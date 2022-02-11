Разделы

Облака
|

Google Cloud запустила решение C2D на базе процессоров AMD Epyc 3 поколения

AMD объявила о том, что процессоры AMD Epyc будут использоваться в новом решении виртуальных машин C2D от Google Cloud для высокопроизводительных рабочих нагрузок (HPC), связанных с памятью, в таких областях как автоматизация проектирования электроники (EDA) и вычислительная гидродинамика (CFD). Это третье семейство инстансов на базе процессоров Epyc 3 поколения в Google Cloud, помимо, T2D и N2D.

Благодаря процессорам AMD Epyc и их высокой плотности ядер виртуальные машины C2D будут обеспечивать самые большие размеры виртуальных машин в оптимизированном для вычислений семействе в Google Cloud. Кроме того, благодаря производительности процессоров Epyc для рабочих нагрузок, ориентированных на вычисления, Google Cloud продемонстрировал, что ВМ C2D могут обеспечить до 30% более высокую производительность для целевых рабочих нагрузок по сравнению с ВМ предыдущего поколения на базе Epyc сопоставимого размера.

Использование процессоров AMD Epyc для высокопроизводительных и вычислительных нагрузок продолжает расширяться, поскольку все больше поставщиков облачных услуг, таких как Google Cloud, использует Epyc для решения наиболее требовательных и интенсивных рабочих нагрузок своих клиентов. Это дополняет существующие возможности Epyc для рабочих нагрузок HPC, включая присутствие в 73 суперкомпьютерах из последнего списка Top500 и 70 мировых рекордов HPC.

«Процессоры AMD Epyc продолжают демонстрировать свои возможности для HPC и вычислительных нагрузок, будь то моделирование лекарств для новейших вакцин, исследование космоса или помощь в разработке критически важного оборудования и электроники для будущего промышленности, — сказала Линн Комп, корпоративный вице-президент подразделения Cloud Business компании AMD. — Инстансы Google Cloud C2D с процессорами AMD Epyc позволят клиентам Google Cloud с легкостью выполнять самые сложные и интенсивные рабочие нагрузки, помогая им быстрее разрабатывать свои продукты или решать сложные задачи».

«Клиентам Google Cloud нужны инстансы, поддерживающие сложные, чувствительные к производительности рабочие нагрузки, такие как высокопроизводительные вычисления. ВМ на базе процессоров AMD Epyc обеспечивают производительность и возможности, необходимые этим клиентам, — сказал Нирав Мехта, директор по управлению продуктами Google Cloud. — Это уже третье семейство виртуальных машин на базе процессоров AMD Epyc 3 поколения, и мы рады дальнейшему росту портфеля Epyc».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Знаменитый разработчик Citrix продан за $16,5 млрд

IBM за бесценок продает бизнес, который «съел» миллиарды, но так и не принес прибыли

Бывший топ-менеджер Microsoft: компании нужно избавиться от Windows

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров Kubernetes 2021

CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ВКС 2020

На что обратить внимание при выборе облачной партнерской программы

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые дорогие камеры на рынке в России: выбор ZOOM

Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали

Выбираем подарки на 23 февраля: лучшие гаджеты для автолюбителей

Показать еще

Наука

В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера

Надежды рухнули: грунтовых вод на Марсе все-таки нет

Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022