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Hygon Dhyana серия серверных x86-совместимых процессоров на микроархитектуре AMD Zen


УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 Китай наносит новый удар. В разработке процессор, который лучше топовых чипов Intel и AMD 1
09.07.2018 В мире появился четвертый производитель процессоров x86 для ПК 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Hygon Dhyana и организации, системы, технологии, персоны:

Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 34 1
Hygon 5 1
AMD - Advanced Micro Devices 4302 1
Intel Corporation 12300 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1264 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 1
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Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 947 1
Zhaoxin KaiXian - Серия микропроцессоров 19 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16665 1
Forbes - Форбс 853 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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