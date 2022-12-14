По науськиванию США у Китая отобрали мегапродвинутую архитектуру процессоров. Есть первые жертвы

ARM по требованию властей США запретила Китаю использовать свои процессорные архитектуры Neoverse V1 и V2, которые применяются в разработке высокопроизводительных CPU. В обеих архитектурах используются американские технологии, в США не хотят, чтобы они нашли свое применение в китайских процессорах.

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Из-за санкций США Китай лишился доступа к суперсовременным процессорным архитектурам британской корпорации ARM, пишет Financial Times. Отныне вплоть до и отмены всех ограничений, которая может никогда не наступить, все китайские компании не смогут лицензировать архитектуры Neoverse V1 и V2.

Пока что санкции распространяются только на эти две архитектуры. Вероятно, они коснутся и более новых решений ARM, но пока что заявлений об этом нет.

Причина запрета, как и всегда в таких случаях, кроется в американских технологиях. По информации издания, ARM вовсю использовала их в процессе создания Neoverse V1 и V2, вследствие чего теперь, не подчиняясь напрямую властям США, она обязана исполнять их волю. Пока неизвестно, как сильно ударит по ее финансам потеря части клиентов из КНР.

Властям Китая явно не понравится новое ограничение США

Neoverse V1 и V2 – это весьма продвинутые архитектуры ARM, впервые о которых, как сообщал CNews, стало известно осенью 2020 г. На их основе предполагается создание серверных процессоров с поддержкой широкого спектра современных решений, в числе которых масштабируемое векторное расширение, память HBM и DDR5, а также интерфейс PCI-E 5.0.

Как пишет Financial Times, на базе и Neoverse V1, и Neoverse V2 можно создавать сверхмощные решения, производительность которых превышает ограничения, прописанные в нынешних экспортных правилах США. Именно по этой причине продавать лицензии на эти архитектуры китайским компаниям ARM больше не может – как известно, США и КНР находятся в состоянии торговой войны.

Первая жертва

Едва новое американское ограничение вступило в силу, как тут же нашлась первая китайская компания, которая пострадала из-за него. По информации издания это крупный холдинг Alibaba Group, владеющий, в том числе, интернет-магазином AliExpress.

Alibaba, помимо прочего, занимается разработкой процессоров, притом как потребительских, так и гораздо более нишевых. В частности, у нее есть наработки для искусственного интеллекта

Пока нет информации, когда Alibaba планировал выпустить чипы на базе новых архитектур ARM. По всей видимости, холдингу, как и другим ИТ-компаниям из Китая, придется присмотреться к другим решениям британской компании.

Например, это может быть архитектура Neoverse N2, о которой ARM впервые упомянула в сентябре 2020 г. На нее санкции США не распространяются, по крайней мере, пока что, но в сравнении с V1 и V2 процессоры на ее основе выдают существенно меньшую производительность.

Все могло быть еще хуже

В настоящее время США не могут полностью запретить ARM сотрудничать с Китаем, так как это британская компания. Но все могло быть иначе. Как сообщал CNews, с лета 2016 г. ARM принадлежит японскому холдингу SoftBank, который за эти годы неоднократно пытался избавиться от этого актива. В сентябре 2020 г. он, наконец, нашел покупателя – им стала американская компания Nvidia.

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Стороны подписали соглашение и стали ждать решения регулирующих органов. Nvidia, казалось, ни на секунду не сомневалась в успехе этого предприятия. После закрытия сделки ARM стала бы ее собственностью, что автоматически расширило бы полномочия властей США в плане контроля над нею.

Но все пошло по совершенно другому сценарию. План по переходу ARM под крыло Nvidia забраковали многочисленные регуляторы, а вместе с ними – британские политики и рабочие. В феврале 2022 г. Nvidia объявила о срыве сделки.

Куда податься Китаю

Архитектуры ARM используются во множестве современных процессоров, особенно в тех, что установлены в смарт-ТВ, планшетах, ТВ-приставках, смартфонах, а также во всей современной электронике компании Apple. Процессоры для высокопроизводительных вычислений – это тоже, как правило, ARM.

X86 не в состоянии тягаться с современными решениями ARM как минимум потому, что при прочих равных процессоры на ее основе в 99% случаев потребляют больше энергии и выделяют значительно больше тепла. Но это не значит, что у нее нет альтернативы, и тем более не значит, что Китай не подготовился к потенциальному закрытию доступа ко всем существующим архитектурам ARM.

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Например, в КНР есть архитектура LoongArch компании Loongson, созданная с нуля в Поднебесной и не использующая технологии других государств. Власти Китая явно возлагают на нее надежды, притом, вероятно, настолько большие, что запрещают экспорт построенных на ней процессоров в Россию и другие страны мира.

Помимо этого, еще летом 2022 г. Китай озвучил планы по созданию открытой и бесплатной архитектуры RISC-X, представляющей собой форк (ответвление) обычной RISC-V. Доступ к ней будет открыт для всех, в особенности для стран инициативы «Один пояс и один путь», к которой относится Россия.

Оригинальная архитектура RISC-V, тоже являющаяся открытой, интересует Поднебесную ничуть не в меньшей степени. В ноябре 2022 г. Власти страны учредили консорциум, который займется, помимо прочего, разработкой процессоров на RISC-V. Делается это с целью ослабления зависимости от Запада в плане производства процессоров, в особенности от наработок ARM