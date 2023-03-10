Omega.Future подписала меморандум о сотрудничестве с сетью детских школ Узбекистана

Российская ИТ-компания Omega.Future и республиканская детская школа «Баркамол авлод» Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана подписали меморандум о совместном проведении практических занятий по робототехнике, привлечении экспертов, организации стажировок для изучения научно-педагогического опыта, проведении форумов, семинаров и других образовательных мероприятий.

Школы «Баркамол авлод» созданы по инициативе Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана, в них работает 65 кружков по семи направлениям, которые помогают детям выбрать будущую профессию. В рамках соглашения Omega.Future будет предоставлять школам образовательную робототехнику и участвовать в образовательных мероприятиях.

«Omega.Future давно и плодотворно работает с образовательными учреждениями в России, а с недавнего времени мы начали активно осваивать и международное направление этой работы. Одним из наших зарубежных партнеров стала сеть детских школ Узбекистана «Баркамол авлод». Они развивают семь направлений для дополнительного образования детей, среди которых и техническое творчество. На этих уроках дети будут учиться робототехнике на нашей робототехнической платформе Omegabot и его цифровом двойнике «Кулибине» — виртуальной трехмерная среде разработки и симуляции роботов», — отметил Сергей Симановский, коммерческий директор Omega.Future.