Xiaomi выпустила свой первый мини-ПК. Он похож на Mac mini, но мощнее и в полтора раза дешевле. Цена, видео

Xiaomi разработала неттоп в формате Apple Mac mini, сумев сделать его более производительным и намного более доступным. В нем предусмотрена возможность апгрейда, а некоторые его модификации и вовсе продаются без SSD и оперативной памяти, открывая пользователям широкие просторы в выборе нужных комплектующих. Это первый ПК такого рода в ассортименте Xiaomi.

На замену Mac mini

Компания Xiaomi вышла на новый для себя рынок компактных настольных ПК. Она анонсировала свой первый неттоп, пишет Gizmochina, который по своему внешнему виду и габаритам напоминает Apple Mac mini.

Чтобы усилить сходство с Mac mini, Xiaomi во время премьеры использовала изображения своего неттопа, почти полностью идентичные размещенным на американском сайте Apple. Но это едва ли не единственное, помимо дизайна и материалов корпуса, что «роднит» творение Xiaomi с мини-ПК Apple.

Главное отличие новинки Xiaomi – это цена. За ощутимо меньшие деньги компьютер предлагает в два раза больше оперативной памяти, которую, к тому же, можно наращивать, и полноценный SSD-накопитель, емкость которого тоже в два раза больше.

Неттоп Xiaomi в Китае стоит 3700 юаней или 33,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 декабря 2022 г. Он включает 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ. Для сравнения, в США Mac mini с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 256 ГБ оценивается в $699 (43,9 тыс. руб.). Версия 8/512 ГБ стоит $899 (56,4 тыс. руб.).

Apple TV Внешне неттоп Xiaomi напоминает одновременно и Mac mini и ТВ-приставку

Также разница между ПК заключается еще и в том, что Apple ушла из России еще в марте 2022 г. и больше не продает в стране свою технику. Xiaomi, напротив, наращивает поставки в Россию. Несколько недель назад она представила на российском рынке свой первый в этом регионе ноутбук. Таким образом, существует вероятность, что она привезет в Россию еще и новый неттоп.

Гибридный процессор, китайская Windows

Внутри алюминиевого корпуса неттопа Xiaomi скрывается процессор Intel Core i5-1240P, предназначенный для установки в мобильные ПК. CPU относится к семейству Alder Lake, дебютировавшему осенью 2021 г., и является гибридным – высокопроизводительные ядра сочетаются в нем с энергоэффективными. Это первые CPU такого рода в ассортименте Intel.

Премьера конкретно Core i5-1240P состоялась в I квартале 2022 г. Этот процессор вмещает в общей сложности 12 ядер, четыре из которых высокопроизводительные, а оставшиеся восемь – энергоэффективные. Также есть поддержка 16 одновременных потоков инструкций.

Процессор производится по 10-нанометровым нормам и поставляется с 12 МБ кэш-памяти. Пиковая тактовая частота чипа – 4,4 ГГц.

Дискретной видеокарты в неттопе Xiaomi нет, потому задачу по обработке графики решает подсистема, встроенная в процессор. В данном случае это Iris Xe с частотой до 1,3 ГГц и поддержкой технологий DirectX 12.1, OpenGL 4.6 и OpenCL 3.0.

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Intel Core i5-1240P работает с оперативной памятью вплоть DDR4-3200, LPDDR4x-4267, DDR5-4800 и LPDDR5-5200 с максимальным объемом 64 ГБ. В неттопе Xiaomi используется DDR4-3200, плюс компания позволяет наращивать ее объем до предельно возможных 64 ГБ. В качестве системного накопителя используется съемный SSD с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe. Максимальный поддерживаемый объем – 4 ТБ.

В комплект поставки входит ОС Windows 11. Поскольку компьютер заявлен пока только в версии для Китая, то и система тоже будет на китайском языке. CNews писал, что россияне все реже покупают ПК с предустановленной ОС, особенно с Windows, так как не спешат переплачивать за нее.

За отвод тепла от процессора отвечает активная система с двумя тепловыми трубками и вентилятором, вращающимся на скорости 4600 оборотов в минуту. Компьютер весит в пределах 440 граммов при размерах 112х112х38 мм.

Интерфейсов хватит всем

Помня, очевидно, как весь мир ругал Apple за два порта USB-C в ее ранних ноутбуках MacBook Pro, Xiaomi решила не брать с нее пример. В ее новом неттопе есть весь спектр разъемов, необходимых современному пользователю, который не желает мучиться с переходниками и разветвителями.

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На задней панели компьютера размещены два HDMI 2.1, 2,5-гигабитный LAN-порт, а также три USB 3.2 Gen 2, один USB 2.0, два Thunderbolt 4 и разъем для наушников. Из беспроводных модулей имеются Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 802.11ax, он же Wi-Fi 6.

Легальный способ отказаться от Windows

Специально для тех, кто привык собирать себе компьютер самостоятельно, но хочет купить себе новый неттоп, Xiaomi приготовила бонусную версию своего нового мини-ПК. В ней нет ни SSD, ни оперативной памяти – их пользователь сможет докупить самостоятельно, исходя из собственных требований. Под память здесь предусмотрено два слота SODIMM.

Кадр из презентации неттопа Xiaomi

Подобные мини-компьютеры, а также моноблоки, в которых отсутствуют ROM и RAM, весьма распространены и относятся к отдельному виду ПК под названием barebone. Их очень много, к примеру, в ассортименте компании Shuttle. В случае неттопа Xiaomi обойдется покупателю примерно в $400 или 25,1 тыс. руб.

Также Xiaomi дает возможность отказаться только от комплектного SSD или, наоборот, только от оперативной памяти. Итоговая цена компьютера будет зависеть от выбора пользователя.