В мире процессорный катаклизм. Процессоров хватит только для Apple, все остальные будут страдать

Крупнейший в мире производитель микросхем TSMC решил отдать приоритет выпуску процессоров Apple и чипов для автомобилей. Все остальные клиенты отодвинуты на второй план, а это Intel, AMD и Qualcomm.

Apple впереди всех

Компания TSMC, тайваньский производитель полупроводниковой продукции, на фоне дефицита микросхем решила отдать приоритет производству чипов Apple. Нужды всех остальных компаний, включая Intel, отходят на второй план, и исключение составляют только автопроизводители.

Как пишет DigiTimes, компании, выпускающие автомобили, тоже могут рассчитывать на лояльность TSMC, но все равно они стоят позади Apple. TSMC как крупнейший в мире производитель микросхем сосредоточится в первую очередь на выпуске чипов Apple M и Apple A, в том числе и А15, который войдет в состав грядущих iPhone 13.

Данный факт означает, что новые смартфоны Apple, производство которых в данный момент набирает обороты, могут быть анонсированы вовремя, то есть в сентябре 2021 г., а не как в 2020 г., когда из-за пандемии их премьерный показ перенесли на месяц вперед. Как будут обстоять дела у других компаний, пока остается неизвестным.

Из-за Apple десяткам других компаний придется искать нового производителя микросхем

Согласно статистике Statista.com, по итогам I квартала 2021 г. на TSMC приходилось 56% общемировой выручки с выпуска микросхем. Десятки других компаний делили между собой оставшиеся 44%. К тому же доля TSMC растет из года в год: в I квартале 2019 г. она составляла 48,1%, а в I квартале 2020 г. достигла 54,1%.

Кого подвинула Apple

TSMC обладает внушительным числом клиентов, многие из которых известны во всем мире. Ее договоренность с Apple и автогигантами приведет к тому, что с нехваткой микросхем может столкнуться, к примеру, компания AMD.

AMD, основной конкурент Intel на рынке серверных, настольных и мобильных х86-процессоров, не имеет собственных полупроводниковых заводов. Все ее процессоры выпускаются силами TSMC. Intel тоже сотрудничает с этой компанией, но в меньших объемах, так как, в отличие от AMD, располагает сетью собственных фабрик.

В число крупнейших клиентов TSMC входят Qualcomm и MediaTek (разработчики процессоров для мобильных устройств), а также Broadcom, чьи модули беспроводной связи нередко встречаются в компьютерах, ноутбуках и смартфонах.

Компания Huawei тоже может пострадать от планов TSMC сосредоточиться на выпуске чипов для Apple. Несмотря на американские санкции, она по-прежнему является ее клиентом.

Кто останется в выигрыше

В списке компаний, заказывающих микросхемы у TSMC, нет южнокорейской Samsung, хотя она тоже выпускает целый спектр устройств. Объясняется это наличием у нее собственных полупроводниковых заводов, к тому же одних из самых современных в мире.

TSMC забирает себе больше половины мировой выручки с производства чипов

Samsung и TSMC почти одновременно освоили 5-нанометровый техпроцесс, пока что самый современный в мире. TSMC сейчас работает над 3- и даже 2-нанометровыми нормами, но до запуска массового производства с их использованием еще далеко.

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По данным Statista.com, Samsung находится на втором месте после TSMC по объему выручки от выпуска микросхем. Если в I квартале 2021 г. у TSMC удерживала 56% суммарной выручки, то у Samsung этот показатель равен 18%. Годом ранее ее доля находилась на уровне 15,9%.

Не исключено, что часть клиентов TSMC перераспределят свои заказы и передадут их часть ее конкурентам. В их числе есть, к примеру, китайская SMIC и американская Globalfoundries.

Другие договоренности Apple и TSMC

В декабре 2020 г. Apple арендовала на 2021 г. 80% производственных мощностей TSMC по выпуску 5-нанометровых микросхем, оставим всем другим ее клиентам лишь 20%. По информации портала cnBeta, изначально она хотела занять все 100%, но по неизвестной причине отказалась от этой идеи.

Отметим, что Apple в числе первых перешла на 5-нанометровые чипы. Она начала с А14 в вышедших в октябре 2020 г. смартфонах iPhone 12, а затем добавила в свое портфолио еще и процессор М1. Это чип ее собственной разработки для ноутбуков и настольных ПК, позволивший ей отказаться от использования процессоров Intel.

Также Apple имеет виды и на 3-нанометровый техпроцесс, на который TSMC планирует перейти в 2022 г. Какую часть производства она успела забронировать, остается неизвестным.

В марте 2021 г. выяснилось, что топология 2 нм тоже интересует компанию из Купертино. CNews писал, что Apple помогает TSMC в разработке 2-нанометрового техпроцесса, чтобы оказаться в числе первых, кто выпустит процессоры по этим нормам. Тестовое производство предварительно назначено на 2023 г., и оно начнется на 3-нанометровом конвейере, который к тому времени может заработать на полную мощность.