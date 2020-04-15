AMD представила новые процессоры Epyc второго поколения

AMD объявила о расширении семейства процессоров AMD Epyc второго поколения тремя новыми процессорами. Они сочетают сбалансированную и эффективную архитектуру AMD Infinity с высокоскоростными ядрами «Zen 2», предоставляя оптимальную производительность при работе с базами данных, выполнении коммерческих высокопроизводительных вычислений (HPC) и рабочих нагрузок гиперконвергентных инфраструктур.

Новые процессоры: AMD Epyc 7F32 (8 ядер), Epyc 7F52 (16 ядер) и Epyc 7F72 (24 ядра) расширяют линейку процессоров AMD Epyc второго поколения, обеспечивающую больший объем кэша и ведущие показатели производительности при выполнении рабочих нагрузок, которые могут использовать до 500 МГц дополнительной базовой частоты.

Процессоры AMD Epyc 7Fx2 обеспечивают новые возможности для повышения производительности при выполнения рабочих нагрузок для корпоративных клиентов, включая работу с базами данных SQL Server с производительностью до 17% выше по сравнению с конкурентными решениями; поддержку гиперконвергентной инфраструктуры с рейтингом VMmark 3.1 до 47% выше (с использованием vSAN в качестве уровня хранения в кластере из 4 узлов) по сравнению с конкурентными решениями, что является новым мировым рекордом; выполнение коммерческих высокопроизводительных вычислений (HPC) с более высокой производительностью (до 94%) в отдельных приложениях для гидродинамического моделирования по сравнению с конкурентными решениями.

«Процессоры AMD Epyc продолжают выводить работу современных центров обработки данных на качественно новый уровень. Добавив к линейке три новых мощных процессора, мы даем нашим корпоративным клиентам возможность получать еще более высокие результаты, − сказал Дэн Макнамара, старший вице-президент и генеральный директор серверного подразделения компании AMD. − Вместе с нашими надежными партнерами мы увеличиваем производительность на ядро при работе с гиперконвергентной инфраструктурой, коммерческими HPC и реляционными базами данных».

Новые процессоры AMD Epyc 7Fx2 второго поколения обеспечивают ведущую производительность на ядро (самую высокую среди процессоров семейства Epyc) и потрясающий потенциал.

Производительность этих новых процессоров обеспечивается сбалансированной архитектурой, которая сочетает в себе высокопроизводительные ядра «Zen 2», инновации в системном дизайне, такие как интерфейс PCIe 4 и память DDR4-3200, и архитектуру AMD Infinity. Новые процессоры созданы для того, чтобы предоставить клиентам оптимальную производительность системы, которая обеспечивает наилучшую работу в реально используемых приложениях.

Экосистема OEM-производителей, поставщиков облачных технологий, независимых поставщиков ПО и оборудования, использующих процессоры AMD Epyc второго поколения, продолжает расширяться. Существующие OEM-производители и новые партнеры внедряют процессоры AMD Epyc 7Fx2.

Dell Technologies будет использовать все три процессора в линейке серверов Dell EMC PowerEdge на базе AMD Epyc, включая R6525, который установил мировой рекорд в бенчмарке для четырехузловых 2Р серверов VMmark 3 с VMware vSAN.

«Эти новые процессоры AMD Epyc 7Fx2 позволяют серверам Dell EMC PowerEdge обеспечивать существенные преимущества в производительности для бизнес-приложений клиентов, работы с базами данных и гиперконвергентной инфраструктуры. В этих областях серверы Dell EMC PowerEdge установили мировой рекорд производительности на эталонных тестах. Наши клиенты действительно выиграют от использования этих новых процессоров, и мы продолжаем расширять наше семейство платформ PowerEdge на базе AMD Epyc», − сказал Раджеш Похани, вице-президент по управлению серверными платформами, Dell Technologies.

HPE продолжает расширять свои предложения, используя процессоры AMD Epyc второго поколения с поддержкой HPE SimpliVity, интеллектуального гиперконвергентного инфраструктурного решения. HPE также будет использовать все три процессора AMD Epyc 7Fx2 в недавно анонсированной системе HPE Apollo 2000 Gen10 Plus, сервере HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus и серверах HPE ProLiant DX.

«Мы рады расширить поддержку процессоров AMD Epyc второго поколения в портфеле наших решений, который теперь включает систему HPE Apollo 2000 Gen10 Plus, сервер HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus и серверы HPE ProLiant DX. Они предназначены для того, чтобы обеспечить клиентам высокую частоту и производительность, необходимые для высокопроизводительных вычислений и работы с базами данных», − сказал Питер Унгаро, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделений HPC и Mission Critical Solutions (MCS), HPE.

IBM Cloud стала первым облачным провайдером, предложившим клиентам процессоры AMD Epyc 7F72 в своих двухсокетных серверах без операционных систем. Кроме того, компания IBM недавно объявила о выпуске своего первого сервера без операционной системы на базе процессора AMD Epyc 7642.

«Мы рады, что стали первым облачным провайдером, который использует новый процессор AMD Epyc 7F72. Теперь IBM Cloud предоставляет доступ к еще одному серверу с двумя сокетами, большим количеством ядер и высокой тактовой частотой, обеспечивая нашим клиентам более оптимизированную платформу для выполнения таких сложных вычислительных нагрузок, как аналитика, коммерческие HPC и автоматизация проектирования электроники (EDA). Мы по-прежнему стремимся предоставить клиентам адаптируемые и мощные решения без операционных систем, чтобы повысить производительность и пропускную способность», – сказал Сатиндер Сетхи, генеральный директор IBM Cloud Infrastructure Services.

Lenovo будет использовать новые процессоры AMD Epyc 7Fx2 на своих платформах ThinkSystem SR635 и SR655. Эти платформы ThinkSystem уже являются отличным выбором для выполнения различных корпоративных нагрузок, включая анализ данных, работу с программно-определяемой сетью хранения и инфраструктурой для удаленных сотрудников. Возможности Lenovo для хранения и PCIe в сочетании с количеством ядер процессоров AMD Epyc и высокой плотностью ввода / вывода помогут предоставить клиентам выбор решения, соответствующего их потребностям. Новые высокочастотные процессоры AMD Epyc второго поколения с увеличенной на 15% тактовой частотой ядра на платформе ThinkSystem с одним сокетом предоставляют заказчикам более широкие возможности для выполнения рабочих нагрузок, где критически важна производительность на ядро. Оптимизированные решения Lenovo с одним сокетом на базе новых процессоров Epyc позволяют клиентам развертывать платформы, на которых традиционно использовались двухсокетные системы, обеспечивая экономию затрат на питание и лицензирование ПО.

«Сегодняшняя динамика бизнеса ставит перед клиентами новые задачи по повышению скорости, оптимизации стоимости и улучшению производительности. Мы уверены, что у нас есть правильный портфель решений, чтобы предоставить нашим клиентам расширенные возможности, поскольку организации стремятся обеспечить возможность удаленной работы и выбрать оптимальный продукт, который удовлетворит возросшие требования к данным и хранилищу», − сказал Камран Амини, вице-президент и генеральный директор подразделения серверов, хранилищ данных и программно-определяемых инфраструктур, Lenovo Data Center Group.

Microsoft использует новые процессоры AMD Epyc 7Fx2 для того, чтобы предоставить клиентам платформы обработки данных Microsoft наилучшие возможности, включая повышение производительности на ядро SQL Server TPM на 17%.

«Решения Microsoft для обработки и анализа данных помогают заказчикам раскрыть потенциал данных и реализовать идеи и возможности для преобразования бизнеса. Важной частью этого процесса является обеспечение доступа базы данных к эффективному, мощному и быстрому процессору, и именно поэтому мы используем новые процессоры AMD Epyc 7Fx2 в решениях Microsoft», − сказал Джейми Рединг, менеджер по SQL Server, Microsoft.

Nutanix совместно с Hewlett Packard Enterprise анонсировали, что поддержка программного обеспечения Nutanix HCI на некоторых серверах HPE ProLiant на базе AMD Epyc ожидается к маю. Кроме того, HPE объявила о предстоящей доступности процессоров AMD Epyc 7Fx2 на серверах HPE ProLiant DX в третьем квартале. Supermicro скоро запускает первую в отрасли блейд-платформу, созданную для процессоров AMD Epyc второго поколения, с поддержкой новых процессоров AMD Epyc 7Fx2 в сочетании со встроенным 25G Ethernet и дополнительной поддержкой 100G EDR InfiniBand с 200G HDR. Кроме того, все платформы Supermicro A +, включая Ultra, GPU, WIO, Twin и Mainstream, будут сразу же поддерживать новые процессоры AMD Epyc 7Fx2.

VMware использует новые процессоры второго поколения AMD Epyc 7Fx2, предоставляя заказчикам доступ к мощным платформам виртуализации.

Новые процессоры доступны у нескольких OEM-производителей и IBM Cloud.