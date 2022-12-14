По науськиванию США у Китая отобрали мегапродвинутую архитектуру процессоров. Есть первые жертвы
ARM по требованию властей США запретила Китаю использовать свои процессорные архитектуры Neoverse V1 и V2, которые применяются в разработке высокопроизводительных CPU. В обеих архитектурах используются американские технологии, в США не хотят, чтобы они нашли свое применение в китайских процессорах.
США манипулируют Британией
Из-за санкций США Китай лишился доступа к суперсовременным процессорным архитектурам британской корпорации ARM, пишет Financial Times. Отныне вплоть до и отмены всех ограничений, которая может никогда не наступить, все китайские компании не смогут лицензировать архитектуры Neoverse V1 и V2.
Пока что санкции распространяются только на эти две архитектуры. Вероятно, они коснутся и более новых решений ARM, но пока что заявлений об этом нет.
Причина запрета, как и всегда в таких случаях, кроется в американских технологиях. По информации издания, ARM вовсю использовала их в процессе создания Neoverse V1 и V2, вследствие чего теперь, не подчиняясь напрямую властям США, она обязана исполнять их волю. Пока неизвестно, как сильно ударит по ее финансам потеря части клиентов из КНР.
Neoverse V1 и V2 – это весьма продвинутые архитектуры ARM, впервые о которых, как сообщал CNews, стало известно осенью 2020 г. На их основе предполагается создание серверных процессоров с поддержкой широкого спектра современных решений, в числе которых масштабируемое векторное расширение, память HBM и DDR5, а также интерфейс PCI-E 5.0.
Как пишет Financial Times, на базе и Neoverse V1, и Neoverse V2 можно создавать сверхмощные решения, производительность которых превышает ограничения, прописанные в нынешних экспортных правилах США. Именно по этой причине продавать лицензии на эти архитектуры китайским компаниям ARM больше не может – как известно, США и КНР находятся в состоянии торговой войны.
Первая жертва
Едва новое американское ограничение вступило в силу, как тут же нашлась первая китайская компания, которая пострадала из-за него. По информации издания это крупный холдинг Alibaba Group, владеющий, в том числе, интернет-магазином AliExpress.
Alibaba, помимо прочего, занимается разработкой процессоров, притом как потребительских, так и гораздо более нишевых. В частности, у нее есть наработки для искусственного интеллекта
Пока нет информации, когда Alibaba планировал выпустить чипы на базе новых архитектур ARM. По всей видимости, холдингу, как и другим ИТ-компаниям из Китая, придется присмотреться к другим решениям британской компании.
Например, это может быть архитектура Neoverse N2, о которой ARM впервые упомянула в сентябре 2020 г. На нее санкции США не распространяются, по крайней мере, пока что, но в сравнении с V1 и V2 процессоры на ее основе выдают существенно меньшую производительность.
Все могло быть еще хуже
В настоящее время США не могут полностью запретить ARM сотрудничать с Китаем, так как это британская компания. Но все могло быть иначе. Как сообщал CNews, с лета 2016 г. ARM принадлежит японскому холдингу SoftBank, который за эти годы неоднократно пытался избавиться от этого актива. В сентябре 2020 г. он, наконец, нашел покупателя – им стала американская компания Nvidia.
Стороны подписали соглашение и стали ждать решения регулирующих органов. Nvidia, казалось, ни на секунду не сомневалась в успехе этого предприятия. После закрытия сделки ARM стала бы ее собственностью, что автоматически расширило бы полномочия властей США в плане контроля над нею.
Но все пошло по совершенно другому сценарию. План по переходу ARM под крыло Nvidia забраковали многочисленные регуляторы, а вместе с ними – британские политики и рабочие. В феврале 2022 г. Nvidia объявила о срыве сделки.
Куда податься Китаю
Архитектуры ARM используются во множестве современных процессоров, особенно в тех, что установлены в смарт-ТВ, планшетах, ТВ-приставках, смартфонах, а также во всей современной электронике компании Apple. Процессоры для высокопроизводительных вычислений – это тоже, как правило, ARM.
X86 не в состоянии тягаться с современными решениями ARM как минимум потому, что при прочих равных процессоры на ее основе в 99% случаев потребляют больше энергии и выделяют значительно больше тепла. Но это не значит, что у нее нет альтернативы, и тем более не значит, что Китай не подготовился к потенциальному закрытию доступа ко всем существующим архитектурам ARM.
Например, в КНР есть архитектура LoongArch компании Loongson, созданная с нуля в Поднебесной и не использующая технологии других государств. Власти Китая явно возлагают на нее надежды, притом, вероятно, настолько большие, что запрещают экспорт построенных на ней процессоров в Россию и другие страны мира.
Помимо этого, еще летом 2022 г. Китай озвучил планы по созданию открытой и бесплатной архитектуры RISC-X, представляющей собой форк (ответвление) обычной RISC-V. Доступ к ней будет открыт для всех, в особенности для стран инициативы «Один пояс и один путь», к которой относится Россия.
Оригинальная архитектура RISC-V, тоже являющаяся открытой, интересует Поднебесную ничуть не в меньшей степени. В ноябре 2022 г. Власти страны учредили консорциум, который займется, помимо прочего, разработкой процессоров на RISC-V. Делается это с целью ослабления зависимости от Запада в плане производства процессоров, в особенности от наработок ARM