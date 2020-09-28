ARM изготовилась изгнать Intel с рынка серверных процессоров

ARM показала свои новые наработки для серверного сегмента – аппаратные платформы Neoverse V1 Zeus и N2 Perseus. Они поддерживают масштабируемое векторное расширение, память HBM и DDR5, а также интерфейс PCI-E 5.0 – всего этого до сих пор нет в процессорах Intel.

ARM-процессоры захватят рынок серверов

Компания ARM собирается расширить число своих серверных решений серии Neoverse. Она анонсировала два новых варианта этой платформы получивших название V1 (кодовое имя Zeus) и N2 (Perceus). По заверениям представителей компании, обе платформы получат поддержку интерфейса PCIe 5.0, памяти DDR5 и HBM (2e в V1 и 3.0 в N2), а также SVE-инструкций (Scalable Vector Extension, масштабируемое векторное расширение).

Оба продукта будут выпускаться по 7- и 5-нанометровому техпроцессу. Специалисты профильного сетевого издания MSPowerUser пишут, что при помощи V1 и N2 ARM сможет вытеснить Intel с рынка серверных процессоров, в том числе и за счет отказа в V1 от соблюдения баланса между площадью кристалла, его производительностью и энергопотреблением.

Заранее оставив попытки сбалансировать будущие серверные процессоры V1, ARM сделала упор только на производительность, так что кристаллы теперь будут существенно больше в сравнении с первыми решениями Neoverse, и их потребление энергии должно значительно возрасти.

Neoverse V1, пишет портал MSPowerUser, окажется на 50% производительнее в однопоточном режиме в сравнении с N1. В N2 ARM постарается обеспечить 40-процентный прирост производительности и при этом сохранить схожий с N1 уровень энергопотребления, то есть сделать ее более сбалансированной.

Дорожная карта ARM по выпуску новых серверных платформ

Инструкции SVE будут вшиты непосредственно в ядро. Компания подчеркивает, что за счет такой реализации она смогла добиться нефиксированной их ширины. Таким образом, конечный производитель конкретного серверного процессора, взяв за основу V1 или N2, сможет реализовать поддержку шины от 128 до 2048 бит с шагом в 128 бит.

Десятки вычислительных ядер

Сместив приоритет в сторону большей производительности, ARM снизила максимальное число ядер в V1 в сравнении с N2. В данной версии серверной платформы их может быть не более 96.

При этом сами чипы на Neoverse V1 массовыми не будут, именно за счет смещенного баланса, как и не будет и процессоров с минимальным количеством ядер. В этом плане эта платформа сильно отличается от N2.

В семейство N2 со временем войдут массовые процессоры с числом ядер от 8 до 16 и тепловыделением (TDP) от 20 до 35 Вт. Это чипы для работы в потребительской электронике, и это самый младший сегмент линейки.

В следующем сегменте будут присутствовать процессоры с TDP от 30 до 80 Вт и ядрами от 12 до 36. Сфера их использования пока не определена.

В серверы будут устанавливаться 32-192-ядерные процессоры термопакетом от 80 до 350 Вт, требующие хорошего отвода тепла, но и обеспечивающие высокую скорость обработки информации за счет большого количества ядер.

Для сравнения, у Intel есть серверный процессор Xeon Platinum 8380HL образца II квартала 2020 г., располагающий 28 ядрами, 56 потоками и 250-ваттным TDP. На своем официальном сайте Intel не раскрывает нормы производства этого чипа, но из самых современных в ее распоряжении есть пока лишь 10 и 14 нанометров. Кроме того, этот чип не поддерживает ни PCI-E 5.0, ни 4.0 – только лишь PCI-E 3.0.

Сроки появления и планы на будущее

Распространение своих новых серверных платформ ARM планирует начать с Neoverse V1, но точные сроки релиза готовых процессоров сторонними производителями она не указывает. Самым первым чипом на основе V1 может стать SiPearl Rhea, содержащий 72 вычислительных ядра.

SiPearl Rhea будет использоваться в составе будущих европейских суперкомпьютеров вместе с рядом других процессоров, построенных на базе другой архитектуры – RISC-V. Не исключено, что на выпуск SiPearl Rhea может повлиять сделка по покупке ARM американской компанией Nvidia.

Еще одним лицензиатом платформы V1 может стать компания Ampere, основанная в 2017 г. экс-президентом Intel Рене Джеймс (Renee James). Как сообщал CNews, она покинула Intel в июле 2015 г. в результате реорганизации, несмотря на то, что была фактически вторым человеком в компании после ее бывшего гендиректора Брайана Кржанича (Brian Krzanich). Он ушел из Intel летом 2018 г.

Еще в марте 2020 г. Ampere показала прототип 80-ядерного ARM-процессора с TDP на уровне всего лишь 64 Вт, а в 2022 г. она собирается начать выпуск серверных ARM-процессоров линейки Syrin.

Лицензирование архитектуры Neoverse N2 ARM планирует начать в конце 2020 г., а первые решения на ее основе могут увидеть свет в течение 2021 г. В 2022 г. ей на смену придет платформа Poseidon, детали которой ARM держит в тайне. Известно лишь, что оно получит 30-процентный прирост производительности в сравнении N2 в плане векторных инструкций и машинного обучения и сможет похвастаться более плотной компоновкой вычислительных ядер.