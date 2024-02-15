Санкциями больше не прикрыться. Новый китайский процессор для серверов ничем не хуже Xeon и Epyc. AMD и Intel загнаны в угол

Loongson создала процессор 3C6000, по производительности сравнимый с чипами AMD образца 2020 г. Это серверное решение, и соревноваться он будет с AMD Epyc на архитектуре Zen 3 – почти самой современной у AMD. При этом ядер у него ощутимо меньше, но эту проблему Loongson уже решила – она придумала, как без особых усилий быстро увеличить их количество.

Стратегический серверный процессор

Китайская компания Loongson, чьи процессоры в конце 2022 г. были признаны властями КНР стратегически важными, разработала новый чип 3C6000 на ядрах LA664, пишет портал Tom’s Hardware. Как утверждается, он вполне способен конкурировать с процессорами AMD на базе архитектуры Zen 3, которая, как сообщал CNews, увидела свет осенью 2020 г.

3C6000 – это серверный процессор. Таким образом, Loongson отстает от AMD с ее чипами Epyc приблизительно на три года, и это с учетом того факта, что самой Loongson нет и 25 лет, тогда как AMD с каждым днем все ближе к своему 55-летнему юбилею.

Внутри 3C6000 скрыто 16 ядер LA664 с поддержкой многопоточности, аналогичной той, что есть в чипах Intel и AMD. Частоту процессора Loongson не раскрывает, а количеством ядер в нем она, судя по всему, не очень довольна. В целом, 3C6000 очень напоминает экспериментальный CPU, на котором она обкатывает новую технологию DragonChain – своего рода шину, объединяющую ядра между собой.

Как пишет портал MyDrivers, в будущем Loongson намерена использовать DragonChain для увеличения количества ядер в своих серверных процессорах сначала до 32, а затем и вовсе до 64. Это уже больше походит на современные серверные CPU Intel и AMD.

Что задумал Китай

Пока нет независимых подтверждений того, что 3C6000 действительно способен победить чипы AMD Epyc на архитектуре Zen 3 и аналогичные решения Intel. Однако Loongson делает многое для того, чтобы сделать свои ядра LA664 в частности и процессоры на базе LoongArch в целом более конкурентоспособными.

Помимо включения многопоточности в своих новейших процессорах, Loongson представила поддержку 128- и 256-битных инструкций расширения векторной обработки (LSX и LASX). Премьеру обеих инструкций Loongson провела в 2023 г., однако очень быстро выяснилось, что они входят в состав процессора 3А5000 начального (потребительского в классификации самой Loongson) уровня, который дебютировал весной 2021 г. Но существует вероятность, что в этом чипе они были программно деактивированы.

По мнению экспертов Tom’s Hardware, отказ от 16-ядерных решений, в частности, 3C6000 является большим событием для Loongson, поскольку компании необходимо предлагать более высокопроизводительные процессоры, чтобы конкурировать с предложениями AMD и Intel на китайском рынке. Между тем, еще предстоит выяснить, смогут ли процессоры Loongson серии 6000 с 16, 32 и 64 ядрами обеспечить достойную производительность в сфере высокопроизводительных вычислений (HPC), где ни Intel Xeon, ни AMD Epyc пока нет равных.

Нужно ускориться

Серию процессоров 6000 компания Loongson разрабатывает как минимум с лета 2022 г. Серверный 3C6000, как и ожидалось, стал первым ее представителем, хотя все подробности о нем, за исключением количества ядер, пока засекречены. Также ожидается прибытие потребительского 3А6000 для конкуренции AMD Ryzen и Intel Core и 3D6000 для производительных рабочих станций, соперником которого станет AMD ThreadRipper.

В сумме с момента первого упоминания серии 6000 до момента готовности первого из трех входящих в нее процессоров у Loongson ушло всего полтора года. Важно отметить, что задушить конкурента патентными спорами ни у AMD, ни у Intel не выйдет – Китай заранее этот момент предусмотрел, и все процессоры Loongson создаются на базе уникальной архитектуры LoongArch, в которой нет заимствований из х86, ARM, MIPS, RISC-V прочих существующих архитектур.

Однако Loongson догнала, по ее уже утверждениям, лишь процессоры AMD и Intel 3,5-летней давности. Компании тоже не стоят на месте – AMD, например, вплотную подошла к 4-нанометровой топологии. Intel, впрочем, давно застряла на 10 нанометрах.

Быстрее, чем США

Loongson развивается явно быстрее, нежели ее американские конкуренты. Появившись на 32 года позже AMD и на 33 года позже Intel (в 2002 г.), она растет силами компании BLX IC Design, то есть Loongson – это ее бренд. За самой BLX IC Design Институт компьютерных технологий Китая, академия наук Китая и группа компаний Jiangsu Zhongy Group.

Компания с самого начала взялась за разработку собственной процессорной архитектуры, которую сперва назвала Godson («Крестный сын»). Впоследствии она получила название Loongson, что в переводе означает «Сын дракона». Позже название снова сменили – на этот раз на LoongArch.

В разработке архитектуры LoongArch не участвовали иностранные организации. Свой первый CPU, известный как Godson-3, компания представила в сентябре 2008 г. Над его разработкой трудились около 300 инженеров из Института компьютерных технологий, 200 из которых занимались аппаратной, а другие 100 – программной частью. Разработка финансировалась правительством Китая.