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Новый удар по Intel. Строится полноценный ноутбук на всемирно известном Raspberry Pi с ARM-процессором

Одноплатный ПК Raspberry Pi CM5 станет «сердцем» нового ноутбука. Это будет прямой конкурент решениям на процессорах Intel, а заодно и AMD, так как CM5 базируется на чипе с перспективной архитектурой ARM.

Из одноплатного в портативный

Одноплатный компьютер Raspberry Pi CM5 был выбран в качестве основы для ноутбука, разрабатываемого компанией Argon40 – известным производителем аксессуаров для Raspberry Pi, пишет Tom’s Hardware. В ее ассортименте – корпуса, системы охлаждения, накопители и пр. Общая концепция не изменится – ноутбук станет очередным аксессуаром для Raspberry Pi, только предельно функциональным.

Argon40 опубликовала лишь совсем немного информации о своей новинке – пока это лишь фотография прототипа системной платы, но по этому снимку можно понять довольно много. Выбор пал именно на Raspberry Pi CM5 неспроста – этот одноплатник в принципе не может быть использован в качестве отдельного ПК ввиду отсутствия у него каких-либо распространенных проводных интерфейсов, в том числе и HDMI для вывода изображения, в отличие от Raspberry Pi 5. Чаще всего Raspberry Pi CM5 применяется именно в составе других устройств, к тому же это пока самый современный компьютер в линейке Raspberry Pi CM.

Полноценный ноутбук

Судя по снимку материнской платы, новый ноутбук за авторством Argon40 получит поддержку SSD-накопителей как минимум формата М.2 2280, то есть ограничиваться небольшим объемом встроенной в Raspberry Pi CM5 памяти не придется. Также у него не будет нестандартного разъема питания – для этих целей разработчики задействовали широко распространенный USB-C.

rp6.jpg

Arbon40
Прототип системной платы

От micro- и mini-HDMI авторы проекта тоже решили отказаться, по-видимому, ввиду непопулярности этих интерфейсов. На плате присутствуют два полноразмерных HDMI-порта, что избавляет от необходимости поиска переходников. Пара дополнительных USB-C для подключения периферии тоже в наличии.

Сам Raspberry Pi CM5 будет вставляться в материнскую плату как отдельная плата расширения – припаивать его разработчики не стали. На то, что это будет именно ноутбук, указывает наличие коннекторов для подключения клавиатуры и матрицы экрана.

Судить о габаритах ноутбука по размеру печатной платы можно, но с трудом. Raspberry Pi CM5 занимает на ней минимум места,, а его собственные габариты – 55х40 мм. Вероятнее всего, мобильный ПК будет оснащен экраном с самой распространенной диагональю – 15,4 дюйма.

Конкурентоспособная модель

Raspberry Pi CM5 – это сравнительно мощный одноплатный компьютер. Он базируется на четырехъядерном процессоре Broadcom BCM2712 с частотой до 2,4 ГГц и высокопроизводительными ядрами Cortex A76. К тому же процессор построен на перспективной архитектуре ARM – настолько перспективной, что ее натиска боятся даже Intel и AMD.

Теоретически, новый ноутбук Argon40, являясь, по сути, модульным ввиду отдельного подключения Raspberry Pi CM5, сможет работать и со следующими моделями Raspberry Pi CM. Это станет возможно в случае, если Raspberry Pi сохранит те же два 100-контактных разъема для будущих поколений CM Это существенно повышает потенциал апгрейда ноутбука.

Даже если не отказываться от использования именно Raspberry Pi CM5 в составе этого ноутбука, все равно можно будет со временем усовершенствовать его. CM5 продается в нескольких комплектация – с 2, 4 или 8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 16, 32 или 64 ГБ в виде модуля еММС или вовсе без него.

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Цифровизация

Беспроводные возможности также являются опциональными: одни комплектации поддерживают WiFi 5 и Bluetooth 5.0, а другие – нет.

Иными словами, для начала можно будет купить ноутбук базового уровня с Raspberry Pi CM5 с 2 ГБ ОЗУ, без встроенной памяти и без беспроводных возможностей. Позже, по мере появления дополнительных потребностей к мобильному ПК, можно будет приобрести более мощную версию CM5 и установить ее в ноутбук.

Идея лежала на поверхности

Полноценные компьютеры на базе одноплатников Raspberry Pi существуют довольно давно. Некоторые собирают сами пользователи, самостоятельно моделируя для них корпуса и затем печатая их на 3D-принтере, а некоторые имеют заводское исполнение.

Сама Raspberry Pi Foundation тоже выпускает подобные решения. В декабре 2024 г. CNews сообщал о выходе настольного ПК Raspberry Pi 500 в корпусе клавиатуры. К нему достаточно только подключить монитор и мышь, которые можно приобрести у Raspberry Pi или в любом компьютерном магазине, и настольный компьютер готов к работе. Внутри Raspberry Pi 500 находится не Raspberry Pi CM5, а обычный Raspberry Pi 5.

Геннадий Ефремов

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