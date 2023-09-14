AMD без предупреждения обновила популярные процессоры Epyc. Новые CPU почти так же хороши, но в 2 раза дешевле

Обновление линейки Epyc 7003

Компания AMD обновила линейку x86-совместимых процессоров Epyc серии 7003, также известные под кодовым именем Milan, пишет Tom’s Hardware.

Семейство серверных CPU AMD Epyc третьего поколения 5 сентября 2023 г. пополнилось шестью новыми моделями: Epyc 7663P, Epyc 7643P, Epyc 7303P, Epyc 7303, Epyc 7203P и Epyc 7203, работу над которыми AMD ранее не анонсировала.

Первые два по сути представляют собой модифицированные версии Epyc 7663 и Epyc 7643, поставки которых начались в марте в 2021. Характеристики новых чипов и CPU образца почти 2,5-летней давности (без суффикса “P”) практически идентичны друг другу за исключением поддержки мультипроцессорных конфигураций – P-модели таковой лишены.

Впрочем, этот недостаток с лихвой компенсируется гораздо более низкой рекомендованной ценой, установленной производителем. Epyc 7663P и Epyc 7643P едва ли не вдвое дешевле своих «урезанных» аналогов – эти процессоры предлагаются по ценам в $3139 и $2722 за штуку соответственно, тогда как Epyc 7663 и 7643 оценены в $6366 и $4995.

Два новых представителя линейки Milan, вероятно, позволят значительно сэкономить бюджеты на ИТ инфраструктуру компаниям, не нуждающимся в многопроцессорных серверах, отмечает Tom’s Hardware.

В AMD не уточняют, с чем связано неожиданное решение «освежить» линейку серверных процессоров предыдущего поколения.

Новые модели начального уровня

Помимо модифицированных версий уже существующих продуктов, в обновленное семейство теперь также входят и несколько совершенно новых моделей.

Так, Epyc 7203 и Epyc 7203P нацелены на бюджетный сегмент и предлагаются по цене в $348 и $338 соответственно. Эти CPU несут по восемь ядер (16 потоков), работающих на частоте от 2,8 ГГц до 3,4 ГГц. Новинки могут похвастаться 64 МБ кеш-памяти третьего уровня и весьма умеренным для серверных процессоров архитектуры x86 тепловым пакетом (TDP) на уровне 120 Вт.

Обновленное семейство серверных процессоров AMD Epyc 7003 (Milan)

Модель Дата выхода Ядра Потоки Базовая тактовая частота (ГГц) Максимальная тактовая частота (ГГц) L3-кеш (МБ) Цена (тыс. долларов США) Сокеты Линии PCIe 4,0 TDP (Вт) cTDP (Вт) Epyc 7763 15.03.2021 64 128 2,45 3,5 256 7,89 1P/2P 128 280 225-280 Epyc 7713P 15.03.2021 64 128 2 3,675 256 5,01 1P 128 225 225-240 Epyc 7713 15.03.2021 64 128 2 3,675 256 7,06 1P/2P 128 225 225-240 Epyc 7663P 05.09.2023 56 112 2 3,5 256 3,139 1P 128 240 225-280 Epyc 7663 15.03.2021 56 112 2 3,5 256 6,366 1P/2P 128 240 225-240 Epyc 7643P 05.09.2023 48 96 2,3 3,6 256 2,722 1P 128 225 225-240 Epyc 7643 15.03.2021 48 96 2,3 3,6 256 4,995 1P/2P 128 225 225-240 Epyc 75F3 15.03.2021 32 64 2,95 4 256 4,86 1P/2P 128 280 225-280 Epyc 7543P 15.03.2021 32 64 2,8 3,7 256 2,73 1P 128 225 225-240 Epyc 7543 15.03.2021 32 64 2,8 3,7 256 3,761 1P/2P 128 225 225-240 Epyc 7513 15.03.2021 32 64 2,6 3,65 128 2,84 1P/2P 128 200 165-200 Epyc 7453 15.03.2021 28 56 2,75 3,45 64 1,57 1P/2P 128 225 225-240 Epyc 74F3 15.03.2021 24 48 3,2 4 256 2,9 1P/2P 128 240 225-240 Epyc 7443P 15.03.2021 24 48 2,85 4 128 1,337 1P 128 200 165-200 Epyc 7443 15.03.2021 24 48 2,85 4 128 2,01 1P/2P 128 200 165-200 Epyc 7413 15.03.2021 24 48 2,65 3,6 128 1,825 1P/2P 128 180 165-200 Epyc 73F3 15.03.2021 16 32 3,5 4 256 3,521 1P/2P 128 240 225-240 Epyc 7343 15.03.2021 16 32 3,2 3,9 128 1,565 1P/2P 128 190 165-200 Epyc 7313P 15.03.2021 16 32 3 3,7 128 0,913 1P 128 155 155-180 Epyc 7313 15.03.2021 16 32 3 3,7 128 1,083 1P/2P 128 155 155-180 Epyc 7303P 05.09.2023 16 32 2,4 3,4 64 0,594 1P 128 130 120-150 Epyc 7303 05.09.2023 16 32 2,4 3,4 64 0,604 1P/2P 128 130 120-150 Epyc 72F3 15.03.2021 8 16 3,7 4,1 256 2,468 1P/2P 128 180 165-200 Epyc 7203P 05.09.2023 8 16 2,8 3,4 64 0,338 1P 128 120 120-150 Epyc 7203 05.09.2023 8 16 2,8 3,4 64 0,348 1P/2P 128 120 120-150

Количество ядер в этих моделях не поражает воображение – флагманы семейства Milan насчитывают их до 64 штук, однако по числу доступных линий PCIe 4.0 (128) совершенно не уступает «старшим братьям». Как и в ситуации с Epyc 7663 и 7643, наличие суффикса “P” в наименовании модели указывает на отсутствие поддержки работы в многопроцессорных конфигурациях. В прочем в случае с новыми «бюджетниками» разница между полноценной и «урезанной» моделями составляет всего $10.

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Наконец, последняя пара новинок в лице Epyc 7303 и Epyc 7303P также относится к моделям начального уровня – рекомендуемая AMD цена установлена на уровне $604 и $594 соответственно. Эти процессоры имеют вдвое больше ядер, чем Epyc 7203 и 7203P – 16 против восьми, а также отличаются от последних на 400 МГц более низкой базовой тактовой частотой. При этом Epyc 7303 и Epyc 7303P все так же штатно разгоняются до 3,4 ГГц.

Примечательно и, то что 16-ядерные модели от восьмиядерных по показателю TPD отличаются всего лишь на 10 Вт.

Серверные процессоры на Zen 3

AMD представила серверные процессоры Epyc линейки 7003 (Milan) в марте 2021 г., почти два с половиной года назад.

Производитель заявлял, что новые CPU благодаря переходу на архитектуру Zen 3 оказались способными исполнять до 19% больше инструкций за такт (IPC) по сравнению с предшественниками семейства Rome.

Интерес к чипам со старта поставок выражали Amazon Web Services (AWS), Cisco, Dell Technologies, Google Cloud, HPE, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure и Supermicro.

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В сентябре 2021 г. CNews писал о том, что известный сервис по защите интернет-ресурсов Cloudflare принял решение модернизировать собственную инфраструктуру с использованием 64-ядерных процессоров AMD Epyc 7713, входящих в семейство Milan. Компания рассматривала возможность развертывания новых серверов под управлением процессоров Xeon Scalable третьего поколения корпорации Intel, однако впоследствии отказалась от этой затеи – Cloudflare не устроила совокупная энергоэффективность систем на основе продукции Intel.

Intel представила свою, призванную конкурировать с AMD Epyc 7003, линейку серверных процессоров третьего поколения Xeon Scalable в начале апреля 2021 г. В Intel заявляли, что новые чипы компании справляются с типичными сценариями вычислений в области искусственного интеллекта в 1,5 раза быстрее по сравнению с флагманским AMD Epyc 7763.