Любачев Григорий
СОБЫТИЯ
|29.12.2025
|Корпоративный мессенджер «Пачка» объявил о запуске новой видеоплатформы 1
|26.12.2025
|Мессенджер «Пачка» сертифицирован для Astra Linux 1
|16.02.2023
|Slack изгоняет российских бесплатных пользователей. Есть потенциальное решение 1
