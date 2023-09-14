AMD без предупреждения обновила популярные процессоры Epyc. Новые CPU почти так же хороши, но в 2 раза дешевле

AMD без предупреждения обновила популярные процессоры Epyc. Новые CPU почти так же хороши, но в 2 раза дешевлеAMD без лишнего шума обновила линейку серверных процессоров Epyc 7003 прыдедущего поколения, спустя почти два с половиной года с момента его появления на рынке. Линейка CPU пополнилась шестью новыми моделями, четыре их которых нацелены на бюджетный сегмент рынка, а оставшиеся два можно назвать «предфлагманами». Именно последний дуэт представляет наибольший интерес, поскольку его представители практически идентичны двум другим уже входящим в состав семейства моделям по своим характеристикам, при этом дешевле их почти в два раза.
Обновление линейки Epyc 7003
Компания AMD обновила линейку x86-совместимых процессоров Epyc серии 7003, также известные под кодовым именем Milan, пишет Tom’s Hardware.
Семейство серверных CPU AMD Epyc третьего поколения 5 сентября 2023 г. пополнилось шестью новыми моделями: Epyc 7663P, Epyc 7643P, Epyc 7303P, Epyc 7303, Epyc 7203P и Epyc 7203, работу над которыми AMD ранее не анонсировала.
Первые два по сути представляют собой модифицированные версии Epyc 7663 и Epyc 7643, поставки которых начались в марте в 2021. Характеристики новых чипов и CPU образца почти 2,5-летней давности (без суффикса “P”) практически идентичны друг другу за исключением поддержки мультипроцессорных конфигураций – P-модели таковой лишены.
Впрочем, этот недостаток с лихвой компенсируется гораздо более низкой рекомендованной ценой, установленной производителем. Epyc 7663P и Epyc 7643P едва ли не вдвое дешевле своих «урезанных» аналогов – эти процессоры предлагаются по ценам в $3139 и $2722 за штуку соответственно, тогда как Epyc 7663 и 7643 оценены в $6366 и $4995.
Два новых представителя линейки Milan, вероятно, позволят значительно сэкономить бюджеты на ИТ инфраструктуру компаниям, не нуждающимся в многопроцессорных серверах, отмечает Tom’s Hardware.
В AMD не уточняют, с чем связано неожиданное решение «освежить» линейку серверных процессоров предыдущего поколения.
Новые модели начального уровня
Помимо модифицированных версий уже существующих продуктов, в обновленное семейство теперь также входят и несколько совершенно новых моделей.
Так, Epyc 7203 и Epyc 7203P нацелены на бюджетный сегмент и предлагаются по цене в $348 и $338 соответственно. Эти CPU несут по восемь ядер (16 потоков), работающих на частоте от 2,8 ГГц до 3,4 ГГц. Новинки могут похвастаться 64 МБ кеш-памяти третьего уровня и весьма умеренным для серверных процессоров архитектуры x86 тепловым пакетом (TDP) на уровне 120 Вт.
|Модель
|Дата выхода
|Ядра
|Потоки
|Базовая тактовая частота (ГГц)
|Максимальная тактовая частота (ГГц)
|L3-кеш (МБ)
|Цена (тыс. долларов США)
|Сокеты
|Линии PCIe 4,0
|TDP (Вт)
|cTDP (Вт)
|Epyc 7763
|15.03.2021
|64
|128
|2,45
|3,5
|256
|7,89
|1P/2P
|128
|280
|225-280
|Epyc 7713P
|15.03.2021
|64
|128
|2
|3,675
|256
|5,01
|1P
|128
|225
|225-240
|Epyc 7713
|15.03.2021
|64
|128
|2
|3,675
|256
|7,06
|1P/2P
|128
|225
|225-240
|Epyc 7663P
|05.09.2023
|56
|112
|2
|3,5
|256
|3,139
|1P
|128
|240
|225-280
|Epyc 7663
|15.03.2021
|56
|112
|2
|3,5
|256
|6,366
|1P/2P
|128
|240
|225-240
|Epyc 7643P
|05.09.2023
|48
|96
|2,3
|3,6
|256
|2,722
|1P
|128
|225
|225-240
|Epyc 7643
|15.03.2021
|48
|96
|2,3
|3,6
|256
|4,995
|1P/2P
|128
|225
|225-240
|Epyc 75F3
|15.03.2021
|32
|64
|2,95
|4
|256
|4,86
|1P/2P
|128
|280
|225-280
|Epyc 7543P
|15.03.2021
|32
|64
|2,8
|3,7
|256
|2,73
|1P
|128
|225
|225-240
|Epyc 7543
|15.03.2021
|32
|64
|2,8
|3,7
|256
|3,761
|1P/2P
|128
|225
|225-240
|Epyc 7513
|15.03.2021
|32
|64
|2,6
|3,65
|128
|2,84
|1P/2P
|128
|200
|165-200
|Epyc 7453
|15.03.2021
|28
|56
|2,75
|3,45
|64
|1,57
|1P/2P
|128
|225
|225-240
|Epyc 74F3
|15.03.2021
|24
|48
|3,2
|4
|256
|2,9
|1P/2P
|128
|240
|225-240
|Epyc 7443P
|15.03.2021
|24
|48
|2,85
|4
|128
|1,337
|1P
|128
|200
|165-200
|Epyc 7443
|15.03.2021
|24
|48
|2,85
|4
|128
|2,01
|1P/2P
|128
|200
|165-200
|Epyc 7413
|15.03.2021
|24
|48
|2,65
|3,6
|128
|1,825
|1P/2P
|128
|180
|165-200
|Epyc 73F3
|15.03.2021
|16
|32
|3,5
|4
|256
|3,521
|1P/2P
|128
|240
|225-240
|Epyc 7343
|15.03.2021
|16
|32
|3,2
|3,9
|128
|1,565
|1P/2P
|128
|190
|165-200
|Epyc 7313P
|15.03.2021
|16
|32
|3
|3,7
|128
|0,913
|1P
|128
|155
|155-180
|Epyc 7313
|15.03.2021
|16
|32
|3
|3,7
|128
|1,083
|1P/2P
|128
|155
|155-180
|Epyc 7303P
|05.09.2023
|16
|32
|2,4
|3,4
|64
|0,594
|1P
|128
|130
|120-150
|Epyc 7303
|05.09.2023
|16
|32
|2,4
|3,4
|64
|0,604
|1P/2P
|128
|130
|120-150
|Epyc 72F3
|15.03.2021
|8
|16
|3,7
|4,1
|256
|2,468
|1P/2P
|128
|180
|165-200
|Epyc 7203P
|05.09.2023
|8
|16
|2,8
|3,4
|64
|0,338
|1P
|128
|120
|120-150
|Epyc 7203
|05.09.2023
|8
|16
|2,8
|3,4
|64
|0,348
|1P/2P
|128
|120
|120-150
Источник: AMD
Количество ядер в этих моделях не поражает воображение – флагманы семейства Milan насчитывают их до 64 штук, однако по числу доступных линий PCIe 4.0 (128) совершенно не уступает «старшим братьям». Как и в ситуации с Epyc 7663 и 7643, наличие суффикса “P” в наименовании модели указывает на отсутствие поддержки работы в многопроцессорных конфигурациях. В прочем в случае с новыми «бюджетниками» разница между полноценной и «урезанной» моделями составляет всего $10.
Наконец, последняя пара новинок в лице Epyc 7303 и Epyc 7303P также относится к моделям начального уровня – рекомендуемая AMD цена установлена на уровне $604 и $594 соответственно. Эти процессоры имеют вдвое больше ядер, чем Epyc 7203 и 7203P – 16 против восьми, а также отличаются от последних на 400 МГц более низкой базовой тактовой частотой. При этом Epyc 7303 и Epyc 7303P все так же штатно разгоняются до 3,4 ГГц.
Примечательно и, то что 16-ядерные модели от восьмиядерных по показателю TPD отличаются всего лишь на 10 Вт.
Серверные процессоры на Zen 3
AMD представила серверные процессоры Epyc линейки 7003 (Milan) в марте 2021 г., почти два с половиной года назад.
Производитель заявлял, что новые CPU благодаря переходу на архитектуру Zen 3 оказались способными исполнять до 19% больше инструкций за такт (IPC) по сравнению с предшественниками семейства Rome.
Интерес к чипам со старта поставок выражали Amazon Web Services (AWS), Cisco, Dell Technologies, Google Cloud, HPE, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure и Supermicro.
В сентябре 2021 г. CNews писал о том, что известный сервис по защите интернет-ресурсов Cloudflare принял решение модернизировать собственную инфраструктуру с использованием 64-ядерных процессоров AMD Epyc 7713, входящих в семейство Milan. Компания рассматривала возможность развертывания новых серверов под управлением процессоров Xeon Scalable третьего поколения корпорации Intel, однако впоследствии отказалась от этой затеи – Cloudflare не устроила совокупная энергоэффективность систем на основе продукции Intel.
Intel представила свою, призванную конкурировать с AMD Epyc 7003, линейку серверных процессоров третьего поколения Xeon Scalable в начале апреля 2021 г. В Intel заявляли, что новые чипы компании справляются с типичными сценариями вычислений в области искусственного интеллекта в 1,5 раза быстрее по сравнению с флагманским AMD Epyc 7763.