Omega.Future OmegaBI
СОБЫТИЯ
|13.02.2026
|OmegaBI и «2ГИС» объединяют BI и геоаналитику в одном решении 2
|15.11.2022
|Omega.Future представила решения для цифрового развития на форуме «ИТ-Диалог 2022» 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18813 1
|Россия - РФ - Российская федерация 158442 1
