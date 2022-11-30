Победить санкции США Китаю поможет процессорная архитектура. Ее любят в России, и она угрожает Intel и AMD

Власти КНР стремятся наладить в стране разработку и выпуск отечественных процессоров на базе архитектуры RISC-V. Делается это с целью защиты ИТ-потенциала страны от санкций Запада. Для освоения RISC-V был создан гигантский консорциум, в состав которого вошли ИТ-компании и научные организации. Некоторые члены организации, в том числе владельцы TikTok и AliExpress, уже располагают небольшим опытом разработки CPU именно на RISC-V.

Спасение в открытых технологиях

Власти Китая учредили консорциум, который займется разработкой различных технологий с целью ослабления зависимости от Запада в плане производства процессоров, пишет Financial Times. Речь в данном случае идет в первую очередь о процессорных архитектурах и, в частности, от ARM, разработанной одноименной британской компанией.

ARM используется во многих китайских процессорах – например, техногигант Huawei до того, как столкнуться с санкциями США, массово разрабатывал различные CPU линейки Kirin и собирал на них свои планшеты и смартфоны.

В качестве спасения от зависимости от ARM власти Китая рассматривают открытую архитектуру RISC-V. Консорциум, организованный в КНР, включает массу частных компаний, в том числе Tencent, холдинг Alibaba (владеет, помимо прочего, маркетплейсом AliExpress), а также ByteDance (разработчик сверхпопулярного видеосервиса TikTok).

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Наряду с частными предприятиями в консорциуме числятся различные научно-исследовательские организации. К примеру, это Национальная академия наук КНР.

Волшебная архитектура

Разработка и продвижение архитектуры RISC-V ведется с 2010 г. Она является открытой и не требующей лицензионных выплат. За счет этого архитектура пользуется высоким спросом среди разработчиков микросхем во всем мире. Поддержка и развитие RISC-V осуществляется некоммерческой организацией RISC-V International, в которую входят более 1000 членов в 50 странах.

У некоторых участников консорциума, например, у Alibaba, уже есть опыт разработки собственных процессоров. «Наша цель заключается в разработке процессоров RISC-V и переходу на них с существующих чипах ARM в наших самых топовых продуктах», – сообщил Financial Times представитель подразделения Alibaba по разработке чипов.

Разработкой своих CPU занимается и ByteDance. Как и Alibaba, из всех процессорных архитектур она отдала предпочтение именно RISC-V, что, вероятно, и обеспечило ей место в консорциуме.

Цель одна, причин – много

Как можно более быстрый переход на RISC-V нужен Китаю по причине постоянно усиливающихся санкций со стороны США. К примеру, Новый свет регулярно пополняет «черный список» китайских ИТ-компаний, которым запрещено использование американских технологий. На основании этого власти США уже запретили поставку в Китай современного оборудования для производства микросхем и вот-вот наложат аналогичные ограничения на более старое «железо».

Цель поставлена. Осталось лишь достичь ее

Еще один тревожный звоночек для Китая, с 2018 г. участвующего в торговой войне с США, прозвенел в сентябре 2020 г., когда американская компания Nvidia, крупнейший в мире производитель графических ARM-процессоров, вознамерилась купить компанию ARM. Это могло бы в дальнейшем закрыть КНР доступ к лицензиям ARM.

Как сообщал CNews, в начале февраля 2022 г. под давлением многочисленных иностранных регуляторов, а также британских властей и активистов сделка была сорвана. Тем не менее, японский холдинг SoftBank, владеющий ARM с 2016 г., вполне может в обозримом будущем найти нового покупателя на свой актив, который снова может оказаться американским.

Всегда должен быть запас

RISC-V нельзя считать китайской процессорной архитектурой, так как первоначально она была разработана американскими специалистами. Но импортонезависимая архитектура у КНР в действительности имеется – она носит название LoongArch и принадлежит компании Loongson.

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Система команд LoongArch включает почти 2000 уникальных инструкций. В дополнение к базовому набору команд также были реализованы инструкции двоичного преобразования (LBT), векторной обработки (LSX), расширенной векторной обработки (LASX) и виртуализации (LVZ).

На базе LoongArch существует довольно много процессоров. Последним на момент выхода материала стал Loongson 3A6000, способный, как сообщал CNews, тягаться с Ryzen 5000 по производительности.

Также Китай еще летом 2022 г. озвучил планы по созданию открытой и бесплатной архитектуры RISC-X, представляющей собой форк (ответвление) обычной RISC-V. Доступ к ней будет открыт для всех, в особенности для стран инициативы «Один пояс и один путь», к которой относится Россия.

Россия не отстает

Разработку процессоров и микросхем на архитектуре RISC-V в настоящее время ведут многие компании с мировым именем. Например, на нее обратила внимание Qualcomm – один из двух крупнейших вендоров процессоров для смартфонов и планшетных компьютеров.

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Россия тоже заинтересована в освоении RISC-V и разработке отечественных процессоров на ее основе. В частности, в конце сентября 2022 г. в стране была образована ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры RISC-V. Она получила название «Альянс RISC-V». В нее вошли, помимо прочих, Yadro и «Байкал электроникс» (разработчик процессоров «Байкал»), чьи дочерние структуры в настоящее время трудятся над процессорными IP-блоками на базе RISC-V.

В середине сентября 2022 г. стало известно, что российская компания «Аквариус», занимающаяся разработкой и производством компьютерной техники, изъявила желание создать линейку своих процессоров на базе RISC-V. Первыми творениями компании могут стать серверные CPU.