Турция закупает Российских роботов. Один из них приступил к работе в аэропорту

Российский сервисный робот «Промобот», созданный одноименной пермской компанией, устроился на работу в стамбульский международный аэропорт имени Сабихи Гекчен, Турция. В его задачи входит консультирование пассажиров, ответы на вопросы и помощь с навигацией. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Аэропорт им. Сабихи Гекчен получил специальный сертификат Управления Гражданской Авиации Турции, дающий право на работу во время пандемии. Робот в аэропорту оборудован сканером билетов: он помогает найти выход на посадку или сориентироваться в терминале, рассказывает о правилах поведения и безопасности, помогает вызвать такси. Российский робот знает несколько языков: русский, английский, турецкий, арабский и испанский.

«Аэропорт имени Сабихи Гекчен обслуживает около 30 млн. пассажиров в год — это один из самых загруженных аэропортов Европы. Цифровизация помогает аэропорту справиться с такой нагрузкой, освободив персонал от рутинной работы. Как правило, пассажиры в аэропорту задают идентичные вопросы, и робот исключает все ошибки человеческого фактора: он не нагрубит, будет вежлив и никогда не забудет важную информацию», — сказал Сельчук Йаран, официальный представитель «Промобот» в Турции.

«Промобот» в Турции

На роботе также установлены датчики препятствий, разработанные в России специально для автономной работы сервисного робота: благодаря ним «Промобот» свободно передвигается, избегая препятствия даже в местах повышенного скопления людей, таких, как аэропорт.

«Аэропорты — одно из самых популярных в мире направлений роботизации. А российские роботы — одно из самых популярных решений на этом рынке: промоботов, собранных в Перми, уже можно встретить в аэропортах США, Чили, в аэропорту Внуково, а теперь еще и в Стамбуле. Российские технологии в сфере сервисной робототехники уже значительно опережают конкурентов, и мы планируем только расти», — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

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Это не первый российский робот работающий за рубежом. Роботов из Перми уже можно встретить в Дубай Молле (ОАЭ) — самом большом торговом центре мира, Национальном банке Омана, сети клиник в Кувейте, школах Саудовской Аравии и полиции Абу-Даби.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом Сколково. «Промоботы» трудятся в 39 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.