Selectel расширяет портфель серверных решений собственной разработки и представляет материнскую плату на базе архитектуры AMD

Компания Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов ИT-инфраструктуры в России объявляет о расширении линейки собственных серверных решений и представляет собственную плату на базе процессора AMD EPYC™ 9005 Turin. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Ключевое преимущество процессоров AMD EPYC™ 9005 Turin — количество используемых ядер: до 192 на сокет. Использование таких процессоров обеспечивает быструю масштабируемость для задач, требующих высокой плотности виртуальных машин и контейнеров. Плата поддерживает современные стандарты, включая PCIe 5.0, DDR5 до 6400 МГц и CXL 2.0, позволяющие дополнительно расширить установленную память на 4ТБ, что критически важно для высокопроизводительных вычислений и работы с кластерами GPU. Также платформа предусматривает установку до 24 накопителей NVMe. По предварительным оценкам, решение превосходит альтернативные платформы в производительности инференса ИИ-моделей до 3,8 раз.

Наряду с собственными платформами на базе AMD EPYC™ 9005 Turin, для клиентов остаются доступны решения на базе Intel Xeon 6, которые были представлены в прошлом году. Это существенно расширяет возможности по построению гибкой и высокопроизводительной ИT-инфраструктуры.

turin_3_700.jpg

Решение актуально для представителей различных рынков. Для корпоративных заказчиков, включая компании финансового сектора и телеком-компании, наличие двух архитектур в портфеле одного вендора снижает риски и обеспечивает предсказуемость IT-инфраструктуры. В сегменте высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта ключевыми преимуществами становятся высокая плотность ядер и поддержка современных стандартов PCIe 5.0 и CXL 2.0. SaaS-компаниям решение будет интересно за счет более низкой стоимости владения и высокой плотности виртуальных сред. Кроме того, высокая энергоэффективность архитектуры позволяет сократить операционные расходы.

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза
Безопасность

«Расширяя линейку за счет архитектуры AMD, мы формируем одну из самых диверсифицированных технологических платформ на российском рынке. В текущих условиях, когда локальные игроки в основном предлагают решения на Intel, а поставки систем международных вендоров остаются нестабильными, мы предоставляем клиентам доступ к широкой линейке производительных решений. Это позволяет компаниям гибко подходить к построению ИT-инфраструктуры, снижая риски зависимости от единственного поставщика. Таким образом, мы не только укрепляем собственную продуктовую линейку, но и вносим вклад в создание более сбалансированного и устойчивого ИT-рынка в стране»‎, — сказал Сергей Пимков, заместитель генерального директора по разработке и эксплуатации продуктов Selectel.

Начать предоставлять клиентам готовые серверы на базе AMD планируется уже в 2025 г.

