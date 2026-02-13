Разделы

Omega.Future OmegaBI

Omega.Future - OmegaBI

13.02.2026 OmegaBI и «2ГИС» объединяют BI и геоаналитику в одном решении 2
15.11.2022 Omega.Future представила решения для цифрового развития на форуме «ИТ-Диалог 2022» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Omega.Future и организации, системы, технологии, персоны:

Omega.Future - Омега - Omega-R - Омега-Софт 20 1
Омега 87 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 702 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5297 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57471 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1482 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73822 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6932 1
Omega.Future - OmegaMan 1 1
Omega.Future - OmegaBot 6 1
Алейник Ярослав 8 1
Евстратьев Евгений 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18813 1
Россия - РФ - Российская федерация 158442 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55066 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
