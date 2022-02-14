Создатели знаменитого ПК Raspberry Pi вербуют детей в армию программистов на Python

Raspberry Pi Foundation запустила новый обучающий курс по языку Python для детей. Он состоит из шести уроков, в котором ученики узнают базовые возможности языка, его синтаксис, научатся использовать переменные. Python – это самый популярный язык программирования в мире, программы на котором используются почти во всех сферах деятельности человека.

Армия юных Python-разработчиков

Создатель одноплатных компьютеров Raspberry Pi организация Raspberry Pi Foundation готовит новое поколение программистов, пишущих исключительно на Python, сообщает портал ZDnet. Она неожиданно запустила обучающий курс для самых маленьких пользователей, призванный помощь им освоить этот язык с минимальными затратами времени.

Новый проект Raspberry Pi получил название «Введение в Python» (Introduction to Python). С его помощью, по мнению авторов, дети обучатся основам программирования на Python. Курс включает как теоретическую, так и практическую части.

Со слов создателей курса, «Введение в Python» пригодится как начинающим программистам, едва-едва начавшим постигать эту сферу деятельности, так и их более опытным сотоварищам. В рамках прохождения обучающей программы детям будет предложено выполнить ряд заданий с четко заданными условиями, а также проявить фантазию в задачах, для решения которых потребуются наличие смекалки и умение мыслить самостоятельно.

Один курс, чтобы изучить их все

В распоряжении Raspberry Pi уже есть отдельная программа обучения юных программистов под названием Scratch. В рамках нее специалисты предоставляют детям совершенно базовые навыки программирования, которые затем могут пригодиться им при написании ПО и разработке видеоигр.

Такими темпами скоро Python могут начать преподавать в детских садах

Курс «Введение в Python» авторы называют шагом вперед по отношению к Scratch. Если после прохождения этого курса в головах у детей останутся лишь знания начального уровня, то «Введение в Python» предполагает намного более серьезный уровень подготовки.

Данная программа, по сути, позволяет ученикам узнать, что такое «синтаксис языка», «переменные» и «функции». Другими словами, она рассказывает, из чего состоят все современные языки программирования, не только Python.

Почему именно Python

Авторы проекта предпочитают не раскрывать все причины, по которым они решили запустить курс для детей именно по Python, а не, к примеру, по полузабытому COBOL или по Basic. Со слов менеджера по обучающим программам Raspberry Pi Ребекки Фрэнкс (Rebecca Franks), Python – идеальный язык для молодых и начинающих программистов, поскольку его синтаксис напоминает обычный английский язык.

Другая и, по всей видимости, более вероятная причина заключается в популярности Python. Если на COBOL пишется только специфическое древнее ПО, используемое лишь в нескольких организациях во всем мире, то Python уверенно занимает первое место по интересу к нему со стороны программистов.

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Как сообщал CNews, в октябре 2021 г. Python впервые в истории занял первое место в престижном рейтинге языков программирования Tiobe. Спустя четыре месяца, в феврале 2022 г., он по-прежнему опережает всех своих конкурентов, включая небезызвестный язык С.

Все любят Python. Другие языки постепенно уходят в небытие

Tiobe – это рейтинг популярности языков программирования, обновляющийся раз в месяц. Определение популярности языков осуществляется путем подсчета числа поисковых запросов, связанных с тем или иным языком. Составители рейтинга учитывают различные слова в запросах пользователей, включая language (язык) и programming (программирование). Они берут у крупнейших поисковиков в мире – Google, Bing и др., а также на самых популярных сайтах на всей планете.

Также знание Python – это почти гарантированное средство безбедного существования. Например, еще в январе 2021 г. российские программисты, пишущие на этом языке, могли получать до 400 тыс. руб. в месяц, не выходя из дома.

Шесть шагов к просвещению

Курс «Введение в Python» авторы разделили на шесть отдельных уроков, на прохождение каждого из которых, по их подсчетам, у ребенка уйдет около одного часа. Первые три урока имеют жесткую структуру и не подразумевают отступление от плана занятий. Следующие два дают ученику больше свободы, а финальным этапом станет полная свобода действий в написании первой собственной программы.

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Весь курс можно пройти в режиме онлайн. Разработчики сделали его полностью бесплатным. В дальнейшем они намерены запустить курс «Еще больше Python» (More Python), являющийся продолжением «Введения в Python». Со слов авторов, в нем в учащиеся выйдут за рамки основ программирования и узнают, как использовать списки, словари и файлы для написания программ.