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Xiaomi выпустила свой первый мини-ПК. Он похож на Mac mini, но мощнее и в полтора раза дешевле. Цена, видео

Xiaomi разработала неттоп в формате Apple Mac mini, сумев сделать его более производительным и намного более доступным. В нем предусмотрена возможность апгрейда, а некоторые его модификации и вовсе продаются без SSD и оперативной памяти, открывая пользователям широкие просторы в выборе нужных комплектующих. Это первый ПК такого рода в ассортименте Xiaomi.

На замену Mac mini

Компания Xiaomi вышла на новый для себя рынок компактных настольных ПК. Она анонсировала свой первый неттоп, пишет Gizmochina, который по своему внешнему виду и габаритам напоминает Apple Mac mini.

Чтобы усилить сходство с Mac mini, Xiaomi во время премьеры использовала изображения своего неттопа, почти полностью идентичные размещенным на американском сайте Apple. Но это едва ли не единственное, помимо дизайна и материалов корпуса, что «роднит» творение Xiaomi с мини-ПК Apple.

Главное отличие новинки Xiaomi – это цена. За ощутимо меньшие деньги компьютер предлагает в два раза больше оперативной памяти, которую, к тому же, можно наращивать, и полноценный SSD-накопитель, емкость которого тоже в два раза больше.

Неттоп Xiaomi в Китае стоит 3700 юаней или 33,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 декабря 2022 г. Он включает 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ. Для сравнения, в США Mac mini с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 256 ГБ оценивается в $699 (43,9 тыс. руб.). Версия 8/512 ГБ стоит $899 (56,4 тыс. руб.).

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Внешне неттоп Xiaomi напоминает одновременно и Mac mini и ТВ-приставку Apple TV

Также разница между ПК заключается еще и в том, что Apple ушла из России еще в марте 2022 г. и больше не продает в стране свою технику. Xiaomi, напротив, наращивает поставки в Россию. Несколько недель назад она представила на российском рынке свой первый в этом регионе ноутбук. Таким образом, существует вероятность, что она привезет в Россию еще и новый неттоп.

Гибридный процессор, китайская Windows

Внутри алюминиевого корпуса неттопа Xiaomi скрывается процессор Intel Core i5-1240P, предназначенный для установки в мобильные ПК. CPU относится к семейству Alder Lake, дебютировавшему осенью 2021 г., и является гибридным – высокопроизводительные ядра сочетаются в нем с энергоэффективными. Это первые CPU такого рода в ассортименте Intel.

Премьера конкретно Core i5-1240P состоялась в I квартале 2022 г. Этот процессор вмещает в общей сложности 12 ядер, четыре из которых высокопроизводительные, а оставшиеся восемь – энергоэффективные. Также есть поддержка 16 одновременных потоков инструкций.

Процессор производится по 10-нанометровым нормам и поставляется с 12 МБ кэш-памяти. Пиковая тактовая частота чипа – 4,4 ГГц.

Обзор китайской версии неттопа Xiaomi

Дискретной видеокарты в неттопе Xiaomi нет, потому задачу по обработке графики решает подсистема, встроенная в процессор. В данном случае это Iris Xe с частотой до 1,3 ГГц и поддержкой технологий DirectX 12.1, OpenGL 4.6 и OpenCL 3.0.

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Безопасность

Intel Core i5-1240P работает с оперативной памятью вплоть DDR4-3200, LPDDR4x-4267, DDR5-4800 и LPDDR5-5200 с максимальным объемом 64 ГБ. В неттопе Xiaomi используется DDR4-3200, плюс компания позволяет наращивать ее объем до предельно возможных 64 ГБ. В качестве системного накопителя используется съемный SSD с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe. Максимальный поддерживаемый объем – 4 ТБ.

В комплект поставки входит ОС Windows 11. Поскольку компьютер заявлен пока только в версии для Китая, то и система тоже будет на китайском языке. CNews писал, что россияне все реже покупают ПК с предустановленной ОС, особенно с Windows, так как не спешат переплачивать за нее.

За отвод тепла от процессора отвечает активная система с двумя тепловыми трубками и вентилятором, вращающимся на скорости 4600 оборотов в минуту. Компьютер весит в пределах 440 граммов при размерах 112х112х38 мм.

Интерфейсов хватит всем

Помня, очевидно, как весь мир ругал Apple за два порта USB-C в ее ранних ноутбуках MacBook Pro, Xiaomi решила не брать с нее пример. В ее новом неттопе есть весь спектр разъемов, необходимых современному пользователю, который не желает мучиться с переходниками и разветвителями.

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Инфраструктура

На задней панели компьютера размещены два HDMI 2.1, 2,5-гигабитный LAN-порт, а также три USB 3.2 Gen 2, один USB 2.0, два Thunderbolt 4 и разъем для наушников. Из беспроводных модулей имеются Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 802.11ax, он же Wi-Fi 6.

Легальный способ отказаться от Windows

Специально для тех, кто привык собирать себе компьютер самостоятельно, но хочет купить себе новый неттоп, Xiaomi приготовила бонусную версию своего нового мини-ПК. В ней нет ни SSD, ни оперативной памяти – их пользователь сможет докупить самостоятельно, исходя из собственных требований. Под память здесь предусмотрено два слота SODIMM.

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Кадр из презентации неттопа Xiaomi

Подобные мини-компьютеры, а также моноблоки, в которых отсутствуют ROM и RAM, весьма распространены и относятся к отдельному виду ПК под названием barebone. Их очень много, к примеру, в ассортименте компании Shuttle. В случае неттопа Xiaomi обойдется покупателю примерно в $400 или 25,1 тыс. руб.

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Раздел официального сайта Apple, посвященный Mac mini

Также Xiaomi дает возможность отказаться только от комплектного SSD или, наоборот, только от оперативной памяти. Итоговая цена компьютера будет зависеть от выбора пользователя.

Евгений Черкесов

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