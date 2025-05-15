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Hygon Dhyana серия серверных x86-совместимых процессоров на микроархитектуре AMD Zen
УПОМИНАНИЯ
|15.05.2025
|Китай наносит новый удар. В разработке процессор, который лучше топовых чипов Intel и AMD 1
|09.07.2018
|В мире появился четвертый производитель процессоров x86 для ПК 1
Hygon Dhyana и организации, системы, технологии, персоны:
|Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 34 1
|Hygon 5 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4302 1
|Intel Corporation 12300 1
|U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1264 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17418 1
|Forbes - Форбс 853 1
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