Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Рассекречены сроки выхода уникальных 10-нанометровых процессоров Intel

Техника
, Текст: Дмитрий Степанов
Согласно новой утечке, настольные 10-нм процессоры Intel Alder Lake с необычной гибридной конфигурацией могут выйти уже в 2020 г.

Утечка раскрыла планы Intel

Корпорация Intel может выпустить гетерогенные 10-нанометровые настольные процессоры семейства Alder Lake до конца 2020 г. К такому заключению пришли журналисты Tom’s Hardware, проанализировав утекшие в Сеть слайды из презентации корпорации, предназначенной для внутреннего пользования. Ранее они были опубликованы в китайской социальной сети Weibo, их подлинность не подтверждена Intel.

Если верить утечке, то, помимо десктопных Alder Lake, в 2020 г. году Intel также выпустит серверные процессоры Xeon Ice Lake-SP, мобильные чипы Tiger Lake и дискретную графику DG1. Также в презентации упоминается однокристальная система Snow Ridge (SoC) для базовых станций мобильной связи пятого поколения (5G), которая была выпущена в I квартале 2020 г.

Все перечисленные продукты будут производиться в соответствии с 10-нанометровым технологическим процессом. 7 нанометров, согласно опубликованным сведениям, корпорация планирует освоить к 2021 г. Норма «5 нанометров» в «документе» не упоминается вовсе.

intelslide2.jpg

Согласно якобы утекшей в Сеть дорожной карте Intel, 5-нанометровых процессоров в 2023 г. ожидать не стоит

Напомним, в декабре 2019 г. в рамках конференции International Electron Devices Meeting была продемонстрирована дорожная карта Intel, согласно которой в течение всего следующего десятилетия корпорация планирует раз в два года переходить на все более совершенные техпроцессы в стремлении обогнать основных соперников. Так, в 2023 г. компания ранее собиралась освоить 5 нанометров, в 2025 г. – 3 нм, в 2027 г. – 2 нм, а в 2029 г. достичь поставленной цели в 1,4 нанометра.

Гетерогенные чипы Alder Lake

Ожидается, что процессоры семейства Alder Lake будут отличаться необычной, гетерогенной конфигурацией, характерной для ARM-изделий, применяемых в мобильных устройствах – смартфонах и планшетах. Подобно мобильным процессорам, чипы семейства Alder Lake якобы оснастят 16 ядрами, половина из которых окажется «малыми», а другая – «большими». «Маленькие» ядра включаются, когда устройству на базе такого чипа необходимы дополнительные ресурсы для распараллеленных вычислений. В остальное же время гаджет потребляет меньше энергии за счет простоя «малых» ядер.

intelslide1.jpg

Скриншот презентации, якобы принадлежащей Intel, обещает необычные процессоры Alder Lake уже в 2020 г.

Идея, впрочем, не нова. В 2019 г. Intel уже анонсировала пятиядерные процессоры Lakefield гибридной архитектуры. Однако чипы Lakefield предназначены для мобильных устройств и предлагают иное сочетание ядер: одно «большое» на микроархитектуре Sunny Cove и четыре «маленьких» на Tremont.

Новинка же, как отмечает Tom’s Hardware, может быть основана на микроархитектурах Willow Cove или Golden Cove для «больших» и Tremont или Golden Cove для «малых» ядер.

Впервые информация о процессорах Alder Lake появилась в Сети еще в начале марта 2020 г. Тогда источники сообщали, что изделия этой линейки будут использовать новый сокет – LGA 1700, а показатель TDP будет варьироваться в диапазоне 80-125 Вт. Сроки выхода новинок на рынок не назывались.

От 14 нм пока не откажутся

Между тем, отказываться от 14 нм Intel пока не планирует. В начале апреля корпорация представила десятое поколение мобильных процессоров семейства Comet Lake-H для высокопроизводительных мобильных устройств. В состав новой линейки вошли шесть 14-нанометровых чипов, которые имеют от четырех до восьми ядер с поддержкой технологии Hyper-Threading и базовым термопакетом (TDP) 45 Вт. Все они построены на архитектуре Skylake. Три наиболее «продвинутых» процессора из линейки способны работать на рекордной для своего класса тактовой частоте, которая превышает 5 ГГц.

Кроме того, Intel планирует до конца апреля выпустить линейку процессоров Comet Lake-S форм-фактора LGA 1200. За ним должно последовать семейство Rocket Lake-S с графической подсистемой Intel Xe. И Comet Lake-S и Rocket Lake-S производятся по 14-нанометровой технологии.



Другие материалы рубрики

Начались продажи топового Linux-ноутбука с фантастическим объемом памяти

Выпущен «бронебойный» смартфон дешевле $100. Видео

Российский реселлер Xiaomi должен «Открытию» 696 млн руб. Готовится банкротство

Знаменитый производитель процессоров годами обманывал весь мир. Пострадала репутация Xiaomi, Oppo и Vivo

Российских пользователей Android терзает сверхживучий троян. Он не удаляется после сброса к заводским настройкам

Создана технология-«убийца» SMS и MMS. Она работает только в сетях 5G

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как не зачахнуть на карантине: выбираем тренажер для занятий дома

Лучшие электрошвабры для сухой и влажной уборки: выбор ZOOM

Как выбрать термометр для домашней аптечки: советы ZOOM

Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы
Показать еще

Наука

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно
Показать еще
Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках