Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203226
ИКТ 15783
Организации 11946
Ведомства 1509
Ассоциации 1137
Технологии 3593
Системы 27085
Персоны 88616
География 3165
Статьи 1596
Пресса 1346
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2867
Мероприятия 896

Крок ЦОД Компрессор Крок ЦОД Волочаевская

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.04.2023 Выручка компании «Крок облачные сервисы» выросла на 20% в 2022 году 1
20.03.2023 «Монди СЛПК» перевела 2 тыс. сотрудников на платформу обмена файлами Nextcloud в облаке «Крок» 1
27.06.2022 «Ростелеком» остановил строительство дата-центров в регионах 1
20.10.2021 ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows 1
21.09.2021 10 простых шагов: как модернизировать ЦОД 1
04.06.2020 ЦОД компании «Крок» сертифицирован Uptime Institute 2
03.03.2020 Сеть «Кораблик» перенесла ИТ-инфраструктуру и интернет-магазин в облако «Крок» 2
30.10.2019 Банк «Открытие» и «Крок» реализуют проект целевых дата-центров 2
18.06.2019 Банк Зенит перенес всю централизованную инфраструктуру в ЦОД «Компрессор» сети дата-центров КРОК 1
08.10.2018 ЦОД «Компрессор» компании КРОК проработал без простоев 2500 дней 4
28.08.2018 «Нордеа банк» обеспечил бесперебойную работу банковских систем на базе ЦОД КРОК 1
24.07.2018 Дата-центры «КРОК» прошли ресертификацию системы управления ИТ-сервисами 1
19.07.2018 «КРОК» вывел на рынок контроль климатических параметров ЦОД в режиме онлайн 1
30.01.2018 ГК «А101» перевела закупки в облако КРОК 1
10.04.2017 Связь для ЦОДа: сколько телеком-операторов должно быть в дата-центре? 2
05.04.2017 «Крок» подвел итоги работы в 2016 году 1
10.02.2017 Крупнейший коммерческий ЦОД «Крок» работает без простоев более 5 лет 1
30.06.2016 «Крок» модернизировал инфраструктуру виртуализации в «Связь-Банке» 1
24.03.2016 Максим Березин, руководитель Виртуального дата-центра КРОК: «Уход в облака – верная стратегия» 1
03.07.2015 Дата-центры – слабое звено рынка ИТ 1
18.11.2014 Публичное «облако» «Крок» заработало на скоростях InfiniBand 2
18.02.2014 «Крок» сокращает затраты на эксплуатацию «облака» с помощью Mellanox 1
18.11.2013 ЦОДы Москвы потребляют полпроцента электроэнергии столичного региона 1
01.07.2013 На инфраструктурном рынке сменился лидер 1
17.04.2013 «Крок» сертифицировал свой дата-центр на соответствие Tier III Facility 2
13.02.2013 Главный оценщик дата-центров открыл офис в России 1
25.11.2011 CNews FORUM 2011: банки, розницу, безопасность - в "облака" 2
17.05.2010 «Третий Рим» разместил ИТ-инфраструктуру в дата-центре «Крок» 1
10.07.2009 ИТ-аутсорсинг в России: подъем на фоне удешевления? 1

Публикаций - 31, упоминаний - 41

Крок ЦОД Компрессор и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1972 30
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 253 8
Ростелеком 11079 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 3
Broadcom - VMware 2633 3
Microsoft Corporation 25900 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 3
9754 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9591 3
Selectel - Селектел 566 3
Nvidia - Mellanox Technologies 98 3
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 95 3
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 104 3
Google LLC 12836 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3398 2
МегаФон 11031 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 742 2
Cisco Systems 5386 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16240 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1460 2
Schneider Electric 615 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1579 2
IXcellerate - Икселерейт 154 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1597 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 2
NVision Group - Энвижн Груп 701 2
Linx - Связь ВСД 163 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 229 2
Т1 Сервионика - Servionica 278 2
Авантаж 72 2
TietoEVRY - Tieto 146 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 2
DataPro - ДатаПро 99 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
Nvidia Corp 4119 1
РАН СО - ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 105 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9140 6
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 4
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 3
Castorama - Касторама 32 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 101 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 2
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3171 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3018 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 365 2
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 39 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 2
Новатэк - ранее Новафининвест 77 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 42 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Новард УК - Novard 73 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 23 1
DeLaval - ДеЛаваль 1 1
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 9 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 196 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 34 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 740 1
Mondi Group - Mondi Business Paper - Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК - Монди СЛПК - Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс 21 1
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 1
Remind - Ремайнд Страховой Брокер - Марш страховые брокеры - Marsh Insurance Brokers 17 1
Jacobs Douwe Egberts - JDE - Якобс Рус - Якобс Дау Эгбертс Рус 4 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1163 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
ГПБ - Газпромбанк 1299 1
НСПК - Национальная система платежных карт 965 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1095 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 579 1
Альфа-Банк 1997 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1010 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3476 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр - МАДИ - Московская административная дорожная инспекция 78 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1088 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3708 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3369 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3629 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5889 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4079 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3737 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 214 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2100 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5484 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 382 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 980 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
Минприроды РФ - МПР России - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 201 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 882 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 601 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 42 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
TIA - Telecommunications Industry Association 91 1
CSA - Cloud Security Alliance 15 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ГосИнформСистемы 166 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13222 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55137 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34126 19
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1387 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18472 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24912 14
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6921 11
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2389 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16855 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3430 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3609 8
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3124 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36985 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6362 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3296 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36218 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18394 6
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1007 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7377 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26586 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12422 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6541 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8831 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7902 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9772 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3319 5
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 851 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6158 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3903 4
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 592 4
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1634 4
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура - Катастрофоустойчивая инфраструктура 388 3
ЦОД - Резервный дата-центр 221 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2860 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1423 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2636 3
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 112 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3832 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1254 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10912 3
Apple iPhone 6 4860 5
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк Дата-центр - Сбербанк МегаЦОД 119 4
Т1 Сервионика - MakeCloud IaaS-сервис 25 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 2
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 35 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 228 1
Microsoft Windows Server 2012 205 1
Microsoft Windows Server 2016 57 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 12 1
Nvidia - Mellanox Open Ethernet 4 1
Directum СЭД - ECM-система 311 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2581 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux СПТ - Альт Линукс СПТ 53 1
Schneider Electric Uniflair 20 1
Terrasoft Creatio Service 12 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  391 1
Apple Keynote 63 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 366 1
rsync 18 1
Selectel ЦОД 26 1
1С Первый Бит - БИТ.CRM 19 1
МегаФон ЦОД 6 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
Такском Файлер 10 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1863 1
HPE CSA - HPE Cloud Service Automation 7 1
Т1 Сервионика - Айтеко Cloud - Айтеко Облака 24 1
Электронная Москва АО - ЦОД Нагорная 3 1
Nvidia - Mellanox ConnectX 12 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 690 1
ПрограмБанк БизнесАнализ - ПрограмБанк Управление финансами - Нострадамус АПК Управление финансами 9 1
ИнфоКрипт - SberSign 3 1
Linux iptables 15 1
Google YouTube - Видеохостинг 3021 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 641 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 121 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1350 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 317 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 527 1
Microsoft Azure 1534 1
Колмычек Павел 17 5
Горюнов Павел 6 4
Солодовников Алексей 20 2
Зискинд Леонид 6 2
Заединов Руслан 47 2
Махлин Сергей 12 2
Березин Максим 151 2
Зинкевич Сергей 79 2
Чубарь Алексей 15 1
Карпинский Алексей 42 1
Антипинский Андрей 6 1
Висящев Андрей 64 1
Максимов Вячеслав 15 1
Янпольский Максим 4 1
Романов Михаил 35 1
Луковников Михаил 20 1
Лобанов Владимир 7 1
Коган Дмитрий 2 1
Кравченко Олег 12 1
Сорокин Олег 6 1
Меднов Сергей 124 1
Алтухов Сергей 14 1
Попов Виктор 8 1
Павельев Кирилл 8 1
Дорофеев Игорь 27 1
Гименез Вероника 9 1
Елизаров Артем 18 1
Михайлова Мария 6 1
Ершова Элеонора 67 1
Королев Константин 13 1
Мордашов Леонид 2 1
Васильев Никита 1 1
Прохоров Фёдор 83 1
Сайфутдинов Ренат 5 1
Урусов Виктор 160 1
Хайретдинов Рустэм 95 1
Левиков Антон 69 1
Аншина Марина 79 1
Занин Виталий 23 1
Сивидов Алексей 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 169203 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48257 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8716 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55176 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3526 3
Европа 25052 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19851 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 521 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3393 2
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 2
Италия - Рим 210 1
Москва - ЮВАО - Дубровка 22 1
Москва - ЮВАО, ВАО - шоссе Энтузиастов 18 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Воркута 51 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13885 1
Земля - планета Солнечной системы 10927 1
Швеция - Королевство 3802 1
Финляндия - Финляндская Республика 3711 1
Европа Восточная 3141 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 1
Израиль 2877 1
Африка - Африканский регион 3652 1
Франция - Французская Республика 8217 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3082 1
Россия - СФО - Новосибирск 4963 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1829 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 799 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2930 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2430 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1794 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1236 1
Нидерланды 3781 1
Финляндия - Хельсинки 253 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 500 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1441 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 416 1
Швеция - Стокгольм 410 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54319 18
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6877 8
Аренда 2732 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6258 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58705 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7999 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5877 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3642 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18490 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16432 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4121 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4786 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27780 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7609 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5185 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2600 3
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1024 3
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 489 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2539 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2825 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6645 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8349 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34458 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2220 2
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5994 2
Аудит - аудиторский услуги 1287 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11557 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 766 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6717 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12480 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4689 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22152 2
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 51 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 19 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2402 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе - Закон о НПС 170 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1358 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6710 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11797 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 802 1
Forbes - Форбс 1029 1
N+1 - Издание 191 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 330 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2519 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8692 4
IDC - International Data Corporation 5001 2
Gartner - Гартнер 3678 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4290 2
Coleman Parkes 11 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 23 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 305 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 287 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1296 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1295 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Лучшие кнопочные телефоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще