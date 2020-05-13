Появились первые фото смартфона на собственной ОС Huawei

Huawei может выпустить новый топовый смартфон на базе собственной платформы Harmony OS, созданной на замену Android. Гаджет может выйти осенью 2020 г. в составе серии Mate 40 и получить Kirin 1000 – один из первых 5-нанометровых процессоров в мире.



Замена Android

Опубликован «живой» снимок первого в мире смартфона на Harmony OS – собственной мобильной платформе компании Huawei. Фотография появилась в китайской сети микроблогов Weibo (аналог Twitter).

Название смартфона на момент публикации материала известно не было, как не было и его фотографий с других ракурсов, но, по мнению профильного ресурса HuaweiAdvisor, на снимке запечатлен новый флагманский моноблок Mate 40, который может выйти осенью 2020 г.

Отличительная особенность гаджета, помимо новой операционной системы – это почти полностью безрамочный дисплей и, на первый взгляд, отсутствующая фронтальная камера. На деле она все же есть, и она двойная – оба модуля скрыты под дисплеем, вместе с базовыми сенсорами освещенности и приближения.

Смартфон Huawei под управлением Harmony OS. Нажмите для увеличения

Устройств с подобным расположением селфи-камер в модельном ряду китайского вендора пока нет. Сама Huawei пока не комментирует появление снимка в интернете, как и не делится своими планами по переносу Harmony OS на смартфоны.

Что такое Harmony OS

Все современные смартфоны Huawei работают на базе ОС Android, но после крупномасштабного конфликта с американскими властями компания больше не может устанавливать на свои гаджеты сервисы Google. В итоге последние новинки Huawei, в том числе флагманы линейки P40, поставляются без магазина Google Play, YouTube, Gmail и других привычных приложений. У Huawei есть собственный аналог под названием Huawei Mobile Services (HMS), но по популярности он пока отстает от сервисов Google.

Harmony OS разрабатывается как альтернатива Android, и работу над ней Huawei начала еще в 2011 г. Указ президента США Дональда Трампа (Donald Trump) от мая 2019 г. о запрете американским ИТ-компаниям работать с Huawei вынудил ее ускорить работу над собственной платформой, и ее дебют состоялся, как сообщал CNews, в августе 2019 г.

Изначально у Huawei не было планов по установке Harmony OS на смартфоны

Harmony OS представляет собой модульную ОС, в основе которой лежит микроядро, позволяющее подключать к нему дополнительные модули. Это главное ее отличие от Android, iOS и macOS, в которых реализована концепция монолитного ядра без подключаемых модулей.

Следует отметить, что на момент дебюта Harmony OS Huawei не планировала устанавливать ее на смартфоны – первоначально они не входили в список устройств, которые она хотела видеть в составе своей экосистемы. В перечне числились ноутбуки, смарт-часы, фитнес-трекеры, беспроводные гарнитуры, умные колонки, смарт-тв и даже автомобильные головные устройства, но только не смартфоны. Тем не менее, модульная концепция Harmony OS позволяет устанавливать ее и на них.

Mate 40 на Android

Сотрудники HuaweiAdvisor полагают, что даже если на фотографии действительно изображен флагман Mate 40, по итогу он все же имеет шанс выйти без Harmony OS и стать очередным смартфоном Huawei с Android, но без сервисов Google. По их мнению, Huawei не станет переходить на Harmony OS, пока ее сервисы, дебютировавшие в декабре 2019 г. и включающие фирменный магазин приложений AppGallery, не станут достаточно популярными.

Один из вариантов финального дизайна Mate 40

Они опираются на слова главы потребительского подразделения Huawei Ричарда Ю (Richard Yu), заявившего, что HMS и AppGallery развиваются достаточно быстро, и потребуется от одного года до двух лет, эти сервисы смогли догнать сервисы Google.

Специалисты портала Huawei Central и вовсе уверены, что фотография смартфона с Harmony OS – всего лишь фальшивка. Свое мнение они основывают на том, что очертания камеры не очень четкие, к тому же они идентичны очертаниям камеры в вышедшем в конце сентября 2019 г. смартфоне Mate 30 Pro. Также они указали на смещенный графический интерфейс.

Без Harmony OS, но с новым процессором

Смартфонам Mate 40 и Mate 40 Pro может достаться не только Harmony OS, если Huawei все же решит выпустить ее мобильную версию. В настоящее время компания работает над новым процессором Kirin 1000, потомком прошлогоднего Kirin 990.

По данным ресурса Gizmochina, Kirin 1000 станет первым процессором Huawei, выполненным по 5-нанометровому техпроцессу и в принципе одним из первых чипом с такой топологией в мире. Опередить Huawei в этом плане может пока лишь Apple – в сентябре 2020 г. может состояться дебют смартфонов серии iPhone 12 с 5-нанометровым процессором А14.

Выпуском новых чипов для Huawei и Apple займется тайваньская компания TSMC, несмотря на то, что у южно-корейской Samsung, владеющей фабриками по производству микросхем, тоже все готово к переходу на 5-нанометровый техпроцесс.