 990 есть модификация 990 5G со встроенным модемом для доступа к сетям пятого поколения, но ноутбук Qingyun L410, вероятно, обойдется без него.

Клон ноутбука на Intel

Появление Qingyun L410, предположительно, состоится в марте 2021 г., но точные сроки пока неизвестны. Один из участников китайской соцсети Weibo (@看山的叔叔) сообщил, что Huawei не стала разрабатывать ноутбук с нуля, а просто переделала имеющийся у нее лэптоп на чипах Intel под ARM-архитектуру. За основу, по его словам, была взята модель MateBook B5-420, относящаяся к бизнес-сегменту, которая сама по себе выполнена в корпусе модели MateBook 14.

Предположительный дизайн Qingyun L410

MateBook B5-420 располагает IPS-экраном с разрешением Quad HD или 2К при диагонали 14 дюймов и соотношении сторон 3:2. «Под капотом» у него скрывается процессор Intel Core i5 10 поколения, который в топовых комплектациях заменен на Core i7 все того же десятого поколения (у Intel с сентября 2020 г. имеется 11 поколение мобильных чипов Core под названием Tiger Lake).

Оригинальный Huawei MateBook B5-420

Еще в ноутбуке присутствует дискретная видеокарта Nvidia GeForce MX 350, но пока неизвестно, сохранит ли ее Huawei после перевода мобильного ПК на собственный чип. Как известно, в составе Kirin 990 есть развитая видеоподсистема Mali-G76 MP16 с 16 ядрами и частотой 700 МГц.

Китайский Linux

На свой новый ноутбук Huawei установит Linux-дистрибутив UOS, название которого расшифровывается как Unity Operating System. Система разрабатывается в двух модификациях – настольной для домашних и офисных ПК и серверной. Первую публичную бета-версию девелоперы опубликовали 19 декабря 2019 г., а релиз первой стабильной версии состоялся 14 января 2020 г.

Интерфейс первой стабильной версии UOS

UOS – это государственная китайская ОС, которую власти страны хотят видеть на всех ПК в государственных структурах – в КНР разработана стратегия отказа от американского «железа» и софта – к концу 2022 г. импортозамещение в госсекторе должно быть стопроцентным.

Основу UOS составляет Deepin – дистрибутив Linux, разработка которого изначально (с 2004 г.) велась китайскими специалистами, и поначалу он носил название Hiweed Linux. В 2011 г. проект перешел под контроль компании Wuhan Deepin Technology и сменил название на актуальное, а спустя еще три года он стал международным проектом, присоединившись к Linux Foundation.

В основе Deepin Linux находится дистрибутив Debian Linux. OC располагает собственным интерфейсом и широким спектром предустановленных утилит – их количество достигает 30 и включает файловый менеджер Deepin File Manager и видеоплеер DMovie. Также в наличии центр установки программ Deepin Software Center, а программам сторонних разработчиков относится, в частности, пакет офисных приложений WPS Office. Что из этого достанется в итоге UOS, пока неизвестно.

Оболочка Deepin Linux

У Huawei уже имеется опыт выпуска мобильных ПК на базе Deepin – в сентябре 2019 г. она анонсировала семейство лэптопов с этим дистрибутивом на борту, который заменил собой Windows 10. Основой лэптопов были процессоры Intel. Релиз компьютеров состоялся в октябре 2019 г., но в продаже за пределами Китая они так и не появились.

По стопам Apple

Готовя ноутбук Qingyun L410 на ARM в корпусе уже имеющейся модели, Huawei берет пример с компании Apple, поступившей ровно так же. В июне 2020 г. Apple полностью отказалась от использования процессоров Intel в своих ПК, а в ноябре 2020 г. представила MacBook Air, MacBook Pro 13 и Mac mini на базе собственного ARM-чипа М1. Apple не стала менять дизайн ноутбуков и неттопа – внешне они не изменились по сравнению с предшествующими моделями на Intel-чипах, да и внутри отличия минимальны.

Но все же Huawei удалось вывести на рынок полноценный ARM-компьютер раньше Apple. Она сделала это еще в конце августа 2020 г. – первенцем стал полноразмерный десктоп Qingyun W510, основанный на собственном процессоре Huawei семейства Kunpeng.

Настольный ПК Huawei с ARM-процессором внутри

В основе системного блока находится процессор Kunpeng 920 3211K, он же HiSilicon Hi1620. это ARM-чип с 24 ядрами, и, как сообщал CNews, его производительности оказалось достаточно, чтобы опередить в синтетических тестах Core i9-9900K – один из топовых на момент публикации материала процессоров компании Intel.

В данном случае, несмотря на санкции США и наличие в Kunpeng 920 3211K развитой видеоподсистемы, в компьютере используется дискретная видеокарта американского производителя. Речь о дискретной видеокарте Radeon 520 с 4 ГБ видеопамяти стандарта GDDR5, частотой видеочипа до 1,03 ГГЦ, 320 потоковыми процессорами и производительностью до 660 GFLOPS. Поменять графический ускоритель на другой нельзя – он распаян на системной плате.