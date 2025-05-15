Китай наносит новый удар. В разработке процессор, который лучше топовых чипов Intel и AMD

Hygon ведет разработку процессора C86-5G, который сможет обойти по своим возможностям нынешние передовые процессоры Intel и AMD. Это серверный чип, и числу его особенностей стоит отметить наличие 12 каналов памяти, тогда как у новейших Xeon и Epyc их по 12.

Сюрприз от Китая

В Китае ведется разработка нового серверного процессора, по своим характеристикам обгоняющего современные Intel Xeon и AMD Epyc. Как пишет Tom’s Hardware, над ним работает компания Hygon, а называться он будет C86-5G.

Новый Hygon C86-5G обходит американских конкурентов по основным базовым спецификациям. Например, пока новейшие серверные CPU Intel и AMD щеголяют 12-канальным контроллером памяти, их аналог из Поднебесной получил 16-канальный. Притом речь о поддержке не DDR4, а современной RAM DDR5-5600.

Еще одна важная особенность – это количество поддерживаемых потоков инструкций. Их здесь 512, но при этом ядер в Hygon C86-5G не 256, как можно было бы предположить, а всего 128. Другими словами, число ядер в новом китайском чипе не рекордное, но при этом абсолютно каждое из них способно обрабатывать не два одновременных потока информации, как в случае с большинством Xeon или Epyc, а сразу четыре, то есть вдвое больше.

Pascal Bernardon / Unsplash У Китая свои виды на мировой рынок процессоров

Сроки релиза своего нового C86-5G компания Hygon пока не сообщает. Как пишет Tom’s Hardware, C86-4G продается с 2024 г.

Пять поколений процессоров

Hygon C86-5G имеет свои причины называться именно так. 5G в данном случае – это отсылка не к сотовым сетям пятого поколения, а к тому, что это пятая ревизия процессора С86.

В сравнении с Hygon C86-1G новый C86-5G лучше во всем – разработчики проделали немало работы по его созданию. В первом поколения чипа было восемь каналов памяти DDR4 и всего 32 вычислительных ядра, каждое из которых могло обрабатывать лишь по два потока инструкция за раз.

К четвертому поколению (C86-4G) процессор лишился поддержки памяти DDR4 и научился работать с DDR5-4800, получив для этого 12-канальный контроллер. Ядер у него стало вдвое больше, 64, но одновременных потоков данных на ядро по-прежнему было не больше двух, то есть четырехпоточность – это «фишка» именно новейшего C86-5G, равно как и 16 каналов ОЗУ.

Тайна внутри

К моменту выхода материала Hygon не раскрывала конкретную микроархитектуру, используемую в C86-5G, упомянув лишь, что она была «снова модернизирована» (upgraded again). Соответственно, производитель чипов утверждает, что C86-5G значительно улучшит количество инструкций за цикл (instructions per cycleIPC) более чем на 17% в сравнении с предшественником в лице С86-4G.

Также в процессоре предварительно заявлено наличие 128 линий PCIe 5.0 и точно указано присутствие интерфейса (Compute Express Link) CXL 2.0, а также внушительного набора функций, включая инструкции AVX-512. Все это даст процессору возможность справляться с серверными и корпоративными рабочими нагрузками. Производитель не уточнил, какие форматы DIMM будет поддерживать C86-5G, но, будучи серверным чипом, он должен поддерживать RDIMM и т. п. Но даже с обычными модулями памяти DDR5, которые масштабируются до 64 ГБ на модуль, сервер на базе C86-5G может иметь в своем распоряжении до 1 ТБ DDR5-5600.

Двойной удар по AMD

Hygon C86-5G – это в первую очередь конкурент именно для процессоров Epyc, поскольку AMD некотором роде причастна к разработке самого первого C86-1G. Этот процессор построен на микроархитектуре Dhyana, являющейся сильно модифицированной архитектурой AMD Zen.

Пока неясно, осталось ли в новом C86-5G что-либо от Zen, но, судя по дорожной карте Hygon, она еще во время разработки C86-4G перешла на некую «новую микроархитектуру собственной разработки» (new self-developed microarchitecture.). По предварительным данным, эта же архитектура в своей улучшенной модификации используется и в C86-5G.

Если сравнивать, то предыдущий чип C86-4G предлагает 128 линий PCIe 5.0, что соответствует емкости чипов AMD Epyc 7004 четвертого поколения (кодовое название Genoa). Хотя количество линий PCIe 5.0 для C86-5G еще не раскрыто, Hygon подтвердила, что ее новый чип будет поддерживать CXL2.0. Это позиционирует C86-5G как прямого конкурента новейших AMD Epyc 9005 (кодовое название Turin) и Intel Xeon пятого поколения (Emerald Rapids)