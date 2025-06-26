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Правительство ОАЭ инвестирует $120 млн в FinOracleAI для трансформации методов градостроительства с помощью ИИ-продукта UrbanForge

Компания FinOracleAI, из области прикладного искусственного интеллекта, объявила о стратегическом партнерстве с правительством Объединенных Арабских Эмиратов. В рамках соглашения государство инвестирует $120 млн в течение шести лет в развитие и масштабирование продукта UrbanForge — ИИ-системы нового поколения для проектирования и оптимизации городской застройки. Об этом CNews сообщили представители FinOracleAI.

UrbanForge — это платформа, использующая данные с земли, дронов, спутников и BIM-моделей для создания интеллектуальных планов застройки. Платформа способна в реальном времени симулировать транспортные потоки, поведение жителей, микроклимат и инфраструктурную нагрузку — помогая создавать не просто здания, а живые, устойчивые городские экосистемы.

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Безопасность

«Мы расцениваем это соглашение не просто как инвестицию в продукт, это инвестиция в будущее городов, – сказал сооснователь FinOracleAI Марсель Муртазин. – Мы создаем инструменты, которые заменят устаревшие подходы к градостроительству. UrbanForge — это ИИ, который не рисует красивые картинки, а моделирует, как будет жить город через 10–50 лет. С Эмиратами у нас синхронизированы амбиции: они строят будущее, мы даем им интеллект этого будущего».

Инвестиции пойдут на масштабирование продукта в ключевых регионах ОАЭ, включая Дубай, Абу-Даби и быстро развивающиеся пригородные зоны, а также на развитие внутренних R&D-центров FinOracleAI в регионе.

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