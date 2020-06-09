Nvidia интегрировала процессоры AMD EPYC в системы DGX A100

AMD объявила, что Nvidia DGX A100, третье поколение самой продвинутой в мире системы искусственного интеллекта станет очередной высокопроизводительной вычислительной системой, использующей процессоры AMD EPYC второго поколения. Обеспечивая 5 петафлопсов производительности ИИ, гибкая архитектура Nvidia DGX A100 позволяет бизнесу ускорять решения различных задач с применением искусственного интеллекта в таких областях, как аналитика данных, обучение и логические выводы.

Nvidia DGX A100 использует широкие возможности, 128 ядер, оперативную память стандарта DDR4 с частотой 3200 МГц и поддержку шины PCIe 4 двух процессоров AMD EPYC 7742, работающих на скорости до 3,4 ГГц. Процессор AMD EPYC второго поколения является первым и единственным из сегодняшних серверных устройств с архитектурой x86, которое поддерживает шину PCIe 4, обеспечивая передовую пропускную способность для устройств вводы-вывода, что необходимо для высокопроизводительных вычислений и связи ЦП с другими устройствами, например, с графическим процессором.

«Только процессоры AMD EPYC второго поколения могут обеспечить до 64 ядер и 128 линий PCIe 4 в едином процессоре с архитектурой x86, и мы воодушевлены перспективой увидеть, как производительность системы Nvidia DGX A100 позволит удвоиться пропускной способности ввода-вывода» – сказал Рагу Намбьяр (Raghu Nambiar), корпоративный вице-президент по экосистемам ЦОД и проектированию приложений в AMD. «С процессорами AMD EPYC второго поколения наши партнеры и клиенты могут повысить производительность и снизить свои затраты, работая с гетерогенными вычислениями, а также с задачами в виртуальной и гиперконвергентной инфраструктуре, обеспечивая рабочие группы гибкими возможностями, позволяющими оставаться на передовой инновационных разработок».

«Nvidia DGX A100 обеспечивает огромный скачок в производительности и возможностях» – сказал Чарли Бойл (Charlie Boyle), вице-президент и генеральный менеджер систем DGX в Nvidia. «Процессоры AMD EPYC второго поколения, использующиеся в DGX A100, обеспечивают высокую производительность и поддерживают шины PCIe четвертого поколения. Nvidia использует эти особенности в деле для создания самой мощной системы искусственного интеллекта, при этом поддерживая сочетаемость с программным обеспечением, ориентированным на повышение производительности графических процессоров, которое используется во всем семействе DGX».