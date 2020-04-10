Рассекречены сроки выхода уникальных 10-нанометровых процессоров Intel

Утечка раскрыла планы Intel

Корпорация Intel может выпустить гетерогенные 10-нанометровые настольные процессоры семейства Alder Lake до конца 2020 г. К такому заключению пришли журналисты Tom’s Hardware, проанализировав утекшие в Сеть слайды из презентации корпорации, предназначенной для внутреннего пользования. Ранее они были опубликованы в китайской социальной сети Weibo, их подлинность не подтверждена Intel.

Если верить утечке, то, помимо десктопных Alder Lake, в 2020 г. году Intel также выпустит серверные процессоры Xeon Ice Lake-SP, мобильные чипы Tiger Lake и дискретную графику DG1. Также в презентации упоминается однокристальная система Snow Ridge (SoC) для базовых станций мобильной связи пятого поколения (5G), которая была выпущена в I квартале 2020 г.

Все перечисленные продукты будут производиться в соответствии с 10-нанометровым технологическим процессом. 7 нанометров, согласно опубликованным сведениям, корпорация планирует освоить к 2021 г. Норма «5 нанометров» в «документе» не упоминается вовсе.

Согласно якобы утекшей в Сеть дорожной карте Intel, 5-нанометровых процессоров в 2023 г. ожидать не стоит

Напомним, в декабре 2019 г. в рамках конференции International Electron Devices Meeting была продемонстрирована дорожная карта Intel, согласно которой в течение всего следующего десятилетия корпорация планирует раз в два года переходить на все более совершенные техпроцессы в стремлении обогнать основных соперников. Так, в 2023 г. компания ранее собиралась освоить 5 нанометров, в 2025 г. – 3 нм, в 2027 г. – 2 нм, а в 2029 г. достичь поставленной цели в 1,4 нанометра.

Гетерогенные чипы Alder Lake

Ожидается, что процессоры семейства Alder Lake будут отличаться необычной, гетерогенной конфигурацией, характерной для ARM-изделий, применяемых в мобильных устройствах – смартфонах и планшетах. Подобно мобильным процессорам, чипы семейства Alder Lake якобы оснастят 16 ядрами, половина из которых окажется «малыми», а другая – «большими». «Маленькие» ядра включаются, когда устройству на базе такого чипа необходимы дополнительные ресурсы для распараллеленных вычислений. В остальное же время гаджет потребляет меньше энергии за счет простоя «малых» ядер.

Скриншот презентации, якобы принадлежащей Intel, обещает необычные процессоры Alder Lake уже в 2020 г.

Идея, впрочем, не нова. В 2019 г. Intel уже анонсировала пятиядерные процессоры Lakefield гибридной архитектуры. Однако чипы Lakefield предназначены для мобильных устройств и предлагают иное сочетание ядер: одно «большое» на микроархитектуре Sunny Cove и четыре «маленьких» на Tremont.

Новинка же, как отмечает Tom’s Hardware, может быть основана на микроархитектурах Willow Cove или Golden Cove для «больших» и Tremont или Golden Cove для «малых» ядер.

Впервые информация о процессорах Alder Lake появилась в Сети еще в начале марта 2020 г. Тогда источники сообщали, что изделия этой линейки будут использовать новый сокет – LGA 1700, а показатель TDP будет варьироваться в диапазоне 80-125 Вт. Сроки выхода новинок на рынок не назывались.

От 14 нм пока не откажутся

Между тем, отказываться от 14 нм Intel пока не планирует. В начале апреля корпорация представила десятое поколение мобильных процессоров семейства Comet Lake-H для высокопроизводительных мобильных устройств. В состав новой линейки вошли шесть 14-нанометровых чипов, которые имеют от четырех до восьми ядер с поддержкой технологии Hyper-Threading и базовым термопакетом (TDP) 45 Вт. Все они построены на архитектуре Skylake. Три наиболее «продвинутых» процессора из линейки способны работать на рекордной для своего класса тактовой частоте, которая превышает 5 ГГц.

Кроме того, Intel планирует до конца апреля выпустить линейку процессоров Comet Lake-S форм-фактора LGA 1200. За ним должно последовать семейство Rocket Lake-S с графической подсистемой Intel Xe. И Comet Lake-S и Rocket Lake-S производятся по 14-нанометровой технологии.