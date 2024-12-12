На рынке смартфонов начинается революция. Многолетнему общемировому тренду приходит конец – производители вернутся на 20 лет назад. Опрос

В 2025 г. производители смартфонов сосредоточатся на выпуске сравнительно компактных моделей экраном в пределах 6,3 дюйма по диагонали. До этого на протяжении десятилетий на рынке мобильных средств связи существовал тренд на увеличение мобильников – их размеры постоянно росли примерно с 2004 г. В нынешнее время огромные 7-дюймовые «лопаты» стали обыденностью, но скоро тренд на маленькие устройства может вернуться.

Назад в прошлое

Производители смартфонов собираются начать массовый выпуск смартфонов с относительно небольшими экранами – в пределах 6,3 дюйма по диагонали. Информация об этом появилась на китайском портале Weibo. Утверждается, что все начнется в 2025 г.

Разумеется, 6,3-дюймовые мобильники по-прежнему очень крупные, но в сравнении с нынешними 6,9-дюймовыми флагманами, например, iPhone 16 Pro Max, они кажутся крошечными. В миллиметрах эта разница еще более существенная – 160 и 175 мм соответственно.

Новый тренд зададут китайские производители, в том числе и компания OnePlus, известная своими недорогими мобильниками с смартфонами с топовыми спецификациями, которые известны как «убийцы флагманов».

По сути, рынок возвращается к своим истокам. На протяжении всех 1990-х годов производители соревновались, кто сможет сделать более компактный сотовый телефон. Nokia очень часто вырывалась вперед, например, у нее есть совсем крошечные телефоны 2100 (размеры106x44x20,5 мм) и 8210 (101х44x17 мм), легко умещающиеся даже в детской ладони. Приблизительно в 2004 г. тренд на миниатюрные аппараты был сломлен, и телефоны стали расти в размерах. Nokia и здесь была в лидерах – ее смартфоны на Symbian (особенно 6630 и 6660) в подавляющем своем большинстве компактностью не отличались и были крупнее почти всех ближайших конкурентов.

Кого стоит благодарить

В числе первых, кто решится на выпуск небольших смартфонов, станет компания OnePlus. По предварительной информации, в обозримом будущем она проведет анонс флагманского 13 Mini с экраном на 6,3 дюйма и новейшим топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

FreePik Времена, когда смартфоном можно было без труда управлять одной рукой, совсем скоро могут вернуться

К OnePlus может присоединиться Oppo с пока не анонсированным Find X8 mini, а компанию им, предположительно, составит бренд IQOO. Но началось все с компании Vivo и ее уже вышедшего 6,3-дюймового X200 Pro mini на процессоре MediaTek Dimensity 9400 и с аккумулятором емкостью 5700 мАч.

У этих компаний есть нечто, что всех их объединяет. Во-первых, они все китайские, во-вторых, все они входят в холдинг ВВК. Примечательно, что бренд Realme, тоже из состава холдинга, пока не упоминается в числе тех, кто готовит компактный мощный мобильник.

Нет таковых упоминаний и у Redmi – дочернего бренда компании Xiaomi. Он уже давно перешел на так называемые «лопаты», и в его нынешнем модельном ряду минимальная диагональ экрана – 6,4 дюйма.

Ожидается, что новые китайские смартфоны с экраном на 6,3 дюйма будут собраны на процессорах Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9400 и Dimensity 9300+, вышедших в 2024 г. Разрешение их экранов составит 1,5К (примерно 2712х1220 точек, в зависимости от соотношения сторон), и среди них будут не только флагманские модели, но и представители среднего ценового сегмента.

Есть, у кого учиться

Переломить тренд и вернуть популярность компактным смартфонам пыталась Apple. В 2020 г. она даже строила рекламную кампанию своих актуальных на тот момент смартфонов вокруг модели iPhone 12 mini с экраном 5,4 дюйма.

Однако попытка эта оказалась крайне неудачной. iPhone 12 mini почти моментально провалился в продаже – пользователи сначала обрадовались крошечному, но при этом полноценному смартфону, однако потом начали жаловаться на слабый аккумулятор, который быстро разряжался.

Это было более чем логично, потому что емкость АКБ смартфона составляет всего-навсего 2227 мАч, хотя уже в 2020 г. стандартом были батареи на 4500 и 5000 мАч. Смартфон iPhone 13 mini, вышедший годом позже и получивший батарею на 2406 мАч, тоже плохо продавался, и тоже по причине минимальной автономности.

За четыре года технологии производства аккумуляторов шагнули далеко вперед, и теперь больше не требуется иметь много места внутри корпуса смартфона (за счет большого экрана), чтобы поместить в него емкую батарею. Для примера, в презентованном в декабре 2024 г. смартфоне Realme Neo 7 умещается батарея 7000 мАч при диагонали экрана 6,78 дюйма и стандартной толщине корпуса в пределах 8,6 миллиметра. А складной смартфон Huawei Mate X3 при толщине 5,4 мм (в раскрытом виде) и минимальном пространстве внутри корпуса за счет конструкции имеет два аккумулятора на 4500 мАч в сумме.

Другими словами, вероятность того, что компактные смартфоны могут работать долго на одном заряде, очень велика. Apple все же сумела доказать это на своем примере – iPhone 16 имеет экран 6,1 дюйма, батарею 3561 мАч, но при этом в интернете почти нет жалоб на то, что он очень быстро разряжается.