ИТ-компания Omega.Future вступила в «Руссофт» — крупнейшее объединение разработчиков российского ПО

Ассоциация объединяет 322 ИТ-компании суммарной численностью более 80 тыс. сотрудников. Участие в «Руссофт» позволит Omega.Future устанавливать новые деловые связи, обмениваться опытом и реализовывать совместные проекты с партнерами ассоциации. Об этом CNews сообщили представители Omega.Future.

«Руссофт» — крупнейшая отраслевая ассоциация, которая оказывает реальную поддержку компаниям-разработчикам и положительным образом влияет на развитие ИТ-сферы в России. Объединение усилий всех участников позволяет создавать новые решения, направленные на импортозамещение и разработку инновационных продуктов. Мы надеемся, что сотрудничество с компаниями, входящими в ассоциацию, даст нам возможность обмена опытом и технологиями, позволит расширить бизнес, получить доступ к обучающим и консультационным программам для повышения квалификации сотрудников. В свою очередь, Omega.Future готова делиться своими технологическими разработками и знаниями, участвовать в совместных проектах, направленных на импортозамещение, развитие ИТ-отрасли, подготовку квалифицированных кадров», — отметил заместитель генерального директора Omega.Future Сергей Полуновский.

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Omega.Future — российский разработчик ИТ-решений для комплексной цифровой трансформации государства и бизнеса. С 1999 г. оказывает услуги в области системной интеграции, является разработчиком и поставщиком решений в сферах образовательной и промышленной робототехники, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, аддитивных технологий. Разработчик более 20 программных продуктов, входящих в реестр российского ПО. В портфеле компании более 2000 реализованных проектов в России и СНГ. В числе партнеров и клиентов — региональные и федеральные министерства и ведомства России, администрации городов, государственные корпорации, вузы России.