Восьмилетняя девочка без опыта программирования за 45 минут создала чат-бота. Мидлы и сеньоры больше не нужны. Видео

Дочь вице-президента Cloudflare менее, чем за час создала полноценного чат-бота, проделав работу, на которую у многих опытных программистов могут уходить часы и даже дни. При этом нее совершенно нет опыта в программировании и, к тому же, ей всего восемь лет. Успехом ее начинание завершилось благодаря искусственному интеллекту.

Из ученицы начальных классов – в программисты

В современных реалиях даже 8-летние девочки, то есть по российским меркам второклассницы, могут писать программы быстрее и лучше, чем опытные взрослые программисты обоих полов. Доказательством этого факта стал пример дочери вице-президента американской компании Cloudflare Ричарда Робинетта (Richard Robinett).

Дочь Робинетта всего за 45 минут создала полноценного чат-бота, который вполне осмысленно отвечал на ее запросы. При этом у нее, по заверениям самого Ричарда, совершенно нет опыта в написании кода – добиться столь выдающегося результата она смогла буквально на втором занятии по программированию в своей жизни.

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Пример дочери Робинетта наглядно демонстрирует, что современные технологии позволяют не тратить годы жизни на изучение языков программирования и обретение навыков в написании программ. Юная создательница чат-бота вовсю использовала эти алгоритмы, которые с самого начала создавались для помощи программистам.

Искусственный интеллект поможет

Ричард Робинетт рассказал о достижениях своей дочери в собственном микроблоге в заблокированной в России соцсети Х (ранее Twitter). Там же он выложил укороченное видео процесса создания чат-бота, и там же он раскрыл, к помощи каких технологий прибегала юная программистка.

Одна из наработок принадлежит самой компании Cloudflare, которая занимается, в числе прочего, услугами доставки контента (CDN), защитой от DDoS-атак, обеспечением безопасного доступа к ресурсам и пр. Также в ее распоряжении есть платформа для разработки ПО Workers AI, в которой и работала дочь Робинетта.

Но одной среды разработки недостаточно, чтобы написать рабочий код, особенно если опыта в программировании нет совсем. Поэтому на помощь восьмилетней создательнице чат-бота пришел сервис под названием Cursor, представляющий собой редактор кода со встроенным ассистентом на основе искусственного интеллекта. Этот ассистент помогает при написании ПО, предлагая различные варианты кода.

Также Cursor способен на контекстно-зависимую генерацию кода, то есть он может создавать готовый код ПО по запросу. Более того, с его помощью даже можно редактировать ранее сгенерированный или написанный код, совершенно не представляя, как он работает, отдавая сервису команды на естественном языке.

Автоматизированно и безопасно

Дочь Робинетта продемонстрировала, что искусственный интеллект может сделать программиста даже из ученика начальной школы, который раньше никогда не создавал программы. Но сгенерировать код – это одна задача, а сделать его безопасным – совсем другая, которая, впрочем, тоже решается при помощи искусственного интеллекта, хотя и совсем другого.

В конце августа 2024 г. у Microsoft появился новый ИИ-ассистент программиста Copilot Assist, который ищет уязвимости в программном коде и помогает их исправить либо автоматически, либо при помощи подсказок. Пользоваться им можно бесплатно и вне зависимости от возраста – он является частью помощника Copilot, встроенного в сервис GitHub.

А для тех детей, кто хочет именно писать программный код, а не генерировать его, существуют отдельные сервисы, обучающие этому непростому занятию самых маленьких пользователей. Один из таких, как сообщал CNews, с апреля 2023 г. развивает сообщество Raspberry Pi Foundation, больше известное своими одноименными одноплатными компьютерами.

На момент начала своей работы сервис помогал детям (и взрослым, впрочем, тоже), погрузиться в программирование, начав с изучения азов Python – одного из самых простых в освоении языков программирования. Эта особенность сделала его самым популярным в мире.