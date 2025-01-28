Xiaomi живьем закапывает любимый россиянами бренд Redmi. Ее дешевые смартфоны будут стоить почти как iPhone

Xiaomi решила немного подкорректировать стратегию популярного в России бренда Redmi, под которым годами выпускает недорогие смартфоны. Теперь они будут стоить дороже – топовые модели приблизились по цене к смартфонам Apple iPhone. Компания обещает сохранить общую концепцию бренда, но с новыми ценами интерес к нему со стороны потребителей может снизиться.

Redmi уже не тот

Компания Xiaomi, давно захватившая российский рынок смартфонов при помощи своего дочернего бренда Redmi, собирается перекроить саму идею этого бренда. Продуктовый менеджер Redmi Синьсинь Миа (Xinxin Mia) разместила в китайской соцсети Weibo пост в котором сообщила, что Redmi будет штурмовать новый ценовой диапазон.

Компания хочет освоиться в ценовом сегменте «более 5000 юаней» или около 66,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 января 2025 г. При этом Redmi с самого начала были очень доступными смартфонами, предлагая пользователям очень хорошее «железо» наряду с высоким качеством исполнения по довольно низкой цене.

Теперь же Redmi намерена играть если не в высшей лиге, то, по крайней мере, в той, в которой есть смартфоны Apple. Другими словами, бренд с репутацией бюджетных смартфонов покусился чуть ли не на премиум-сегмент. Для примера, в США iPhone 16 в базовой комплектации стоит ненамного дороже – $799 или 77,6 тыс. руб. В России за него просят несколько больше – базовая версия на 128 ГБ в «Ситилинке» на момент выхода материала стоила 107 тыс. руб.

Что предложит Xiaomi

Противопоставить смартфонам Apple Redmi, вероятно, собирается свои грядущие флагманские смартфоны серии Redmi K90, о которых, впрочем, пока мало что известно. Но если рост цен начнется именно с них, то разница в плане их стоимости по сравнению с предшественниками будет весьма ощутимой.

Xiaomi Платить за Redmi придется больше. Возможно, не за все

Так, нынешний самый топовый смартфон Redmi с индексом K80 Pro, появившийся в ноябре 2024 г., на старте продаж стоил от 3699 юаней или 49,5 тыс. руб. за комплектацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, то есть в полтора раза дешевле будущего K90. А если посмотреть на обычный К80 с такими же объемами памяти, не очень сильно отличающийся от K80 Pro, то его цена составляет и вовсе 2499 юаней (33,4 тыс. руб.).

Еще не все потеряно

Пока нет точных причин, по которым Xiaomi собирается сделать новые смартфоны Redmi такими дорогими. Также неизвестно, собирается ли она понять расценки на более «народные» смартфоны серии Redmi Note, которые и без того каждый год дорожают, или же пока ограничится флагманской серией Redmi K.

Согласно имеющейся в открытом доступе неподтвержденной информации, одной из потенциальных причин резкого удорожания смартфонов семейства Redmi K может стать их переход на более мощное «железо». Не исключена вероятность присутствия в грядущем K90 Pro топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, который выйдет во второй половине 2025 г. Нынешний Snapdragon 8 Elite первого поколения сейчас можно встретить в самых передовых смартфонах, например, в новейших мобильниках Samsung серии Galaxy S25, чья премьера состоялась в январе 2025 г.

Таким образом, одним из конкурентов нового K90 Pro может стать как раз базовый Galaxy S25 по цене от $799 (77,6 тыс. руб.). Но у S25, как и у iPhone 16, есть преимущество в виде бренда, за который потенциальные покупатели готовы переплачивать. Плюс ко всему, это компактные смартфоны с экранами около 6 дюймов, тогда как Redmi K80 и K80 Pro – это 6,67-дюймовые «лопаты».

Все было ожидаемо

Xiaomi уже вплотную приблизилась к отметке в 5000 юаней в вопросе цены своих флагманских смартфонов Redmi. Нынешний K80 Pro в топовой комплектации на старте продаж стоил 4799 юаней или 64,2 тыс. руб. В стоимость входят накопитель на 1 ТБ и оперативная память объемом 16 ГБ.

Отдельно покупателям предлагается лимитированная версия K80 Pro под названием Champion Edition с дизайном в стиле гиперкаров Lamborghini. Ее цена – 4999 юаней (66,7 тыс. руб.).