Ветераны Intel и AMD создали сверхсовременный процессор на RISC-V. Он быстрее Epyc и Xeon и уже готов к производству

Небольшой стартап, созданный бывшими сотрудниками AMD и Intel с многолетним опытом работы, разработал 192-ядерный серверный процессор на базе архитектуры RISC-V. Это 5-нанометровое решение, которое обходит по производительности топовые Xeon и Epyc и даже способен тягаться с мощными процессорами на архитектуре ARM. Его производство начнется в середине 2023 г.

Ставка на открытые технологии

Компания Ventana Microsystems анонсировала свой новейший серверный процессор Veyron V1, построенный на базе открытой архитектуры RISC-V, над которым работала последние несколько лет. Как пишет WCCFTech, это передовое решение, способное тягаться с современными серверными решениями AMD и Intel. По словам разработчиков, их творение во многом превосходит и Xeon, и Epyc.

Ventana Microsystems – это очень молодой стартап из Калифорнии (США), основанный в 2018 г. группой выходцев из Intel и AMD. Большая часть штата компании состоит из специалистов, успевших поработать в этих компаниях, а также в IBM, Samsung, ARM и Xilinx, с недавних пор подконтрольной AMD. Все перечисленные компании имеют прямое отношение к разработке чипов, а некоторые – еще и к их производству.

Дизайн своего процессора Ventana пока что держит в секрете

У истоков Ventana стоят, в частности, Баладжи Бактха (Balaji Baktha) и Грэг Фейвор (Greg Favor). Последний, к примеру, накопил многолетний опыт разработки чипов в компаниях AMD, Montalvo Systems, Applied Micro Circuits Corporation и Ampere.

Ventana сразу сделала ставку на RISC-V, не объяснив причину такого выбора. Например, компания Ampere, основанная экс-президентом Intel, создает свои серверные процессоры на ARM и даже не смотрит в сторону открытых архитектур.

Ventana собирается развернуть серийное производство Veyron V1 уже сравнительно скоро – ближе к середине 2023 г. Более точных сроков пока нет. В компании уверены, что первые кейсы применения этого CPU появятся во второй половине 2023 г., пишет портал MyDrivers.

Что внутри

Впервые о планах Ventana выпустить свой чип на RISV-V стало известно в сентябре 2021 г. На тот момент компания решила не делиться подробностями о нем, однако теперь все основные его параметры известны, как и дата серийного производства.

Первое, что нужно знать процессоре Veyron V1 – это его техпроцесс. Чип будет выпускаться по 5-нанометровым нормам. Таких серверных CPU на декабрь 2022 г. не было ни у Intel, ни у AMD – первая застряла на 10 нм, а вторая собирается перейти на 5 нм в 2023 г.

Чиплетная архитектура Ventana (пример)

Кто займется выпуском Veyron V1, пока неясно. Своих фабрик у Ventana нет, так что ей придется нанимать контрактного производителя. Вероятнее всего, это будет тайваньская TSMC, тесно связанная с американскими властями – настолько, что те диктуют ей, кому производить чипы, а кому отказывать.

Veyron V1 будет выпускаться в нескольких модификациях, различающихся числом вычислительных ядер. В топовой версии их будет 192 в составе 12 кластеров (по 16 ядер на кластер). Частота процессора составит 3,9 ГГц, плюс он получит 48 МБ кэш-памяти третьего уровня. Также обещана поддержка современных интерфейсов, включая PCI-Е5.

Сферы применения

Ventana позиционирует Veyron V1 как универсальный процессор, способный использоваться в самых разных отраслях. Потребительский сегмент в их числе не упомянут.

Разработчики уверены, что Veyron V1 найдет свое применение в обычных серверах, а также в веб-хостинге, системах хранения данных, центрах обработки данных и стриминговых сервисах. Планы весьма грандиозные, и за счет этого Ventana придется конкурировать не только с AMD и Intel.

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К примеру, если Ventana желает ворваться в сегмент решений для облачных сервисов, то ей попытается помешать как минимум компания Amazon, являющаяся на нем лидером (34% на мировом рынке в III квартале 2022 г. – данные Statista.com). У нее для этого есть свои процессоры Graviton – в ноябре 2022 г. CNews писал о новом представителе третьего их поколения под названием Graviton 3E на базе архитектуры ARM Neoverse V1, доступ к которой с декабря 2022 г. закрыт для Китая.

Ventana не удержалась от сравнения своего творения с конкурентами

У упомянутой Ampere тоже имеются крупные клиенты среди производителей серверов.

CPU представляет собой улучшенную версию процессора Graviton3 образца декабря 2021 г. Прирост его производительности по сравнению с предшественником составляет 30%.

Ventana осведомлена о многочисленных участниках рынка серверных процессоров. Свое новое решение она уже сравнила с Intel Xeon 8380, AMD Epyc 7763 и Amazon Graviton 3. Все они, по заверениям разработчиков, совершенно недотягивают до Veyron V1 производительности.

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Так ли это на самом деле, и как Veyron V1 показывает себя в сравнении с новым Graviton 3E, остается неизвестным.

Одна архитектура на всех

К RISC-V, лежащей в основе Veyron V1, проявляют интерес не только американские стартапы, но также власти России и Китая. Например, в сентябре 2022 г. в стране появилась ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры RISC-V. Она получила название «Альянс RISC-V». В нее вошли, помимо прочих, Yadro и «Байкал электроникс» (разработчик процессоров «Байкал»), чьи дочерние структуры в настоящее время трудятся над процессорными IP-блоками на базе RISC-V.

В том же месяце компания «Аквариус», занимающаяся разработкой и производством компьютерной техники, изъявила желание создать линейку своих процессоров на базе RISC-V. Первыми творениями компании могут стать серверные CPU.

В ноябре 2022 г. Китай учредил консорциум для разработки современных ИТ-технологий, включая процессоры на RISC-V. Наряду с этим КНР планирует создать собственную открытую архитектуру RISC-X на базе все той же RISC-V.