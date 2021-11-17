AMD и HPE объявили о создании суперкомпьютера Adastra

Французское национальное агентство по высокопроизводительным вычислениям (GENCI) и Национальный вычислительный центр высшего образования Франции (CINES) объявили о приобретении суперкомпьютера Adastra, работающего на базе процессоров AMD Epyc и ускорителей HPE Instinct.

Adastra, установка которого намечена на весну следующего года, станет одним из самых мощных суперкомпьютеров в Европе для академических и промышленных открытых исследований. Он также дополнит существующие системы GENCI в двух других национальных вычислительных центрах Франции.

Суперкомпьютер Adastra будет основан на сбалансированной и модульной конвергентной архитектуре с двумя вычислительными блоками, один из которых основан на процессорах AMD Epyc следующего поколения с 768 ГБ памяти, а другой содержит один оптимизированный процессор AMD Epyc 3 поколения и четыре ускорителя AMD Instinct MI250X OAM.

В рамках контракта AMD и HPE взаимодействуют с CINES в продвижении к совместному портированию, оптимизации и масштабированию приложений HPC и ИИ на ускоренном блоке Adastra.

Решение, предлагаемое HPE, является одним из самых эффективных. Оно охлаждает 97% тепла, вырабатываемого машиной, с помощью жидкостного охлаждения теплой водой.