Нидерланды против MATCH Act

Проект закона США, нацеленный на дальнейшее ограничение доступа КНР к передовому оборудованию для производства чипов, встретил серьезное противодействие со стороны Нидерландов.

По сообщению Reuters, власти западноевропейского государства будут добиваться от Вашингтона отказа от применения закона MATCH Act, даже если его принятие не удастся предотвратить. Предложенная в США норма способна навредить ASML, крупнейшему производителю литографического оборудования в мире и иным европейским технологическим компаниям, считает Сьерд Сьердсма (Sjoerd Sjoerdsma), министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Нидерландов.

Как ранее писал CNews, MATCH Act накладывает на торговых партнеров США обязанность в 150-дневный срок привести правила контроля за экспортом оборудования для производства полупроводников в соответствие с американскими стандартами. В противном случае США оставляют за собой право действовать, то есть принуждать к их исполнению, в одностороннем порядке. В первую очередь закон нацелен на Нидерланды и Японию.

Изображение сгенерировано ИИ Нидерланды против MATCH Act

MATCH Act был представлен в апреле 2026 г. В настоящее время Конгресс США обдумывает, стоит ли попытаться провести законопроект в качестве поправки к закону об оборонном бюджете США (NDAA), голосование по которому намечено на декабрь.

Чем может ответить ЕС

По словам Сьердсмы, им совместно с Еврокомиссией, представителями Германии и Франции принимаются меры, направленные на недопущение принятия MATCH Act. Что конкретно они предпринимают, не уточняется.

Если усилия окажутся напрасными, законопроект все же будет одобрен Конгрессом и президентом США, Нидерланды и Евросоюз рассмотрят возможность принятия мер – как на уровне двусторонних отношений, так и на уровне ЕС, которые позволят смягчить последствия его исполнения в США, в том числе ответных, отмечает Reuters.

Эксперт по торговой политике, привлеченный информагентством, считает, что ЕС в таком случае может задействовать свой блокирующий статут (Blocking Statute).

Блокирующий статут – правовой механизм, который защищает физические и юридические лица из ЕС от экстерриториального применения законов и санкций третьих стран. Соответствующий правовой акт был принят ноябре 1996 г. в ответ на принятие в США законов, касающихся Кубы, Ливии и Ирана. В 2018 г. В последний раз блокирующий статус активизировался в 2018 г., и тогда поводом для этого вновь стали действия США, затрагивающие Иран.

Ранее в ходе визита в Пекин министра иностранных дел Нидерландов Тома Берендсена (Tom Berendsen) Китай и Нидерланды договорились и в дальнейшем продолжить обсуждение вопросов экспортного контроля на двухстороннем уровне. Власти Поднебесной тоже высказывались о MATCH Act, и тоже в негативном ключе, а также предупреждали о возможности принятия ответных мер.

Главное – не переборщить с санкциями

ASML – крупнейший в мире производитель оборудования для выпуска полупроводников. Компания специализируется на DUV- и EUV-системах высокого разрешения.

ASML не была замечена в поставках передовых EUV-систем в КНР, но более простое и дешевое DUV-оборудование компания отгружала, а также выполняла техническое обслуживание ранее проданных экземпляров. В случае принятия MATCH Act поддерживать отношения со своими китайскими клиентами компании станет либо значительно сложнее, либо вовсе невозможно. Хоть ASML и пытается постепенно сокращать свое присутствие на рынке КНР, успехи в этом направлении пока продемонстрированы невыдающиеся. Согласно прогнозу Bloomberg, по итогам 2026 г. на Китай будет приходиться 20% от совокупной выручки ASML. В I и II кварталах 2026 г. этот показатель находился на уровне 19% и 14% соответственно.

По мнению генерального директора ASML Кристофа Фуке (Christophe Fouquet), введение чрезмерных экспортных ограничений ударит не только по бизнесу компании, но и подстегнет развитие китайских технологий. В недавнем интервью изданию Semafor Фуке высказал мнение, что снабжение КНР устаревающим DUV-оборудованием способствует сохранению технологического отставания Поднебесной, а также дальнейшему удержанию китайских производителей интегральных микросхем в зависимости от западных технологий.

В июле 2026 г. CNews сообщил о том, что Китай начал массовое производство собственных DUV-литографов. По данным The Information, в 2026 г. планируется изготовить пять систем данного типа, в 2027 г. – 20. Первыми покупателями станут SMIC, Hua Hong и CXMT.