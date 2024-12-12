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На рынке смартфонов начинается революция. Многолетнему общемировому тренду приходит конец – производители вернутся на 20 лет назад. Опрос

В 2025 г. производители смартфонов сосредоточатся на выпуске сравнительно компактных моделей экраном в пределах 6,3 дюйма по диагонали. До этого на протяжении десятилетий на рынке мобильных средств связи существовал тренд на увеличение мобильников – их размеры постоянно росли примерно с 2004 г. В нынешнее время огромные 7-дюймовые «лопаты» стали обыденностью, но скоро тренд на маленькие устройства может вернуться.

Назад в прошлое

Производители смартфонов собираются начать массовый выпуск смартфонов с относительно небольшими экранами – в пределах 6,3 дюйма по диагонали. Информация об этом появилась на китайском портале Weibo. Утверждается, что все начнется в 2025 г.

Разумеется, 6,3-дюймовые мобильники по-прежнему очень крупные, но в сравнении с нынешними 6,9-дюймовыми флагманами, например, iPhone 16 Pro Max, они кажутся крошечными. В миллиметрах эта разница еще более существенная – 160 и 175 мм соответственно.

Новый тренд зададут китайские производители, в том числе и компания OnePlus, известная своими недорогими мобильниками с смартфонами с топовыми спецификациями, которые известны как «убийцы флагманов».

По сути, рынок возвращается к своим истокам. На протяжении всех 1990-х годов производители соревновались, кто сможет сделать более компактный сотовый телефон. Nokia очень часто вырывалась вперед, например, у нее есть совсем крошечные телефоны 2100 (размеры106x44x20,5 мм) и 8210 (101х44x17 мм), легко умещающиеся даже в детской ладони. Приблизительно в 2004 г. тренд на миниатюрные аппараты был сломлен, и телефоны стали расти в размерах. Nokia и здесь была в лидерах – ее смартфоны на Symbian (особенно 6630 и 6660) в подавляющем своем большинстве компактностью не отличались и были крупнее почти всех ближайших конкурентов.

Кого стоит благодарить

В числе первых, кто решится на выпуск небольших смартфонов, станет компания OnePlus. По предварительной информации, в обозримом будущем она проведет анонс флагманского 13 Mini с экраном на 6,3 дюйма и новейшим топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

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Времена, когда смартфоном можно было без труда управлять одной рукой, совсем скоро могут вернуться

К OnePlus может присоединиться Oppo с пока не анонсированным Find X8 mini, а компанию им, предположительно, составит бренд IQOO. Но началось все с компании Vivo и ее уже вышедшего 6,3-дюймового X200 Pro mini на процессоре MediaTek Dimensity 9400 и с аккумулятором емкостью 5700 мАч.

У этих компаний есть нечто, что всех их объединяет. Во-первых, они все китайские, во-вторых, все они входят в холдинг ВВК. Примечательно, что бренд Realme, тоже из состава холдинга, пока не упоминается в числе тех, кто готовит компактный мощный мобильник.

Нет таковых упоминаний и у Redmiдочернего бренда компании Xiaomi. Он уже давно перешел на так называемые «лопаты», и в его нынешнем модельном ряду минимальная диагональ экрана – 6,4 дюйма.

Ожидается, что новые китайские смартфоны с экраном на 6,3 дюйма будут собраны на процессорах Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9400 и Dimensity 9300+, вышедших в 2024 г. Разрешение их экранов составит 1,5К (примерно 2712х1220 точек, в зависимости от соотношения сторон), и среди них будут не только флагманские модели, но и представители среднего ценового сегмента.

Есть, у кого учиться

Переломить тренд и вернуть популярность компактным смартфонам пыталась Apple. В 2020 г. она даже строила рекламную кампанию своих актуальных на тот момент смартфонов вокруг модели iPhone 12 mini с экраном 5,4 дюйма.

Однако попытка эта оказалась крайне неудачной. iPhone 12 mini почти моментально провалился в продаже – пользователи сначала обрадовались крошечному, но при этом полноценному смартфону, однако потом начали жаловаться на слабый аккумулятор, который быстро разряжался.

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Это было более чем логично, потому что емкость АКБ смартфона составляет всего-навсего 2227 мАч, хотя уже в 2020 г. стандартом были батареи на 4500 и 5000 мАч. Смартфон iPhone 13 mini, вышедший годом позже и получивший батарею на 2406 мАч, тоже плохо продавался, и тоже по причине минимальной автономности.

За четыре года технологии производства аккумуляторов шагнули далеко вперед, и теперь больше не требуется иметь много места внутри корпуса смартфона (за счет большого экрана), чтобы поместить в него емкую батарею. Для примера, в презентованном в декабре 2024 г. смартфоне Realme Neo 7 умещается батарея 7000 мАч при диагонали экрана 6,78 дюйма и стандартной толщине корпуса в пределах 8,6 миллиметра. А складной смартфон Huawei Mate X3 при толщине 5,4 мм (в раскрытом виде) и минимальном пространстве внутри корпуса за счет конструкции имеет два аккумулятора на 4500 мАч в сумме.

Другими словами, вероятность того, что компактные смартфоны могут работать долго на одном заряде, очень велика. Apple все же сумела доказать это на своем примере – iPhone 16 имеет экран 6,1 дюйма, батарею 3561 мАч, но при этом в интернете почти нет жалоб на то, что он очень быстро разряжается.

Геннадий Ефремов

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