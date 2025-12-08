Крупнейшие производители ПК дружно поднимают цены. Dell подорожает минимум на 15-20%

Рынок ПК ожидает ощутимый рост цен

Крупнейшие производители настольных персональных компьютеров и ноутбуков запланировали повышение цен, пишет TrendForce. Причина – резкое подорожание динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) на фоне наметившегося ее дефицита.

Китайская корпорация Lenovo уведомила клиентов о предстоящем скачке стоимости поставляемой ею продукции, сообщает TrendForce со ссылкой на источники в отрасли. Как ожидается, корректировка цен будет произведена в начале 2026 г. Ее масштабы пока неизвестны.

Как и Lenovo, американский производитель ПК и ноутбуков Dell также планирует повышение цен – по мере крайней на уровне 15-20%. Причем в случае c последней новые расценки будут предложены клиентам и потребителям совсем скоро – уже в середине декабря 2025 г.

Andre Tan / Unsplash ПК резко подорожают

В конце ноября 2025 г. операционный директор Dell Джефф Кларк (Jeff Clarke) в разговоре с Bloomberg заявил, что «ни разу не сталкивался со столь быстрым ростом цен на чипы памяти», отметив, что дополнительные издержки отразятся на стоимости всех продуктовых линеек, выпускаемых компанией.

Lenovo советует поспешить с закупками

Согласно источникам TrendForce, Lenovo предупредила клиентов о том, что текущие квоты и цены на выпускаемую ею технику разом утратят актуальность 1 января 2026 г. Решение, принятое компанией, обусловлено двумя основными факторами: усиливающаяся нехватка памяти и высокие темпы интеграции технологий искусственного интеллекта в бизнесе.

Нагрузка на цепочки поставок в области электроники привела к тому, что цены на память устремились ввысь, тем самым существенно повлияв на стоимость «железа» в сборе в целом. В то же самое время бизнес, стремящийся как можно скорее внедрить ИИ-приложения в рабочие процессы подогревают спрос на высокопроизводительные системы, что только способствует дальнейшему падению уровня предложения на рынке и гонит цены вверх.

В связи с этим Lenovo рекомендует своим клиентам не затягивать с оформлением новых заказов, чтобы успеть закупиться по текущим ценам и в итоге не понести дополнительных расходов, вытекающих из последующей корректировки цен, запланированной Lenovo.

Lenovo, HP, Dell, Samsung и LG срочно переписывают дорожные карты

По сообщению южнокорейского издания Chosun Biz, производители ПК испытывают все более высокое давление на прибыль, обусловленное колоссальным ростом цен на основные компоненты продукции на базе DRAM. Так, собственно чипы памяти DDR5 за последнее время выросли на 70% год к году, а некоторые другие компонент подскочили в стоимости вплоть до 170%. При этом основные игроки на рынке DRAM, в том числе Samsung и SK Hynix не желают наращивать производство памяти ради снижения цен и борьбы с дефицитом, о чем в начале декабря 2025 г. писал CNews.

Крупнейшие технологические производственные компании мира, такие как Lenovo, HP, Dell, а также Samsung Electronics и LG Electronics, теперь вынуждены вносить правки в уже существующие дорожные карты по выпуску новой продукции на 2026 г., в число которой входят ПК с аппаратной поддержкой инференса моделей ИИ и планшетные компьютеры.

Южнокорейская газета Asia Business Daily со ссылкой на заявление генерального директора HP Энрике Лореса (Enrique Lores) пишет, что вторая половина 2026 г. может выдаться особенно трудной для производителей ПК и их клиентов. По словам топ-менеджера, чипы памяти обходятся примерно в 15-18% от совокупной стоимости типового ПК в сборке.

Производитель легендарного семейства одноплатных компьютеров Raspberry Pi Foundation в начале декабря 2025 г. сообщил об увеличении цен на почти все доступные в продаже современные одноплатники под брендом Raspberry Pi. Как ранее писал CNews, ценник вырастет на 5-25% в зависимости от выбранной модели и ее конфигурации.

От умеренного роста к уверенному сжатию

Как отмечает TrendForce, что наблюдаемый в последнее время рост цен на память способствовал значительному удорожанию компонентов, входящих в состав товаров потребительской электроники. Это побудило бренды к повышению розничных цен и, в свою очередь, вызвало падение потребительского спроса.

По оценке TrendForce, совокупная стоимость материалов (BOM) для производителей ноутбуков в верхнем (конфигурация 32 ГБ + 1 ТБ памяти) и среднем (16 ГБ + 512 ГБ) ценовых сегментах вырастет на 12%, в бюджетном (8 ГБ + 256 ГБ) – на 10%. Суммарная стоимость пары «оперативная память» и «SSD-накопитель» в таких устройствах достигнет 20-23% от BOM.

Исходя из вышесказанного, аналитики TrendForce скорректировали собственную оценку динамики на рынке ноутбуков в 2026 г. в сторону снижения. Если ранее эксперты прогнозировали умеренный рост на 1,7% в годовом выражении, то новый прогноз предполагает его сжатие на уровне 2,4% год к году.