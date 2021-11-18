Huawei создала ПК-моноблок на американском процессоре. Он оказался дешевле Apple iMac

Huawei показала новейший моноблок MateStation X Silver с гигантским экраном и процессором AMD Ryzen 7 5800H, хотя у нее есть масса собственных чипов. Компьютер работает на американской Windows 10, и это тоже странно – в Китае существует немало местных операционных систем, позволяющих обойтись без иностранных решений.

Конкурент iMac из Китая

Компания Huawei анонсировала новейший компьютер MateStation X Silver, совмещающий в одном корпусе и монитор, и системный блок. По данным профильного ресурса Huawei Central, премьера моноблока прошла в Китае, где он и будет продаваться. Редакция CNews обратилась в российское представительство Huawei с вопросом о вероятности появления MateStation X Silver в России и ожидает ответа.

Свой новый ПК Huawei собрала на процессоре американской компании AMD, несмотря на непрекращающиеся санкции США и наличие собственной дочерней компании HiSilicon по разработке CPU. В данном случае используется десктопный Ryzen серии 5000, дебютировавшей осенью 2020 г.

Пока неясно, входят ли мышь и клавиатура в комплект поставки MateStaion X Silver

В топовой комплектации моноблока Huawei установлен процессор Ryzen 7 5800H, дополненный 16 ГБ оперативной памяти и быстрым SSD-накопителем на 512 ГБ. В такой версии ПК стоит 12 тыс. юаней (137 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 ноября 2021 г.). Для сравнения, в российской рознице схожий по своим габаритам 27-дюймовый Apple iMac стоит от 189 тыс. руб. за 8+256 ГБ.

Также Huawei предлагает комплектацию с Ryzen 5 той же линейки 5000, но точная модель процессора пока не установлена. Стоимость модификации – 10 тыс. юаней или 114,1 тыс. руб.

Почему при создании MateStation X Silver Huawei отдала предпочтение именно американским процессорам, на момент публикации материала известно не было. Однако у нее есть опыт по сборке компьютеров на базе собственных чипов. В конце августа 2020 г. компания выпустила полноразмерный системный блок Qingyun W510 с процессором Kunpeng 920 3211K собственной разработки, по своим возможностям опережающим Intel Core i9-9900K. В начале мая 2021 г. она показала ноутбук со своим ARM-процессором Kirin 990.

Спецификации экрана

Huawei MateStaion X Silver укомплектован экраном на 28,2 дюйма по диагонали с разрешением 4К+. В отличие от 27-дюймового iMac и нового 24-дюймового моноблока Apple, у него нет гигантского «подбородка». Экран со всех сторон обрамляют сравнительно тонкие рамки, что позволяет ему занять 92% площади корпуса.

Дизайн компьютера строгий, без лишних элементов

Экран основан на матрице IPS. Он охватывает 98% цветового пространства DCI-P3 и выдает 500 нит пиковой яркости. Плотность составляет 164 пикселя на дюйм. Экран в данном ПК сенсорный. Его поверхность имеет покрытия, защищающие от появления отпечатков пальцев и от солнечных бликов.

Судя по изображениям и форме подставки, в компьютере есть регулировка экрана по высоте. Однако подтверждений этому пока нет.

Подставка моноблока сделана массивной, чтобы удерживать вес гигантского экрана и комплектующих

За счет крупного дисплея компьютер весит 9 кг. Его размеры вместе с подставкой составляют 614х530х187 мм.

Акустика, память и американская ОС

Китайский компьютер Huawei MateStaion X Silver вобрал в себя не только американский процессор, но и американскую операционную систему. Он поставляется с предустановленной Microsoft Windows 10, а его аппаратные спецификации вполне подходят для обновления до Windows 11.

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Китай располагает широким спектром собственных операционных систем. Все они базируются на Linux, как, например, UOS – одна из национальных ОС Китая. Также в стране ведется разработка дистрибутива Deepin Linux, и у Huawei успешно производит ноутбуки с ним на борту.

Моноблок укомплектован оперативной памятью DDR4-3200. Выбор в ее пользу обусловлен тем, что нынешние процессоры Ryzen не поддерживают более современную DDR5. С ней умеют работать пока лишь только новейшие Intel Alder Lake, премьера которых состоялась в конце октября 2021 г.

В подставке может располагаться беспроводная зарядка для смартфонов, но эта функция пока не заявлена

Встроенный в ПК накопитель – это SSD формата М.2 2280. За вывод звука здесь отвечает 2,1-канальная система, сочетающая два обычных и один низкочастотный динамики. Также в компьютер встроено четыре микрофона, способных улавливать звук на расстоянии до пяти метров.

Интерфейсы компьютера

В Huawei MateStaion X Silver предусмотрен интерфейс Wi-Fi 802.11ax, он же Wi-Fi 6, для подключения к беспроводной локальной сети. Bluetooth и обычный Ethernet в данной модели не заявлены.

Для подключения внешней периферии в моноблоке есть два полноразмерных порта USB-A Type-A USB 3.2 Gen 1 с пропускной способностью 5 Гбит/с. Точно такие же характеристики имеют и два современных USB-C. Есть возможность вывода изображения на внешний экран посредством интерфейса DisplayPort и подключения наушников или акустики через 3,5-миллиметровый вход.