Серверные процессоры AMD Epyc Rome стали доступны в лаборатории Selectel

AMD в сотрудничестве с Selectel предложила протестировать серверные процессоры семейства Epyc Rome. Selectel стал первым в России провайдером ИТ-инфраструктуры, который предлагает своим клиентам готовые конфигурации серверов на базе новейших процессоров AMD Epyc поколения Rome. С ноября 2019 г. для заказа доступны готовые конфигурации, собранные на процессорах AMD Epyc 7402P, а с октября 2019 г. предоставляются для тестирования конфигурации, собранные на процессорах AMD Epyc 7402P и 7552.

Процессоры второго поколения AMD Epyc, представленные в августе 2019 г., обеспечивают высокую производительность при выполнении широкого спектра рабочих нагрузок для предприятий, облачных сервисов и высокопроизводительных вычислений (HPC). Новые процессоры имеют до 64 ядер на основе архитектуры Zen 2 и передового 7-нанометрового техпроцесса. Они обеспечивают рекордные показатели и помогают снизить совокупную стоимость владения (TCO) до 50% при многочисленных рабочих нагрузках.

Для современных облачных и виртуальных рабочих нагрузок процессоры AMD Epyc второго поколения обеспечивают высокую производительность при виртуализации. Для клиентов, которым требуется выполнение высокопроизводительных вычислений, процессоры AMD Epyc второго поколения предлагают высокую производительность при вычислениях с плавающей запятой и наибольший в своем классе объем DRAM-памяти и пропускную способность ввода-вывода. Они способствуют достижению высокой производительности при рабочих нагрузках в области HPC, включая в два раза лучшую производительность в вычислительной гидродинамике и до 72% более высокую производительность структурного анализа.

Потенциальные клиенты могут опробовать решения AMD Epyc по программе Selectel Lab – лаборатории на базе Selectel. Участники программы получают доступ к технологическим новинкам и могут первыми бесплатно протестировать решения от ведущих производителей аппаратного и программного обеспечения.

Новые процессоры AMD Epyc поколения Romе представлены в Selectel Lab в серверах двух конфигураций:1 х AMD Epyc 7402P / 128 ГБ DDR4 / 2 x 1920 ГБ SSD + 2 x 8 ТБ HDD; 1 x AMD Epyc 7552 / 512 ГБ DDR4 / 2 x 1940 ГБ SSD + 2 x 8 ТБ HDD.