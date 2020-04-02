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Процессоры AMD EPYC второго поколения используются в серверах IBM Cloud

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

AMD объявила, что IBM Cloud расширяет свою глобальную инфраструктуру с помощью процессоров AMD EPYC второго поколения, которые будут обеспечивать работу новейших серверов с открытым исходным кодом.

Теперь в облачных решениях IBM используется процессор AMD EPYC 7642, обеспечивая повышенную производительность вычислений на платформах без операционных систем. Новые серверы с открытым исходным кодом уже доступны к заказу и представляют собой первое предложение IBM Cloud на базе процессора AMD EPYC второго поколения. Они созданы для обеспечения вычислительной мощности и производительности, необходимых для ускорения выполнения современных рабочих нагрузок, таких как анализ данных, автоматизация проектирования, искусственный интеллект, а также поддержки виртуализированных и контейнерных рабочих сред.

«Процессоры AMD EPYC второго поколения обеспечивают высокую производительность для облачных провайдеров, обеспечивая ядра, масштабируемость и пропускную способность, необходимые для выполнения критических рабочих нагрузок, — сказал Форрест Норрод, старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы в области решений для центров обработки данных и интегрированных решений компании AMD. — Мы очень рады предложить преимущества процессоров AMD EPYC второго поколения для новых продуктов с открытым исходным кодом IBM Cloud, которые позволят клиентам справляться с современными нагрузками, требующими значительных вычислительных ресурсов».

«Мы очень рады представить новые решения IBM Cloud на базе процессоров AMD EPYC второго поколения, — отметил Сатиндер Сетхи, генеральный директор IBM Cloud Infrastructure Services. — Благодаря этим новым процессорам мы можем предложить клиентам IBM Cloud больше возможностей при выборе платформы, которая лучше всего подходит для выполнения самых требовательных рабочих нагрузок на сегодняшний день. Мы стремимся продолжать предоставлять инновации и новые решения для наших клиентов в будущем».

Сервер без операционной системы IBM Cloud с двумя сокетами, на базе процессора AMD EPYC 7642 включает в себя: 96 процессорных ядер на платформу, тактовая частота 2,3 ГГц с максимальным разгоном до 3,3 ГГц, 8 каналов памяти на сокете для превосходной пропускной способности памяти, поддержка конфигурации памяти до 4 ТБ, до 24 локальных накопителей, возможность выбора ОС: RHEL, CentOS, Ubuntu, MS Server, ежемесячная оплата по мере использования, возможность заказа через глобальный облачный каталог IBM, API или CLI.

Серверы без операционной системы доступны в центрах обработки данных IBM в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Серверы на базе AMD EPYC 7642 можно заказать через портал глобального каталога IBM Cloud, API или CLI и оплачивать ежемесячно по мере использования.



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